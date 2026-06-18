東西線浦安駅高架下商業施設「M’av(マーヴ)浦安」グランドオープン！

東京地下鉄株式会社

M’av 浦安（West） 完成イメージ

東京地下鉄株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：小坂 彰洋）とメトロ開発株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：野焼 計史）は、東西線浦安駅高架下において開発を進めてきた商業施設「M’av 浦安」（マーヴ浦安）を、２０２６年６月３０日（火）にグランドオープンいたします。

東京メトログループでは、鉄道高架下用地の有効活用を図るため、M’av（マーヴ）、メトロセンター等の高架下商業施設を展開しています。東西線浦安駅高架下については、施設名称を「M’av 浦安」として駅東口側の商業施設開発及び駅西口側の商業施設リニューアルを進めてきました。



M’av 浦安は、２０２５年３月２８日（金）に第１期として浦安駅東口側（EAST）に３店舗を開業し※、多くのお客様にご利用いただいています。このたび、浦安駅西口側（WEST）のリニューアルに伴い新たに８店舗が開業し、グランドオープンを迎えます。また、一部店舗では、開業にあわせてオープニングキャンペーンを実施いたします。「毎日の暮らしに彩りと明るさを加える使い心地の良い場所」をコンセプトに、駅をご利用のお客様や周辺に暮らす方々にとって、魅力ある場所や価値の提供を目指します。

※２０２５年３月６日付ニュースリリース：東西線浦安駅高架下に商業施設 「M'av(マーヴ)浦安」を開業！( https://www.tokyometro.jp/news/2025/220196.html )

東京メトログループではこれからも、東西線各駅をはじめ、お客様のニーズや周辺店舗・まちのイメージなどに合わせた高架下商業施設のリニューアルや店舗展開を行い、駅まち一体の賑わいのさらなる創出に取り組んでまいります。

M’av 浦安（マーヴ浦安）グランドオープン 詳細

１ 施設概要（WEST）

２ 開業店舗概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/20053/table/1479_1_e53c408bd0b2e8cc0a1bf221a14b13ad.jpg?v=202606190351 ]▲開発位置図▲店舗位置図