【広済堂ビジネスサポ―ト】外国人ドライバー採用の課題を“構造的に解決”

株式会社広済堂ホールディングス

株式会社広済堂ホールディングス（東京都港区、代表取締役 常盤誠）のグループ企業である株式会社広済堂ビジネスサポート（東京都港区、代表取締役社長 鉢呂耕一）は、新潟県阿賀野市に拠点を置く株式会社水原自動車学校（新潟県阿賀野市、代表取締役 高田尚幸）および合宿免許受入れ先を紹介する株式会社日本教育機器販売関東（東京都新宿区、代表取締役 齋藤勝）と、外国人ドライバー人材の育成・受入れ促進を目的としたMOU（基本合意書）を締結しました。

本締結により、当社がアジア各国の日本語学校で育成した外国籍人材に対し、来日前の教育から、来日後の運転免許取得、現場配属までを一貫して支援する育成スキームを本格始動します。

左から株式会社水原自動車学校 高田泰彰執行役員、高田尚幸社長、広済堂ビジネスサポート 鉢呂耕一代表取締役社長、株式会社日本教育機器販売関東 齋藤勝社長

採用して終わり、ではありません。

「免許が取れない」「現場で使えない」「定着しない」

そうした外国人ドライバー採用の課題を、構造的に解決します。

特定技能制度の活用拡大により、外国人ドライバー採用への注目が高まっています。

一方で現場では、

「来日する外国籍ドライバーの日本語レベルは大丈夫か」

「日本の免許を期日内で確実に取得できるのか」

「日本の交通環境で安全に運転できるのか」

「採用してもすぐ戦力にならないのではないか」

といった課題が出ています。

特に近年は、外国免許切替（外免切替）の厳格化により、従来の手法では免許取得の不確実性が高まり、企業にとって導入ハードルが上がっています。

こうした背景から、単なる人材紹介ではなく、免許取得から現場での活躍までを前提とした“育成設計”が不可欠となっています。

当社は、海外教育だけに依存するのではなく、「日本で免許を取得し、日本基準で運転技術を習得する仕組み」が必要と考え、本締結に至りました。

この取り組みが選ばれる3つの理由

外国人ドライバー採用への不安を（『安心・安全』と『定着』の）仕組みで解消

- 免許取得を見据えた計画的な育成自動車学校と連携し、日本の交通ルール・運転マナー・学科試験対策を体系化。来日前から仮免取得を想定した教育を行うことで、「入社したが免許が取れない」という最大のリスクを最小化します。- 現場任せにしない安全教育本取り組みの最大の特長は、海外での簡易的な教育ではなく、日本の教習所で直接指導を行う点にあります。水原自動車学校が長年培ってきた教習ノウハウを活かし、安全運転、危険予測教育（KYT）を実施します。単なる運転技術ではなく、「日本の道路環境で事故を起こさないための運転意識」を身につけた状態で配属します。- 人事・現場の負担を大幅に軽減採用～教育～免許取得までを当社が一元管理。煩雑になりがちな調整やフォローをまとめて担うことで、人事担当者様や現場管理者様の負担を抑えながら、定着を前提とした安定雇用を実現します。

「外国人ドライバーは本当に安全なのか」

「文化や言葉の違いで、事故やトラブルが起きないのか」

「長く働いてくれるのか」

本取り組みは、こうした企業の率直な不安に対し、感覚ではなく、”仕組み”で応えることを目的としています。

当社では来日前から、

- 日本語教育（N4～N3レベル）- 日本の交通ルール・マナーの教育- 特定技能試験対策

を日本人講師が現地で一体的に実施。

入国時点で、日本の交通ルールを理解し、仮免試験合格が狙える水準まで育成します。

さらに来日後は、水原自動車学校での合宿免許により、短期間での免許取得を実現します。

本取り組みの概要

本締結では、アジア各国の日本語学校で育成した人材が来日後、以下の流れで日本の運転免許を取得する仕組みを確立します。

- 居住地の運転免許センターにて「仮免許学科試験」を受験- 「仮運転学科試験」に合格後、新潟県の水原自動車学校へ移動し合宿免許に参加- 短期間で日本の運転免許を取得し、就業へ

来日前教育と来日後の免許取得を一貫して支援することで、企業・人材の双方にとって無理のない受入れを実現します。

合宿免許の概要

・普通車AT：最短14日間～

・普通車MT：最短16日間～

・準中型MT：最短18日間～

・食事：1日3食バイキング付き、宿泊費込み

※大型自動車や大型二種・普通二種免許は、普通免許取得後に順次取得。

社会的意義｜物流と交通インフラを支える新たな選択肢

ドライバー不足は、物流の停滞や公共交通の縮小につながる、社会インフラに関わる課題です。

本取り組みは、外国人材の活用を通じて、

持続可能な物流・交通の仕組みを支える新たな選択肢を提示するものです。

水原自動車学校の強み

- 広いパノラマ教習コース

テニスコート約40面の総面積26,900平方メートル という広大な教習コースは、海外からきた技能生にとって練習しやすい環境です。入国したばかりの技能生もストレスなく日本の交通知識や技能が学ぶことができます。

- 運転免許なら全てを任せられる安心感

普通車免許はもちろん、二輪・準中型・大型・大型特殊・けん引・大型二種から普通二種まで、全ての運転免許に対応しています。

また、フォークリフトや高所作業車などの作業免許の講習も可能で、各種の技術も同時に学ぶことが可能です。

- 効果的な教習設備と、おもてなしのサービス

リアルな映像で危険を疑似体験できるシミュレーターをはじめ、ロビーや学科教室、照明・机・椅子に至るまで、快適性と学習効率を追求した設備を整えています。

また、多様な文化を持つお客様に寄り添い、お好きなものを自由にお召し上がりいただける「食べ放題のバイキング」をご用意いたしました。専用宿舎でのひとときを豊かにするティーサーバーやフィットネスも完備。日本のおもてなしの心で、心温まる滞在をお約束します。

株式会社日本教育機器販売関東の強み

1981年創業。一般顧客様から法人様まで、合宿免許の受入れ先を紹介する会社。

- 元教習指導員が在籍

外国籍の方が日本で免許を取得する方法、学習のコツなど、ゼロからスタートしても安心できる総合的なサービスを提供可能。お客様目線だけでなく、教習の現場目線も含めた総合的なアドバイスも強み。

- 外国籍の運転免許取得サポートの経験が豊富

法人様からの依頼を受け、外国籍社員様の免許取得サポートの経験が豊富。

免許取得だけでなく、生活面の不安などにも寄り添ったご提案を実施。

今後の展開

当社は本締結を通じて、水原自動車学校および日本教育機器販売関東と連携し、外国人ドライバーが日本の運送分野で安全かつ継続的に活躍できる受入れモデルの構築を進めてまいります。

今後は対象国の拡大に加え、普通免許から大型・二種免許まで対応領域を広げ、教育から就業までを一貫支援する体制を強化していきます。

本取り組みを通じて、外国人材の活躍機会の創出と、日本の物流・交通インフラの安定に貢献してまいります。

詳しくはこちら：https://kosaido-global.jp/lp-motor-transport(https://kosaido-global.jp/lp-motor-transport)

株式会社広済堂ビジネスサポート 会社概要

株式会社広済堂ビジネスサポートは、東証プライムに上場する株式会社広済堂ホールディングスのグループ企業です。グループとして創業以来40年以上にわたり、人と企業をつなぐ人材サービスを提供して参りました。今後も労働人口減少や多様な雇用ニーズに対応し、人材派遣・人材紹介・グローバル人材サービス・IT人材サービスを通じて、企業の成長と社会課題の解決を支援するトータル人材サービスを提供して参ります。

■ 所在地：〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目2番3号シーバンスS館13階

■代表者：代表取締役 鉢呂耕一

■ URL：https://www.kosaido-biz.co.jp/

KosaidoGlobal 概要

KosaidoGlobalは、株式会社広済堂ビジネスサポートが提供する外国籍労働者の採用・定着を支援する人材紹介サービスです。日本国内の企業に対して在留資格「特定技能」「技人国」を中心とした優秀な外国籍人材をご提案します。

《同社の強み》

1.全国47都道府県すべての企業に対応

2.介護、外食、宿泊…多岐にわたる業界で取引実績あり

3.現地で人材を教育してから入社をさせるため即戦力として期待できる

都市部から地方まで全国をカバー。また、介護、外食、宿泊といった人手不足が叫ばれる分野を中心に幅広い業界で紹介実績があります。

もちろん、企業規模も問いません。

さらに、外国籍人材を入社前に育成するサービスも提供。ベトナムやスリランカ、ミャンマーといった現地に住む日本人シェフや日本人介護福祉士が、日本語はもちろん、日本独特のマナーや就業予定の業界における業務を指導します。

しっかりと教育を受けた上で来日して入社する外国籍人材たちは即戦力として期待できます。

■サービスサイト『KosaidoGlobal』

URL：https://kosaido-global.jp/