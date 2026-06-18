【鳥羽国際ホテル】桃源郷がテーマのアフタヌーンティーを提供！　～鳥羽湾の美しい景観の中で、贅沢な桃の饗宴を～

伊勢志摩リゾートマネジメント株式会社

鳥羽国際ホテルのアフタヌーンティーは、季節ごとに異なるテーマで提供しており、多くのゲストから高い評価をいただいております。7月・8月のテーマ「桃源郷」は、俗世間から離れた美しく理想的な場所である理想郷を意味し、日本では、桃の花が美しく咲き誇る場所でも使われます。

このたびのアフタヌーンティーでは、「桃源郷」のイメージを表現し、忙しい日常から離れた心安らぐ空間で、桃をふんだんに使用したメニューでご用意いたしました。桃の華やかさを目でも楽しみながら、桃の世界に包まれる非日常のひと時をお過ごしいただけます。 ぜひ、鳥羽湾の美しい景色を楽しみながら、ご堪能ください。

【1日20食限定】7・8月アフタヌーンティー 概要

期 間／2026年7月1日～8月31日

場 所／ザ・ロビーラウンジ

時 間／午前11：30～午後1：00、午後1：30～午後3：00 90分間

料 金／1名様 4,400円 ※前日18：00迄の予約制

ザ・ロビーラウンジ

【メニュー】

上段 ： 白桃薫る青空ヴェリーヌ、桃雲タルト、ピーチチーズケーキ（7月）・マンゴーチーズーキ（8月）

中段 ： 桃のマカロン、桃のムース、桃のカプレーゼ～白バルサミコとバジルの香り～

下段 ： 桃に見立てた三重県産美熊野牛スライダー、夕暮れの桃源郷サラダ、桃のキューカンバーサンド

別皿 ： たつのおとしごクッキー、スコーン（プレーン／アールグレイ）

お飲物は、英国王室御用達ブランド「テイラーズ オブ ハロゲイト」の紅茶・ハーブティや、三重県産伊勢の和紅茶、ヨーロピアンブレンドコーヒー、アイスティをご用意しております。

※一部メニューが、変更になる場合もございます。

伊勢志摩リゾートマネジメント株式会社について

キュートな桃の形をした三重県産美熊野牛スライダー自慢のチーズケーキは月替わり

伊勢志摩リゾートマネジメント株式会社は、三重県鳥羽市所在の鳥羽国際ホテル、潮路亭、三重県志摩市所在のNEMU RESORT を運営しています。

所在地 ： 三重県志摩市浜島町迫子2692-3

事業施設 ：

鳥羽国際ホテル(https://www.tobahotel.co.jp) 三重県鳥羽市鳥羽1-23-1

NEMU RESORT(https://www.nemuresort.com) 三重県志摩市浜島町迫子2692-3