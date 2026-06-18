KDDIアイレット、「AWS Japan Certification Award 2025」において「Specialty of the Year」を5年連続受賞

KDDIアイレット株式会社

クラウド・マルチクラウド導入実績と最先端 AI 技術を統合し、AI の社会実装を加速する AI インテグレーターである KDDIアイレット株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：高木 秀悟、以下 KDDIアイレット）は、アマゾン ウェブ サービス（以下 AWS）T&C グローバル パートナー ソリューション本部によるエンジニア育成に力を入れているパートナー企業を表彰する「AWS Japan Certification Award 2025」において、「Specialty of the Year」を受賞したことをお知らせします。同賞の受賞は5年連続となります。

AWS 発表ページ(https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/aws-japan-certification-award-2025/)

■受賞の背景

「Specialty of the Year」は、2025年4月1日から2026年3月31日までの期間で、AWS が認定するネットワーク・セキュリティ・機械学習など、高度な専門知識資格の新規取得の合計数が最も多い AWS パートナー企業に贈られるアワードです。

近年、企業の生成 AI 活用やデータドリブン経営の導入が急速に進む中、実用的な AI システムを構築するためには、高度なセキュリティ環境の構築、堅牢なネットワークインフラ、そして膨大なデータを処理するデータベース技術といった総合的な「専門知識」が不可欠となっています。

KDDIアイレットは、お客様のビジネス変革を技術面から強力に支援する AI インテグレーターとして、エンジニア一人ひとりの専門スキル向上を支援する環境整備と、組織全体での継続的な資格取得推進に取り組んできました。その結果、2026年5月時点で AWS 認定資格の総保有数は5,100を突破し、AI・機械学習をはじめとする高度な専門領域における確かな技術力が評価され、今回の5年連続受賞につながりました。

受賞アワードの概要

- アワード名：Specialty of the Year（AWS Japan Certification Award 2025）- 対象：2025年4月1日から2026年3月31日までの期間で、AWS Certified Advanced Networking - Specialty / AWS Certified Machine Learning - Specialty / AWS Certified Security - Specialty 資格の新規取得の合計数が最も多いパートナー企業に贈られるものです。- KDDIアイレットの受賞回数：5年連続（2021年～2025年）

■KDDIアイレットの AWS における実績

KDDIアイレットは、2010年に AWS のクラウドサービス導入設計から24時間365日の運用・保守までをトータルでサポートする「cloudpack」の提供を開始しました。2013年には日本初の「APN プレミアコンサルティングパートナー（現 AWS プレミアティアサービスパートナー）」の1社として認定され、その後現在まで認定を継続しています。これまでの AWS 導入実績は2,500社以上、年間プロジェクト数は4,300以上となり、スタートアップ企業から大企業まで、規模や業種を問わず幅広いお客様に「cloudpack」が活用されています。

エンジニア育成に関しては、全社的に認定資格の取得を推進しており、「受験料の全額補助」や「資格保有報奨金」などの制度を設け、社員が安心してスキルアップに臨める環境を整備しています。また、事業部やセクション単位に加え、全社的な技術勉強会や事例共有会の定期開催、オウンドメディアでの技術解説記事の公開などを通して、常に最新技術の習得を支援しています。その結果、2022年には社員の AWS 認定資格保有数が2,000を突破し「AWS 2,000 Certified」を取得するなど、継続的な人材育成の取り組みが高い技術力の醸成につながっています。

エンジニアのキャリアアップ支援について(https://www.iret.co.jp/recruit/career/career_advance/)

■今後の展望

KDDIアイレットは今後も、AWS との強固なパートナーシップのもと、最先端の AWS 技術および高度な専門知識を持つエンジニアの育成に注力してまいります。インフラ構築から高度な AI・データ活用までをワンストップで提供できる AI インテグレーターとして、安心・安全かつスピーディな AI の社会実装を推進し、お客様のビジネス成長への貢献を目指します。

【KDDIアイレット株式会社 会社概要】

会社名：KDDIアイレット株式会社 https://www.iret.co.jp/

設立 ：2003年10月

所在地：東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー29F

代表者：代表取締役社長 高木 秀悟

資本金：7,000万円

主要株主：KDDI株式会社

事業内容：

・AI インテグレーションにより、AI の社会実装の加速を支援

・クラウドを活用したシステム、スマホアプリの開発・運用、UI/UX デザイン制作

・「cloudpack」によるクラウド設計・構築、運用保守、セキュリティ支援

・「gaipack」による生成 AI 導入・活用支援および AI 駆動開発の推進

・KDDI グループと連携したクラウド開発支援

※ cloudpack の名称は、KDDIアイレット株式会社の登録商標です。