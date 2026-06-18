未来を動かすChange Makerが、渋谷に集う。渋谷区・東急株式会社・東急不動産株式会社がSIW2026 Co-Creation Partnerに決定

一般社団法人渋谷未来デザイン

一般社団法人渋谷未来デザイン（代表理事：小泉秀樹、以下渋谷未来デザイン）は、「BE A CHANGE-MAKER.」をテーマに、「SOCIAL INNOVATION WEEK 2026（SIW）」を2026年11月2日（月）～11月8日（日）に開催します。

渋谷区、東急株式会社、東急不動産株式会社がCo-Creation Partnerとして参画することが決定しました。行政、企業、市民、スタートアップ、クリエイター、研究者、学生など、多様なChange Makerが渋谷に集い、未来の都市や社会の可能性をともに描き、新たなアクションを生み出します。社会課題が複雑化し、一つの組織や業界だけでは解決が難しくなっている今、必要なのは立場や領域を越えた共創です。SIW2026では、多様な出会いと対話から新たなプロジェクトや挑戦を生み出し、渋谷から未来のアクションを発信していきます。

渋谷区長 長谷部 健氏 コメント

渋谷区は「ちがいを ちからに 変える街。渋谷区」を未来像とする基本構想を掲げ、多様な人々が互いを認め合い、新しい価値を生み出す都市づくりを進めています。SOCIAL INNOVATION WEEKは、まさにその理念を体現する場であり、社会課題の解決に向けて多様な主体が出会い、共創し、行動へとつなげていく貴重な機会です。

渋谷区はCo-Creation Partnerとして、未来を担うさまざまなプレイヤーとともに、新たな社会の可能性を創出し、渋谷から世界へ発信してまいります。

東急株式会社

当社は、地域の皆さまや行政機関と協働し、交通、不動産、生活サービスなどの幅広い事業領域を通じて、誰もが自分らしく楽しく過ごせる渋谷のまちづくりに取り組んできました。現在、渋谷駅周辺で「100年に一度」と称される大規模再開発が進行しています。国内外の社会情勢も大きく変化する中、これからも渋谷らしいまちづくりを進めるためには、まちに携わる一人ひとりが「A CHANGE-MAKER」となって未来像を語り、発信していくことが大切です。当社は「SOCIAL INNOVATION WEEK」のCo-Creation Partnerとして、これまで育んできたまちづくりへの思いと、多様な人々の視点や挑戦を掛け合わせ、より良い渋谷の未来につながる新たなアクションと価値創造を後押ししてまいります。

東急不動産株式会社

当社は、渋谷、原宿、表参道、代々木、代官山、恵比寿など個性豊かな街々が隣り合う広域渋谷圏で、渋谷サクラステージや代々木公園BE STAGEなどの場づくり、“人とのつながり”によって渋谷の価値を育むコミュニティアプリ「SHIBUYA MABLs（渋谷マブルス）」、環境の取り組みなどを通じて、「人」起点のまちづくりを進め、「新しい」が生まれ続けるワクワクを届けてきました。

SIW2026のテーマ「BE A CHANGE-MAKER.」のもと、多様な皆さまと共創し、渋谷という街を実験と挑戦のフィールドとして、社会課題の解決につながる新たな取り組みと、都市の新しい価値づくりに取り組んでまいります。

＜SOCIAL INNOVATION WEEK 2026 について＞

SOCIAL INNOVATION WEEK（SIW）は、社会の課題解決とより良い未来の創造を目指し、2018年より多様なアイデアと社会の未来をつなぐ出会いの場を創出し、今年で9回目を迎えます。産官学民の多様なプレイヤーが集い、対話・構想・体験・実証を通じて新たな社会の可能性を探求してきました。単なる議論や発信にとどまらず、社会課題の解決や新たな価値創造につながるプロジェクトやアクションを生み出し、渋谷から未来の都市モデルや文化・産業の創出を目指しています。2026年のテーマは「BE A CHANGE-MAKER.」。渋谷から“変化のつくり手”を生み出す共創の場として開催します。

＜開催概要＞

名称：SOCIAL INNOVATION WEEK 2026

日程：2026年11月2日(月)～11月8日(日)

プロデューサー：金山淳吾(一般社団法人渋谷未来デザイン ジェネラルプロデューサー / 長田新子(一般社団法人渋谷未来デザイン理事・事務局長)

主催：一般社団法人渋谷未来デザイン

共催：渋谷区

後援：一般財団法人渋谷区観光協会、一般社団法人渋谷再開発協会

パートナー企業：※募集中

公式サイト：https://social-innovation-week-shibuya.jp/(https://social-innovation-week-shibuya.jp/)

SOCIAL INNOVATION WEEK 2025 アーカイブはこちら

https://www.youtube.com/@shibuya-mirai-design(https://www.youtube.com/@shibuya-mirai-design)

SOCIAL INNOVATION WEEK 2025 ダイジェストムービー

https://youtu.be/ZeQEX9r7T6U(https://youtu.be/ZeQEX9r7T6U)

※新たなソーシャルアクションやカルチャーの創出を共に生み出すパートナー企業を募集します。

お問合せ：https://fds.or.jp/contact/(https://fds.or.jp/contact/)

＜一般社団法人渋谷未来デザインについて＞

渋谷未来デザインは、ダイバーシティとインクルージョンを基本に、渋谷に住む人、働く人、学ぶ人、訪れる人など、渋谷に集う多様な人々のアイデアや才能を、領域を越えて収集し、オープンイノベーションにより社会的課題の解決策と可能性をデザインする産官学民連携組織です。都市生活の新たな可能性として、渋谷から世界に向けて提示することで、渋谷区のみならず社会全体の持続発展につながることを目指しています。

https://fds.or.jp/(https://fds.or.jp/)