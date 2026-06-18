京都大学名誉教授で地球環境戦略研究機関(IGES)シニアフェローの「松下和夫」氏がプロ向け執筆プラットフォーム「theLetter」でニュースレター配信を開始

株式会社OutNow

株式会社OutNow（本社：東京都中央区、代表取締役：濱本至）が運営する、プロ・専門家向けストック型執筆プラットフォーム「theLetter」にて、京都大学名誉教授の松下和夫氏が、新たに書き手ユーザーとして配信を開始しました。

松下和夫氏のコメント

世界と日本の環境・エネルギーや持続可能な発展に関連する動向を分析します。平和と環境に関心のある皆さんとともに、どうすれば気候や環境の危機を防ぎ、豊かで安心して生活できる社会と経済にできるのか、一緒に考えていきたいと思います。

松下和夫の環境ニュースレター：https://matsushita.theletter.jp/(https://matsushita.theletter.jp/)

世界と日本の環境・エネルギーや持続可能な発展を考えるニュースレター

＜松下和夫氏プロフィール ＞

京都大学名誉教授、公益財団法人地球環境戦略研究機関シニアフェロー、日本GNH学会会長。東京大学卒業後、環境庁（現・環境省）に入庁。ジョンズホプキンス大学大学院修了。環境省、OECD環境局、国連地球サミット上級環境計画官、京都大学大学院地球環境学堂教授などを歴任。地球環境政策の立案・研究に先駆的に関わり、気候変動政策やSDGsなどについて積極的に提言している。著書に『1.5℃の気候危機』、『気候危機とコロナ禍』、『地球環境学への旅』、『環境政策学のすすめ』、『環境ガバナンス』、『環境政治入門』など多数。

theLetter について

theLetter は医師や弁護士、コラムニストやジャーナリスト等、書籍を出してきたような専門性の高い書き手が多く在籍する、プロ・専門家向けの執筆プラットフォームです。現在は ビジネス・インテリア・経済・医療・金融・政治・スポーツ・エンタメ等の分野で活躍する1,000 人以上の書き手が情報発信をしています。

サービスサイト：https://theletter.jp/

＜法人向けサービス＞

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