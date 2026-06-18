TBWA HAKUHODO、国際広告賞「ニューヨーク・フェスティバル 2026」にてグランプリを含む計5つの賞を受賞

株式会社TBWA HAKUHODO

株式会社TBWA HAKUHODO（本社：東京都港区、代表取締役社長兼CEO：内田 渉）は、世界規模の歴史ある国際広告賞「ニューヨーク・フェスティバル 2026（New York Festivals 2026 Advertising Awards）」において、当社が企画・制作を手がけた作品が、最高賞であるグランプリを含む、計5つの賞を獲得したことをお知らせします。

ニューヨーク・フェスティバルは、真のトップクリエイティブを賞賛し、広告クリエイティブ領域の活性化・健全な成長を後押しすることを目的として1957年に設立された、世界最大の広告の国際コンテストの一つです。今年は世界中から集まった350名以上のトップクリエイターたちが厳正な審査を行いました。



今回、最先端テクノロジーとクリエイティビティの融合を評価する「THE FUTURE NOW」部門において、当社が企画・開発した「RADIO TIME MACHINE」が、グランプリ、金賞、銀賞の3冠に輝きました。

「RADIO TIME MACHINE」は、過去の西暦にダイヤルを合わせると、その年のニュースとヒット曲を紹介するラジオ番組のような音声コンテンツをAIが自動生成して出力する、新しいAIデバイスです。文章生成AIと音声生成AIを組み合わせた独自のシステムを搭載し、過去の出来事を振り返ることで認知症予防などにつなげる非薬物療法「回想法」の知見に着目して開発されました。超高齢社会における高齢者支援や、異世代間のコミュニケーション創出という深い社会的課題の解決に向けて実装されています。

医療・介護・保育サービスなどを全国で提供する株式会社ニチイ学館とともに行っている高齢者向け介護施設での導入検証プロジェクトでは、複数の施設利用者様に「RADIO TIME MACHINE」を体験いただく観察調査を実施。表情解析等の用いて使用時と非使用時における利用者の様子を比較したところ、笑顔の値が平均8.7%上昇し、身振り手振りが10%増加するなどの結果が得られました。

生成AIを単なる業務効率化の手段に留めず、人と人との関係性をより豊かにする「ヒューマンイノベーション」へと昇華させた発想力、そしてその技術力と社会実装への高い志が、国際舞台で最高峰の評価を受けました。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Un3lkxv9Hxo ]

また、「SPORTS」部門にて金賞を獲得したほか、「PURPOSE」部門にて銅賞を獲得した「CHEER SIGNS（日本語：サインエール）」は、デフリンピック100周年という記念すべき節目に合わせ、音のない世界で戦うアスリートのために、東京都、株式会社5005、NHKグループと一緒に開発した、新しい“目でみる”応援スタイルです。ろう者を中心としたメンバーや現役のデフアスリートとの共創プロセスを経て、拍手や声援といったこれまでの音に頼ってきた応援の常識を覆し、誰もが視覚的に想いを届けることを可能にしました。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Xg2S-X65qgI ]

受賞結果の詳細は、下記の通りです。

【受賞作品：RADIO TIME MACHINE】

広告主：ニチイ学館

■ グランプリ

・THE FUTURE NOW：BEST USE - Innovation

■ 金賞

・THE FUTURE NOW：BEST USE - Innovation

■ 銀賞

・THE FUTURE NOW：Craft & Execution - Generative Audio/Augmented Audio

【受賞作品：CHEER SIGNS】

広告主：東京都、NHKエンタープライズ、NHKグローバルメディアサービス

■ 金賞

・SPORTS：Best Use - Diversity, Equity, and Inclusion

■ 銅賞

・PURPOSE：PURPOSE - Unique Partnership for Good

■ TBWA HAKUHODO（TBWA博報堂）について

2006年に博報堂、TBWAワールドワイドのジョイントベンチャーとして設立された総合広告会社です。 博報堂のフィロソフィーである「生活者発想」「パートナー主義」とTBWAがグローバル市場で駆使してきた「DISRUPTION(R)︎」メソッドを中心とした独自のノウハウを融合。質の高いソリューションを創造し、クライアントのビジネスの成長に貢献します。 「DISRUPTION(R)︎」は既成概念に縛られず、常識を壊し、新しいビジョンを見いだすTBWA HAKUHODOの哲学です。 マーケティングに限らず、ビジネスにおけるすべての局面でディスラプションという新しい視点を武器に事業やブランドを進化させるアイデアを生み出します。

https://www.tbwahakuhodo.co.jp