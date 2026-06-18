真夏のヒンヤリ涼感アイテム！レンフロ・ジャパン展開26年春夏アイテムを公開（ヒヤロン）

レンフロ・ジャパン株式会社

米国最大級の靴下製造販売会社の日本法人であるレンフロ・ジャパン株式会社（本社：東京都品川区、取締役支社長：高橋良太）は、26年春夏向けアイテムを各ブランドから順次発売いたします。

本リリースでは、瞬間冷却パックとして2014年より株式会社ロッテから販売しているブランド『ヒヤロン』のライセンスアイテムを紹介します。ヒヤロンが持つ“親しみやすいブランドイメージ”に、接触冷感・速乾などの機能を組み合わせた商品ラインナップです。

※「ヒヤロン」は（株）ロッテの登録商標です。掲載商品は株式会社ロッテとのライセンス契約に基づき製造されたものです。

【26年春夏アイテム展開ブランド及びアイテム（一部）】

握るだけで瞬時に氷のような冷たさを実現するロッテ発の瞬間冷却パックブランド。冷やす準備は不要でいつでもどこでもすぐにクールダウンできる手軽さが魅力です。スポーツやレジャー、屋外イベントなど、猛暑シーンの“とっさの冷却ニーズ”に応える、夏の暑さ対策定番アイテムです。

▷キッズアイテム

・プリントミニクーラータオル

水に濡らしてサッと振るだけで、ひんやり爽快な冷感が楽しめるミニクーラータオルです。外出時の汗拭きにはもちろん、お子さまの通学時の暑さ対策にもぴったりのアイテムです。抗菌防臭加工で気になるニオイを抑え、清潔な使い心地をキープします。恐竜・ネコ・アイスのかわいい3デザインで、毎日の暑さ対策を楽しくサポートします。

組成：ナイロン55%、ポリエステル45%

サイズ：12×70cm

柄：ネコ、恐竜、アイス

参考販売価格（税込）：\1,100

▷レディースサイズアイテム

・接触冷感ショート丈ソックス

暑い季節でも“きちんと靴下を履きたい”シーンにぴったりの接触冷感ショート丈ソックスです。表糸に綿100％の天然素材を使用し、やさしい肌触りと快適な履き心地を実現しました。Q-max値0.280で、肌に触れた瞬間ひんやりとした冷たさを感じられるのも特長です。カジュアルからフォーマルまで幅広いスタイルに合わせやすいデザインで、夏の足元を涼しく快適にサポートする1足です。

組成：綿・ポリエチレン・その他

サイズ：23-25cm

カラー：ブラック、ホワイト

参考販売価格（税込）：\1,480

▷メンズサイズアイテム

・接触冷感ルームウェア

接触冷感と速乾性を兼ね備えた夏のリラックスタイムに最適なルームウェアです。Q-max値0.2以上の接触冷感機能により、肌に触れた瞬間ひんやりとした心地よさを実現します。さらに速乾素材を使用することで汗ばむ季節でもベタつかず、さらりとした快適な着心地をキープしてくれます。適度な伸縮性とシンプルなデザインで自宅でのくつろぎ時間をより快適にしてくれます。

組成：ポリエステル90%、ポリウレタン10%

サイズ：M/L/LL

カラー：サックス、ネイビー

参考販売価格（税込）：\3,300

▷その他アイテム

・冷感ケット

触れた瞬間ひんやり気持ちいい冷感ケットが登場。Q-max値0.4以上の接触冷感素材で、暑い季節も快適に過ごせます。抗菌防臭加工付きなので汗ばむ時期でもニオイが気になりにくくいつでも清潔に使えるのもうれしいポイント。ひんやり面とさらっとやさしいパイル面のリバーシブル仕様で、その日の気分やお好みに合わせて使い分けができます。別売りの敷パッドや枕パッドと合わせれば、さらに快適なヒンヤリおやすみ時間をお楽しみいただけます。

組成：（表地）ナイロン100%（裏地）ポリエステル85％綿15％（包み部分）ポリエステル100％

サイズ：約140×約190cm(シングル)

カラー：サックス、ベージュ

参考販売価格（税込）：\3,980

・敷パッド

寝転んだ瞬間ひんやり気持ちいい冷感敷パッドです。Q-max値0.4以上の接触冷感素材で、汗ばむ季節でも快適な寝心地をサポートします。抗菌防臭加工付きで寝汗によるニオイや菌の増殖を抑え清潔さをキープします。四隅のゴムバンドで布団にもマットレスにも簡単に取り付けできるのも嬉しいポイント。別売りの冷感ケットや枕パッドと合わせれば、ヒンヤリ快適な睡眠環境をお楽しみいただけます。

組成：（表地）ナイロン100% （裏地）ポリエステル100％（詰めもの）ポリエステル100％（包み部分）ポリエステル100％

サイズ：約100cm×約205cm（シングル）

カラー：サックス、ベージュ

参考販売価格（税込）：\3,980

・枕パッド

寝苦しい夜もひんやり快適な冷感枕パッドです。Q-max値0.4以上の接触冷感素材で汗ばむ季節も触れた瞬間にひんやりとした心地よさを実感いただけます。さらに抗菌防臭加工により、枕カバーの悩みである気になるニオイの原因菌増殖を抑えてくれます。洗濯機で丸洗いできるので、お手入れも簡単でいつでも清潔で気持ちよくお使いいただけます。別売りの冷感ケットや敷パッドと揃えれば、より快適なヒンヤリ睡眠環境をお楽しみいただけます。

組成：（表地）ナイロン100%（裏地）ポリエステル100％（詰めもの）ポリエステル100％（包み部分）ポリエステル100％

サイズ：約43cm×約63cm

カラー：サックス、ベージュ

参考販売価格（税込）：\1,650

RENFRO CORPORATIONは1921年に創業した米国最大級の靴下製造販売会社。レンフロ・ジャパン株式会社はその日本法人で2012年10月に創業。老舗の多い日本の靴下業界の中で「We are Game changer / 私たちは足もとから世界を変えていく」という企業理念を掲げ、既存のルールや経験にとらわれる事なく、常に変化し挑戦する企業であり続ける事を指針としています。

【会社概要】

社名：レンフロ・ジャパン株式会社

本社所在地：東京都品川区東品川2-2-4 天王洲ファーストタワー3F

代表：代表取締役 スーザン・シー・ベヴァード

コリーナ・エー・ノリス

取締役支社長 高橋良太

設立：2012年10月

資本金：5,000万円

事業内容：靴下・メリヤス類の製造・販売

販売サイト：Amazon、楽天市場、Qoo10、Yahoo！ショッピング 各レンフロ公式ページ