2026年7月9日、ソ・イングクとともに贈る特別な時間、ついに開催！

株式会社WAK

“あなたの美しさのはじまり”をテーマに、FOUNDUEの世界観とソ・イングクの魅力を体感できる、一日限りのプレミアムショーケース。

本イベントは約70分間にわたり開催され、ここでしか見ることのできない特別なステージをお届けします。

【当日のプログラム内容70分】

〈Part 1 with Seo In Guk〉

・オープニング映像

・ブランドトーク

・ビューティートーク

・衣装チェンジ

・テンションアップコーナー

〈Part 2 with Seo In Guk〉

・みんなで楽しむバランスゲーム

・ポーズミッションフォトタイム

・ファンハートルーレット

ブランドショーケースでしか見ることのできない特別なコーナーをはじめ、直接交流できる企画や、ソ・イングクについてもっと知ることができるビューティートークなど、ここでしか体験できない特別な時間をご用意しております。

普段は見ることのできない新たな魅力に触れながら、忘れられないショーケースをお楽しみください。

さらに、対象製品をご購入いただいたお客様には、特別なプレミアム特典をご用意。

ショーケース参加権をはじめ、サイン会やハイタッチ会など、一度のイベントでこれほど多くの特典を体験できる機会は非常に貴重であり、ソ・イングクをより近くで感じられる特別な内容となっています。

【プレミアム特典】

・ショーケース参加権

・サイン会＋ハイタッチ会

・ステージフォトタイム

・広告動画内でソ・イングクが着用したアイテム

・1：1ポラロイド撮影

・ソ・イングク等身大パネル抽選応募

そして現在、さらなる“特別特典”も準備中。

詳細は近日公開予定となっておりますので、ぜひ続報を楽しみにお待ちください。

また、FOUNDUEマスクパックをご購入いただいたお客様には、ソ・イングクのサイン入り特別パッケージに出会える限定企画もご用意。

この機会だけの特別なFOUNDUE体験を、ぜひお楽しみください。

さらに、第二部に関する追加情報も近日公開予定。

まだ明かされていないスペシャル企画も準備中です。

ぜひご期待ください。

■ 販売情報

マスクパック

販売場所：WAK＋ ONLINE STORE

販売URL：https://www.wakplus.com/event/seoinguk/

※ご購入には「WAK＋」への会員登録（無料）が必要となります。

■ FOUNDUE 特設サイト

https://foundue-thefirstfoundation.com

■ 公式Instagram

@foundue.by

■ 会社概要

会社名：株式会社WAK

所在地：東京都

代表者：代表取締役 糸洲亜沙美

■ お問い合わせ先

株式会社WAK

Email：cs@wakplus.com

당신의 "아름다움의 시작"으로

2026년 7월 9일, 소・인국과 함께 전하는 특별한 시간, 드디어 개최!

소・인국과 함께 선보이는 특별 이벤트 “FOUNDUE Premium Showcase with SEO IN GUK”가 드디어 개최됩니다.

"당신의 아름다움의 시작"을 테마로, FOUNDUE의 세계관과 소・이응국의 매력을 체험할 수 있는 하루 한정 프리미엄 쇼케이스.

본 행사는 약 70분 동안 진행되며, 여기서만 볼 수 있는 특별한 무대를 선보입니다.

【당일 프로그램 내용】

〈Part 1 with Inguk〉

・ 오프닝 영상

・ 브랜드 토크

・ 뷰티 토크

・ 의상 교체

・ 텐션 업 코너

〈Part 2 with Inguk〉

・ 모두가 함께 즐기는 밸런스 게임

・ 포즈 미션 포토 타임

・ 팬하트 룰렛

브랜드 쇼케이스에서만 볼 수 있는 특별 코너를 시작으로, 직접 교류할 수 있는 기획과 소・잉국에 대해 더 알 수 있는 뷰티 토크 등, 여기서만 경험할 수 있는 특별한 시간을 준비했습니다.

평소에 볼 수 없는 새로운 매력을 체험하면서, 잊을 수 없는 쇼케이스를 즐겨 보세요.

또한, 해당 제품을 구매하신 고객에게는 특별한 프리미엄 혜택을 준비했습니다.

쇼케이스 참여권을 비롯해 사인회와 하이터치 회 등, 한 번의 이벤트에서 이렇게 많은 특전을 체험할 수 있는 기회는 매우 귀중하며, 소・잉국을 더욱 가까이에서 느낄 수 있는 특별한 내용이 됩니다.

【프리미엄 특전】

・ 쇼케이스 참여 권한

・ 사인회 + 하이탭 회

・ 무대 사진 촬영 시간

・ 광고 영상에서 소・잉국이 착용한 아이템

・ 1:1 폴라로이드 촬영

・ 소・잉국 실물 크기 패널 추첨 응모

그리고 현재, 추가적인 "특별 특전"도 준비 중.

자세한 내용은 곧 공개될 예정이니, 추후 소식을 기대해 주세요.

또한, FOUNDUE 마스크 팩을 구매하신 고객에게는 소・이응국 사인 특수 패키지를 만나볼 수 있는 한정 기획도 준비했습니다.

이번 기회에만 누릴 수 있는 특별한 FOUNDUE 체험을 꼭 즐겨보세요.

또한, 제2부에 관한 추가 정보도 곧 공개될 예정.

아직 공개되지 않은 스페셜 기획도 준비 중입니다.

많은 기대 부탁드립니다.