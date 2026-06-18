【鳥羽国際ホテル】桃源郷がテーマのアフタヌーンティーを提供！ ～鳥羽湾の美しい景観の中で、贅沢な桃の饗宴を～
鳥羽国際ホテルのアフタヌーンティーは、季節ごとに異なるテーマで提供しており、多くのゲストから高い評価をいただいております。7月・8月のテーマ「桃源郷」は、俗世間から離れた美しく理想的な場所である理想郷を意味し、日本では、桃の花が美しく咲き誇る場所でも使われます。
このたびのアフタヌーンティーでは、「桃源郷」のイメージを表現し、忙しい日常から離れた心安らぐ空間で、桃をふんだんに使用したメニューでご用意いたしました。桃の華やかさを目でも楽しみながら、桃の世界に包まれる非日常のひと時をお過ごしいただけます。 ぜひ、鳥羽湾の美しい景色を楽しみながら、ご堪能ください。
【1日20食限定】7・8月アフタヌーンティー 概要
期 間／2026年7月1日～8月31日
場 所／ザ・ロビーラウンジ
時 間／午前11：30～午後1：00、午後1：30～午後3：00 90分間
料 金／1名様 4,400円 ※前日18：00迄の予約制
ザ・ロビーラウンジ
【メニュー】
上段 ： 白桃薫る青空ヴェリーヌ、桃雲タルト、ピーチチーズケーキ（7月）・マンゴーチーズーキ（8月）
中段 ： 桃のマカロン、桃のムース、桃のカプレーゼ～白バルサミコとバジルの香り～
下段 ： 桃に見立てた三重県産美熊野牛スライダー、夕暮れの桃源郷サラダ、桃のキューカンバーサンド
別皿 ： たつのおとしごクッキー、スコーン（プレーン／アールグレイ）
お飲物は、英国王室御用達ブランド「テイラーズ オブ ハロゲイト」の紅茶・ハーブティや、三重県産伊勢の和紅茶、ヨーロピアンブレンドコーヒー、アイスティをご用意しております。
※一部メニューが、変更になる場合もございます。
キュートな桃の形をした三重県産美熊野牛スライダー
自慢のチーズケーキは月替わり
伊勢志摩リゾートマネジメント株式会社について
伊勢志摩リゾートマネジメント株式会社は、三重県鳥羽市所在の鳥羽国際ホテル、潮路亭、三重県志摩市所在のNEMU RESORT を運営しています。
所在地 ： 三重県志摩市浜島町迫子2692-3
事業施設 ：
鳥羽国際ホテル(https://www.tobahotel.co.jp) 三重県鳥羽市鳥羽1-23-1
NEMU RESORT(https://www.nemuresort.com) 三重県志摩市浜島町迫子2692-3