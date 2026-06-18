【日本最大級】約6,000平方メートル のじゃぶじゃぶ池がドッグプールに！横須賀・ソレイユの丘で愛犬と楽しむ夏の水遊びイベントを7月・8月に計4日間開催。

株式会社日比谷花壇『SOLEIL DOG LAGOON ～2026 SUMMER～』

株式会社日比谷花壇（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮島浩彰）は、当社が代表企業を務めるエリアマネジメント横須賀共同事業体で受託し、管理運営を行う「長井海の手公園 ソレイユの丘」（所在地：神奈川県横須賀市）にて、愛犬と一緒に楽しめるドッグイベント『SOLEIL DOG LAGOON ～2026 SUMMER～』を2026年7月4日(土)・7月5日(日)および8月29日(土)・8月30日(日)の計4日間開催します。本イベントは、ワンちゃんが思い切り走って水遊びできるコンテンツ『DOG LAGOON』を始めとした、愛犬と特別な夏の思い出を作れるコンテンツを提供します。

≪『SOLEIL DOG LAGOON ～2026 SUMMER～』≫

■公式サイト：https://soleil-park.jp/dog_parade/(https://soleil-park.jp/dog_parade/)

■公式Instagram：https://www.instagram.com/soleil_dog_parade/(https://www.instagram.com/soleil_dog_parade/)

※イベントの最新情報は、公式サイトで随時更新予定

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=OpfTGWKyqmc ]

イベント紹介ショート動画

四季折々の花々が楽しめる複合型テーマパーク「ソレイユの丘」では、普段はワンちゃんが入れないじゃぶじゃぶ池エリアを開放し、4日間限定でじゃぶじゃぶ池全体が約6,000平方メートル の広大なドッグラン＆ドッグプールへと大変身する『SOLEIL DOG LAGOON ～2026 SUMMER～』を開催します。昨年初開催し、大変ご好評をいただいたことを受け、今年は開催日数を2日間から4日間へ拡大して開催することが決定いたしました。

『SOLEIL DOG PARADE ～DOG LAGOON 2026 SUMMER～』イメージ

愛犬と一緒に思いきり泳いだり、走ったり、のんびり過ごしたりと、自由に楽しめる日本最大級のドッグプールイベントです。ソレイユの丘のじゃぶじゃぶ池は水深が5cm～30cmと浅いため、水が苦手なワンちゃんでも安心して遊べます。小型犬から大型犬まで、犬種を問わず楽しめるエリアとなります。池の周囲に広がる芝生エリアは、水遊びだけでなくドッグランとしてもご利用いただけます。

日中の『DOG LAGOON』イメージ１.日中の『DOG LAGOON』イメージ２.夜間の『DOG LAGOON』イメージ

また、酷暑・猛暑が予想されるこの夏、暑さに弱いワンちゃんのために、朝の7時30分～9時まで楽しめるMORNINGチケットや、16時以降の入場限定でお得に楽しめるTWILIGHTチケットも販売します。TWILIGHTの時間帯では、ライトアップされた園内で幻想的な景色とともに、ドッグラン・プールを満喫できます。

また、イベント会場周辺には、フードやドリンクを楽しめるキッチンカーに加え、ワンちゃん用アイテムやおやつを販売するドッグマルシェも登場予定。

『GOGOカート』イメージ『観覧車』イメージ

『SOLEIL DOG LAGOON ～2026 SUMMER～』開催の4日間限定で、普段はペット同乗不可のアトラクションも、この期間だけ愛犬と一緒にお楽しみいただけます。愛犬との絆を深め、忘れられない夏の思い出作りに、ソレイユの丘へ是非お越しください。

※定期的に地面に水まきを行い、高気温でも安心してお楽しみいただけるよう、スタッフ一同徹底してまいります。

≪『SOLEIL DOG LAGOON ～2026 SUMMER～』詳細≫

開催日時：2026年7月4日(土)・7月5日(日)・8月29日(土)・8月30日(日) 7:30～20:00

場所：長井海の手公園 ソレイユの丘

主催：エリアマネジメント横須賀共同事業体

◆『DOG LAGOON』（ドッグラグーン）

≪コンテンツ紹介≫

イベントの4日間限定。普段はワンちゃんが立ち入りできない約6,000平方メートル の広大なじゃぶじゃぶ池エリアが日本最大級のドッグラン＆プールに。この4日間はワンちゃんが思い切り走って水遊びができるエリアに変わります。

ソレイユの丘・じゃぶじゃぶ池

開催時間：

・MORNING：7:30～9:00

・FULL DAY：9:30～20:00

・TWILIGHT：16:00～20:00

◆「ワンちゃん同乗OK！対象アトラクション」

普段はワンちゃんが乗ることのできないアトラクションをこの4日間限定で大開放！

この機会にぜひワンちゃんと素敵な思い出を作りませんか？

※当日の天候・気温により、アトラクションが一部休止となる場合がございます。

<対象アトラクション>ソレイユトレインGOGOカート観覧車レトロボートカナディアンカヌーメリーゴーランドガンバレ！消防車

◆『ソレイヌ！キッチンストリート』

多数のキッチンカーが会場周辺に出店！愛犬と一緒にお食事が楽しめます。

『ソレイヌ！キッチンストリート』イメージ１.『ソレイヌ！キッチンストリート』イメージ２.

◆『ソレイヌ！マルシェ』

多数の様々なマルシェが勢ぞろい！愛犬にぴったりなアイテムを取り揃えています。

『ソレイヌ！マルシェ』イメージ１.『ソレイヌ！マルシェ』イメージ２.

≪チケット料金≫

イベントチケットはすべてWEB限定販売となります。当日、会場販売はございませんので、予め事前にチケットをご購入のうえ、ご来場ください。

◆FULL DAY TICKET（9:30～20:00）\3,600

<ビンゴゲーム特典付き> ※限定350組

◆MORNING TICKET（7:30～9:00）\2,400

※限定150組

◆ＴWILIGHT TICKET（16:00～20:00）\2,800

※限定150組

事前チケットのご購入はこちらから：https://ticket.soleil-park.jp/top/dog.parade(https://ticket.soleil-park.jp/top/dog.parade)

※チケット1枚につき、1組（犬・人を合わせて3頭/名まで）ご入場いただけます。

※追加料金は1頭/名につき400円です。

※1組あたりの入場上限は、追加分の犬・人を合わせて6頭/名までとなります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/75797/table/208_1_426a79675dde3a9a09ed11ea81a96f3e.jpg?v=202606190251 ]

ソレイユの丘 公式HP： https://soleil-park.jp/

ソレイユの丘 公式Instagram：https://www.instagram.com/soleil_yokosuka/

ソレイユの丘 公式X：https://x.com/soleil_yokosuka

株式会社日比谷花壇

1872年創業、1950年に東京・日比谷公園本店の出店後、株式会社日比谷花壇を設立。現在、全国約190拠点で展開。ウエディング装花、店舗及びオンラインショップでの個人/法人向けフラワーギフト・カジュアルフラワーの販売、お葬式サービス、緑を通じた暮らしの景観プロデュース、フラワーグラフィックサービス、地域のまちづくり事業等を行っています。今後も花や緑の販売、装飾にとどまらず、暮らしの明日を彩り、豊かなものへと変えていく提案を続けていきます。



企業サイト：https://hibiya.co.jp/

公式X：https://x.com/hibiyakadan

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