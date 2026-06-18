「物流DX展」に出展 工程内物流から出荷後物流まで一連の流れを可視化

株式会社ネクスティ エレクトロニクス

株式会社ネクスティ エレクトロニクス（本店：東京都港区、代表取締役社長：山田 強、以下、当社）は、2026年7月1日（水）～3日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第1回 物流DX展」に出展し、物流・搬送システム構築ソリューションを展示します。

展示コンセプトは「物流・搬送を“カンとコツ”から、“データと根拠”へ」です。これまで、勘や経験による判断が活用される場面もあった物流現場において、

・ 投資判断の妥当性の検証

・ 工程間搬送システムの最適化・自動化

・ 物流品質の維持・向上

などの課題に対応するため、物流に関わる各プロセスを可視化するソリューション群を展示します。これらにより、個別最適にとどまらず、企画から実装、運用まで一気通貫で支援します。

- 展示内容

- 3Dシミュレーション分析生産ラインや物流現場のレイアウトを3Dモデルで簡単に作成し、設備投資前に搬送量や動線、レイアウトの妥当性を検証することで最適化に貢献します。※当社サイト：倉庫・工程間搬送システム(https://www.nexty-ele.com/business/fa-robotics/smartlogisticsDX/)- 物流システム統合自動倉庫（小型）やAGV・AMRなどの物流自働化機器を倉庫管理・制御システムと連携し、一元的に制御します。これにより、工場や倉庫内の物流全体の最適化を支援します。- 輸送品質の可視化（当社サービス「NEXTY LocaTrack」）位置情報に加え、温湿度や衝撃などを取得できるセンサーデバイスにより、輸送時の位置把握と品質管理を実現します。※当社サイト：輸送品質可視化ソリューション「NEXTY LocaTrack」(https://www.nexty-ele.com/actual/detail/nextylocatrack/)

-「物流DX展」について

DXを活用し日本の物流課題を解決するための展示会です。配送・倉庫管理システム、貿易管理システム、労務管理システム、サプライチェーン全体の管理や、進捗・異常の監視（SCM／SCEM）などが一堂に出展します。

URL：https://www.smart-logistic.jp/hub/ja-jp/exhibit/ldx.html

会期：2026年7月1日（水）～3日（金）

入場用バッジ登録フォーム(https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX1+RFZNF8uGbnT/bDosth6cyYYBqgyi+864=&ct=U2FsdGVkX1+QSQgnNLGmBx7EXJoo9VQTtr8kbcVUlGs=&p=U2FsdGVkX18XNLz/FbCcCxwNlg9L5IiwpJrzY5QVbI0QA4N5YaPXl3r7XHt4U+Y/&co=web-ldx-bnr&accessToken=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjIxQTZDNDJGOTE3MzE3QzBBODdGODBCQzVFMDQ0NjA0MEUwNjlBRDdSUzI1NiIsIng1dCI6IklhYkVMNUZ6RjhDb2Y0QzhYZ1JHQkE0R210YyIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZSIsIm5iZiI6MTc4MTUwNjA2NywiaWF0IjoxNzgxNTA2MDY3LCJleHAiOjE3OTY1MDYwNjcsImF1ZCI6WyJ1cm46cng6ZGlnaXRhbDphcGk6d2F0Y2hib3giLCJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZS9yZXNvdXJjZXMiXSwic2NvcGUiOlsidXJuOnJ4OmRpZ2l0YWw6YWN0aW9uOndyaXRlIl0sImFtciI6WyJwYXNzd29yZCJdLCJjbGllbnRfaWQiOiI1ZmRmNjRiODQyNzc0ODM4OTc2YTUzZjcwYWI2MWNjNyIsInN1YiI6IjZkYzMwYTRhNDNkNzQwNTM4MzIwYTI5NDkyYTczOGNhIiwiYXV0aF90aW1lIjoxNzgxNTA2MDY3LCJpZHAiOiJsb2NhbCIsInJvbGUiOiJhbm9ueW1vdXMifQ.aGDbWMd2SEJtKFq425mGEHYJKpsJZasxMrznToDBODpPhWZsBqaZWhV5e8p3guxUrl8W55lKpCRigWmhKCAYUr7cgv-Zd7VnSZkJT2BG0u-2nC8vRPHQ3_V0VXHecuLRAonjkfsOhjdKCTq-fjo_PYVIq4_MIbPOBLEJp1YwO5RkGQ23QorN2dnZjZsN73Ppb5WmnXSl_YN8tnHYQ286iCLZBt32Nys-JCkQQeqsES86tzBdsd5W82pbCZScpgJnxxr0WOb9-1FVZJvzOVhhYE2iib0_jtkgMwsY4oEFaoG1rjVAfvwXfBe-oGoKdH9p2ZxC1o891jDe2vTiZiTKzg&mpDistinctId=NzFiMmNkM2QtYTczNy00YWY0LWI1NDQtNzRkODBhZDUyNWZh&interfaceLocale=ja-JP&utm_campaign=referral_traffic&utm_medium=referral&utm_source=nexty-ele&_gl=1*mjj9fb*_gcl_au*MTY1NTgxNzI4MS4xNzgxNTA2MDY5)

※「第38回 ものづくり ワールド［東京］」などと同時開催

- 当社ブース情報

会場：東京ビッグサイト西2ホール

小間番号：L14-6

出展者ページ(https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/search/2026mto0701/directory/directory-details.%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A8%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%8B%E3%82%AF%E3%82%B9.org-db8880d2-a999-49d1-a5d5-d66d3365134b.html#/)

当社は、エレクトロニクス商社として培ったデバイスの知見とソフトウェア技術、パートナー企業との連携を活かし、製造業・物流業のDXに貢献します。

■会社概要

会社名：株式会社ネクスティ エレクトロニクス

所在地：東京都港区港南2-3-13 品川フロントビル

ネクスティ エレクトロニクスは、豊田通商グループのエレクトロニクス商社として、車載分野ではトップクラスの規模を誇ります。自動運転などの最先端技術を、他の産業分野に積極的に展開することで、技術・商材を中心に、幅広い分野でお客さまや社会のニーズに応え、社会課題の解決に貢献しています。

また、豊田通商グループのグローバルネットワークを活用し、地域や分野を超えた最適なソリューションを提供しています。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

ネクスティ エレクトロニクス HP：https://www.nexty-ele.com