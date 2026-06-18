『BENICOTOY POPUP in ケンエレブンシツ』2026年6月25日（木）～7月16日（木）開催
アート雑貨メーカーの株式会社ケンエレファント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：石山 健三）が運営する御茶ノ水の旗艦店『ケンエレブンシツ』では、アーティスト・BENICOTOY（戸井紅子）氏の新作カプセルトイ発売を記念したポップアップイベント『BENICOTOY POP UP in ケンエレブンシツ』を、2026年6月25日（木）～7月16日（木）の会期にて開催いたします。
BENICOTOY氏は、高校時代より立体人形やアクセサリーの制作を開始。これまでにタレントのフィギュア制作やアルバムジャケット用フィギュア、スケートボードブランドのデッキデザインなど幅広い分野で活動し、現在はオリジナルキャラクター作品を中心にハンドメイドで制作を続けています。
今回、BENICOTOY氏のアイコンキャラクターである“サボターズ”をミニチュア化した新作カプセルトイ「BENICOTOY フィギュアマスコット」の発売を記念し、本製品をはじめ今回の為に生み出したオリジナルキャラクターたちの新作ぬいぐるみ作品を展示・販売いたします。
ユーモラスでどこか不思議な表情を持つキャラクターたちは、それぞれに異なる個性と魅力が宿っています。ハンドメイドならではの温もりや造形表現を間近でご覧いただける貴重な機会です。
【 『BENICOTOY POPUP in ケンエレブンシツ』 開催概要】
■会期：2026年6月25日（木）～7月16日（木）※会期中無休
■会場：ケンエレブンシツ（〒101-0062 東京都千代田区駿河区2-6 エキュートエディション御茶ノ水構内2F）
■営業時間：平日 10:00～21:00／土日祝 10:00～20:00※最終日はPOP UPスペースのみ19時終了
■販売予定商品：ぬいぐるみ作品※画像は一部です。
■BENICOTOY(戸井紅子)
高校時代より立体人形やアクセサリーを製作
タレントのフィギュアや、アルバムのジャケット用フィギュア、スケートボードブランドのデッキデザイン等オリジナルキャラクターの作品をハンドメイドで制作
https://www.instagram.com/benicotoy/
【 「BENICOTOY フィギュアマスコット」 製品概要】
・発売日：2026年6月18日（木）
・販売価格：カプセルトイ版／1個500円（税込）、ボックス版／1個550円（税込）
・販売場所：全国のカプセルトイ売場、ホビーショップ、オンラインショップ
一部書店・雑貨店、一部ロフト、ケンエレスタンド各店 など
・企画制作・発売元：株式会社ケンエレファント
※展開日・展開店舗は予告なく変更となる場合がございます。
※実際の製品とは仕様が異なる場合がございます。
【ケンエレブンシツについて】
ケンエレファントが手掛けるミニチュアトイをはじめ、ソフビ・フィギュア・雑貨・書籍・アップサイクルなど全ジャンルの商品を集めたショップで、みんなが気軽にアートやデザインに関わるきっかけが生まれる場所です。
・Instagram：https://www.instagram.com/kenelebunshitsu/
【株式会社ケンエレファントについて】
・所在地：〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-1-14 A＆Xビル4Ｆ
・代表取締役社長：石山 健三
・設立：2000年2月9日
・事業内容：カプセルトイ／ミニチュア商品の企画・製造・販売、アートショップ・工房・出版事業の運営 ほか
・公式HP：https://www.kenelephant.co.jp
▶ケンエレファント公式SNS
・X：https://twitter.com/kenelestaff
・Instagram：https://www.instagram.com/kenelephant2000/