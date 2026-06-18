PXC株式会社と包括的業務提携契約を締結　事業成長と採用拡大を追い風に、新たなステージへ　2035年売上100億円企業に向け、販促ソリューション領域を強化

ユニファースト株式会社

雑貨等ものづくりに関する企画やプロモーション支援に関するSP業務を手がけるユニファースト株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：橋本敦、以下「ユニファースト」）は、このたび「AIテクノロジー×人的リソース」による企業支援を展開するADTANK株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役CEO：菅野健一）のグループ会社であるPXC株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役：小松謙一、以下「PXC」）と包括的業務提携契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

本提携により、ユニファーストが強みとするオリジナルグッズ・ノベルティ制作と、PXCが強みとする店頭販促什器・POP制作を融合し、企画・提案から販促物制作、店頭展開までをワンストップで支援する体制を構築いたします。また、本提携に伴い、ユニファースト代表取締役社長の橋本敦が、2026年6月1日付でPXCの経営顧問に就任いたしました。

■提携の背景

ユニファーストは「つくりたいをカタチに」を理念に、オリジナルグッズ・ノベルティの企画・製造・販売を通じて企業の販促活動を支援してまいりました。近年では、企業から求められるニーズが「ノベルティ制作」だけではなく、「販促企画」「店頭プロモーション」「顧客体験設計」へと広がっています。

また当社は、2025年9月に本社を東京都墨田区両国へ移転し、組織体制の強化を進めるとともに、産学連携による商品開発や新たな価値創造にも積極的に取り組んでいます。

今回の提携は、ユニファーストが目指す「2035年売上100億円企業」の実現に向けた重要な戦略の一つとして位置付けています。

■成長を支える採用力

ユニファーストでは事業拡大に伴い、新卒採用を積極的に推進しています。2025年度卒のエントリー数は1,093名、2026年度卒は1,411名となり、2年連続で1,000名を超える応募をいただきました。さらに、2027年度卒採用においても、2026年6月時点で既に1,500名を超えるエントリーをいただいており、過去最高水準で推移しています。

近年は営業・デザイン・開発など多様な職種で若手人材の採用を進めるとともに、産学連携による商品開発や新規事業への挑戦など、社員一人ひとりが成長できる環境づくりを推進しています。

今回の業務提携によって、企画提案から店頭販促まで提案領域が広がることで、社員にとっても新たな挑戦と成長の機会がさらに拡大すると期待しています。

■業務提携の内容

【1】営業連携

両社の顧客基盤を活用し、ノベルティ・販促品と店頭販促什器・POPを組み合わせたワンストップ提案を実現します。

【2】企画・提案領域の拡大

キャンペーン企画や販促戦略の立案段階から参画し、グッズ制作だけでなく店頭展開まで含めた総合的な提案を行います。

【3】人材交流・組織連携

営業・企画担当者を中心に両社の知見を共有し、提案力や専門性の向上を図ります。

【4】海外生産ネットワークの活用

ユニファーストが長年培ってきた海外生産ネットワークと、PXCの国内設計・製作力を融合し、小ロットから大量生産まで柔軟に対応できる体制を構築します。

■今後の展望

ユニファーストは現在、売上高約50億円規模の事業基盤を有しています。今回の提携により、PXCとの顧客基盤やノウハウを掛け合わせることで、これまで以上に幅広い販促課題へ対応できる体制を整備し、新たな市場開拓を進めてまいります。

今後もパートナー企業との連携や新たな挑戦を通じて、お客様により高い価値を提供し、2035年売上100億円企業の実現を目指してまいります。

■ユニファースト株式会社 代表取締役社長 橋本 敦 コメント

私たちはこれまで「つくりたいをカタチに」を理念に、オリジナルグッズ・ノベルティを中心とした事業を展開してまいりました。今回の提携により、企画・提案からグッズ制作、店頭販促まで支援できる体制が整います。両社の強みを融合することで、お客様へこれまで以上の価値を提供できると確信しています。2035年の売上100億円企業実現に向けた重要な一歩として、新たな挑戦を続けてまいります。

ユニファースト株式会社について

バッグ・ポーチ・ぬいぐるみ・成型品を中心に、オリジナルグッズを“企画から生産まで”一貫でカタチにするクリエイティブメーカーです。

UNIQUE × FAST をキーワードに、新しい価値を生むプロダクトづくりへ挑戦し続けています。

2024年からは新卒採用を毎年5名以上で強化し、2025年には中小企業庁「100億宣言企業」に認定。次の成長フェーズへ踏み出しています。

会社名：ユニファースト株式会社

代表者：代表取締役社長 橋本 敦

所在地：東京都墨田区両国2-10-14 両国シティコア12F

設立日：1981年2月13日

資本金：9,800万円

URL： https://www.unifast.co.jp/

事業内容：

１：企業のオリジナルグッズや物販用アイテムの、企画から納品まで「一気通貫OEMサービス」

２：SDGs・ESGに関するアイデア商品及び自社ブランドアイテムの開発

３：企業のプロモーション支援や店頭販促に関するSP業務

PXC株式会社について

本社所在地：東京都台東区台東4-19-9 山口ビル7 7階

代表者：代表取締役 小松 謙一

事業内容：セールスプロモーションのDX化／セールスプロモーションに関連する企画・デザイン・制作・運営／販促物の企画・製造／キャラクターグッズの企画・製作・販売に関する事業／EC事業

URL： https://pxc.co.jp/