「おいしさを届け続けること」が、私たちのサステナビリティ

テーブルマーク株式会社

テーブルマーク株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：松田要輔）は、サステナビリティの位置づけの明確化にあわせ、サステナビリティページを刷新しました。本刷新では、サステナビリティにつながる取り組みを「お客様へ商品供給し続けられる状態を維持させること」と位置づけ、その考え方および取り組みの全体像を整理・可視化しました。

■今回の取り組みについて

当社の事業は、原材料調達から製造・物流・販売に至るまで、複数の工程を経て商品をお客様にお届けしています。安定した商品供給を続けるためには、それぞれの工程を将来にわたって維持していくことが欠かせません。

サステナビリティは、各工程を持続可能なかたちで維持することを基盤として、個別の取り組みにとどめることなく事業全体の中で推進していくことで、その積み重ねが、事業を通じた継続的な価値提供につながると考えています。

私たちは「食事をうれしく、食卓をたのしく。」というパーパスのもと、事業活動と一体となったサステナビリティの取り組みを通じて、お客様の日々の食卓を支えつづけていきます。

本サイトを通じて、当社のサステナビリティに対する考え方や取り組みを、一貫した形でお伝えしてまいります。

■サステナビリティページの刷新について▲サステナビリティサイト トップ画面イメージ

テーブルマーク サステナビリティページサイト

https://www.tablemark.co.jp/corp/sustainability/index.html

今回のサイト刷新では、主に以下の点を見直しました。

・サステナビリティの考え方の整理および明文化

・事業活動との関係性が分かる構成への見直し

・トップページにおける事業活動全体のつながりの可視化

当社は今後も、事業活動を通じた持続可能な社会の実現に取り組むとともに、分かりやすい情報発信に努めてまいります。

■テーブルマーク株式会社 概要

社名：テーブルマーク株式会社

代表取締役社長：松田 要輔

本社所在地：東京都中央区築地6-4-10

事業内容：冷凍食品、その他食料品の製造・販売

URL：https://www.tablemark.co.jp/