真鶴出版代表・川口瞬氏が登壇！「リノベーションスクール＠新潟市」第２回事前講演会を8/4開催

新潟市

新潟市が推進するリノベーションまちづくりの一環で「第３回リノベーションスクール＠新潟市」を開催します。開催に先立ちまちづくりの第一線で活躍する実践者（講師）による事前講演会を開催します。

また今年度もスクールマスターを務めていただく青木純さんを交えたトークセッションも行います。

■リノベーションまちづくりとは？

遊休空間等の既存資源を活用し、補助金に依存せずそのまちならではの事業（コンテンツ）創出を連鎖させ、シビックプライドの醸成やエリアの価値向上及び複合的な地域課題の解決を図る、民間主導の公民連携まちづくりの新たな取り組みです。

■リノベーションスクール（リノスク）

新潟市ではリノベーションまちづくりの担い手を育成するため、今年は「リノベーションスクール＠新潟市」を10/2～10/4に開催し、古町エリアの空き店舗や公共空間の利活用案と事業計画を作成、不動産オーナーに提案し、事業の具体化を目指します。

リノスク開催に先立ち事前講演会を行いますので、気になる方はぜひご参加ください。

■第2回事前講演会（詳細は市ホームページ参照）

・日 時：令和8年8月4日(火) 19:00～21:00（受付18:30～）

・会 場：旧第四銀行住吉町支店（みなとぴあ向い）｜新潟市中央区柳島町2-10

・講 師：川口 瞬｜真鶴出版代表

青木 純｜株式会社まめくらし 代表取締役

・講演内容：日常を編集する-泊まれる出版社・真鶴出版の暮らしの編み方

・参 加：参加費無料、事前申込（市HPの参加申込フォームから申込できます）

・定 員：100名程度

・市ホームページ：

https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/seisaku/jigyoproject/niigata2km/project/renovation/renovationschool3.html

川口 瞬さん青木 純さん■申込みフォーム（第２回事前講演会）

新潟市オンライン申請システム（e-NIIGATA）よりお申込みください。

https://lgpos.task-asp.net/cu/151009/ea/residents/procedures/apply/f8c76929-07e1-4c90-bca0-14ce81fe010e/start