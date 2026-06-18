埼玉県内連続開業第3弾　アパホテル〈さいたま新都心駅西〉 本日開業

アパホテル株式会社

日本最大級のホテルチェーンを展開するアパホテル株式会社（本社：東京都港区赤坂3丁目2-3 取締役社長 元谷芙美子）は、本日6月18日（木）、埼玉県内7棟目となるアパホテル〈さいたま新都心駅西〉(全389室)の開業を迎え、開業披露式典を執り行った。開業に先立ち、6月11日(木)には、抽選で250室(最大500名様)を無料招待する試泊会を実施した。実施にあたり19,180件のご応募をいただき、約76.7倍の高倍率となった。

アパホテル〈さいたま新都心駅西〉公式HP：https://www.apahotel.com/hotel/syutoken/saitama/saitamashintoshin-ekinishi/

記者発表テープカット

記者発表において、アパグループ社長 兼 最高経営責任者(CEO)の元谷一志は、「埼玉県内連続開業第3弾として、さいたまの地に最新仕様の新築ホテルを開業できたことを大変嬉しく思う。アパホテルは1ホテル1イノベーションを標榜しており、当ホテルで101個目となる。当ホテルでは、鉄道高架に面している客室に引き違い二重窓の採用やデラックスツインルームのソファ改良など、お客様がより快適にお過ごしいただけるイノベーションを行った。ホテルの1階には『IRISH PUB Peter Cole』様にご出店いただき、ホテル利用者だけでなく地域の皆様の憩いの場となることを期待している。今後は当ホテルが起点となって、地域の皆様と共存共栄を図りながら、多くのお客様に愛されるホテルを目指していきたい。」と述べた。

当ホテルは、JR宇都宮線・高崎線・京浜東北線「さいたま新都心駅」徒歩5分、JR埼京線「北与野駅」徒歩5分の場所に位置するアクセス至便な駅前立地。東京と北関東を結ぶ交通の要衝として、ビジネスから国内レジャーまで幅広い宿泊需要を取り込んでいく。また、当ホテルは、「GMOアリーナさいたま（旧さいたまスーパーアリーナ）」の至近に位置し、イベント開催日における宿泊需要にも期待している。ホテル2 階には宿泊者専用無料の大浴殿「玄要の湯」を附設、宿泊者に寛ぎとやすらぎを提供する。

ホテル外観2階大浴殿

客室設備は高品質・高機能・環境対応型を理念とする「新都市型ホテル」の最新仕様としており、標準的なシングルルーム、ダブルルームに加え、隣り合う客室を繋げて最大4名様で利用できる「コネクトルーム」やソファを配し、2名様でもゆったりとおくつろぎいただける「コージールーム」など用途に合わせた複数の客室タイプを用意している。

アパホテルは 『 Even Better! APA HOTEL - さらによりよく - 』 を掲げて宿泊者の利便性・居住性を追求し続けており、当ホテルにおいても、アメニティバーや宿泊者が自由に利用できるウォーターサーバーのサービスを導入することで、今まで以上に快適なホテルへとイノベーションを行った。また、増加する訪日外国人需要の受け皿となるべく、アパホテルでは訪日外国人志向の客室づくりに注力しており、ホテルの館内案内などをテレビ画面に集約表示した5言語対応の『アパデジタルインフォメーション(ADI)』や世界のプラグに対応するユニバーサルコンセント、全565種類のピクトグラムを使用した館内サイン・案内を採用している。

■ アパホテル〈さいたま新都心駅西〉のイノベーションポイント

１. 引き違い二重窓の採用

鉄道高架に近接する1～5号室にて、遮音性・断熱性に優れた二重の引き違い樹脂サッシを採用した。電車の走行音などの音の伝わりを抑えることで快適な滞在を提供する。

２. デラックスツインルームのソファ改良

デラックスツインルームに設置しているソファの肘置きの形状を調整し、デスクの下にも収まるよう改良した。

■ 訪日外国人志向の客室づくり

１. 全565種類のピクトグラムを使用した館内サイン・案内

(ISO規格、JIS規格のピクトグラムとアパホテルが独自開発したオリジナルピクトグラムを

使用)

２. BBC NEWSの主音声英語化

３. 通信速度、接続の安定性、セキュリティ面に優れた次世代Wi-Fi規格「Wi-Fi6」無料接続可能

４. 世界のプラグに対応するユニバーサルコンセント、USB type-A,Cに対応した充電ポート

５. ホテルの館内案内などをテレビ画面に集約表示した5言語対応※1の『アパデジタルインフォメーション(ADI)』

チェックイン機でパスポートを読み込むことで国籍を自動判別し、表示を対象言語に

自動切り替え機能を搭載 ※1日本語、英語、繁体字、簡体字、韓国語

最先端のIT開発として1秒チェックイン機を導入。アプリチェックインを行う、または「当日オートチェックイン」を有効にして予約することで、当日のチェックイン手続きを大幅に簡素化することができる。さらに、ルームカードキーを投函するとリアルタイムでチェックアウト処理が行われるエクスプレスチェックアウトポスト(特許取得済)も設置するなどゲストの時間を大切にするトリプル1システム※2(「1ステップ予約」、「1秒チェックイン※2」、「1秒チェックアウト※2」)により、「非接触」、「待たない」、「並ばない」を実現したストレスフリーのアパオリジナルデジタルサービスを提供する。

※2 アパホテル株式会社の登録商標です。

当ホテルは埼玉県内で7棟目のホテル開業となり、当ホテルを含め運営中のホテルは7ホテル・1,271室にのぼる。今月6月は、当ホテルを含め埼玉県内で3ホテルの連続開業※3を行った。今後も全国的に需要が見込めるエリアにおいては、ホテル運営・人員効率の向上を踏まえたドミナント戦略を積極的に行いながら、アパホテルネットワークの拡充を強化していく。

※3 2026年6月5日（金）開業 アパホテル〈熊谷駅前北〉（全245室）

2026年6月9日（火）リブランドオープン アパホテル〈埼玉上尾駅前〉（全126室）

■ホテル概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/18265/table/861_1_51a4dea0b3fe980b76bba07cb940af23.jpg?v=202606190251 ]エントランスフロント・ロビーシングルルームコネクトルームコージールームランドリーコーナー和洋ビュッフェ「自分流ホットサンド」和洋ビュッフェ「武蔵野うどん」地図

【アパグループ】

自社ブランドとして国内347ホテル・84,026室、海外54ホテル5,454室を展開している。2022年4月より始動した5ヶ年計画「AIM5～APAInnovativeMovement」の目標について前倒しで達成の目途が立ったことを受け、2026年4月に新中期5ヶ年計画「AIM5-II」を始動。2031年3月末までに国内自社ブランド単独10万室を目標とするほか、ホテル分野におけるプラットフォーム事業やマルチ・ブランド化、海外事業に関しては北米事業の強化および次期戦略エリアの模索を推進する。

■アパグループリリース資料

https://prtimes.jp/a/?f=d18265-861-cda62f991e1b2a7dd2214b19e5044526.pdf

■本件に関する一般のお客様の問い合わせ先

アパホテル〈さいたま新都心駅西〉

https://www.apahotel.com/hotel/syutoken/saitama/saitamashintoshin-ekinishi/

Tel. 0570-032-511

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アパホテル公式アプリ「アパアプリ」

https://apahotel.com/qr_app/