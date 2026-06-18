全国の地域新電力が集結～「ローカルグッド全国大会2026」を開催～

一般社団法人ローカルグッド創成支援機構

地域新電力や自治体等の団体である（一社）ローカルグッド創成支援機構（所在地：東京都港区、代表理事：大滝精一）は、全国の地域新電力が集結する「ローカルグッド全国大会2026」を岩手県陸前高田市で開催します。全国大会では、全国の地域新電力が一堂に介し悩みや実践を共有するとともに、地域での価値の出し方について議論します。また、地域主体のソーラーシェアリングや地域活性化の起点となるグリーンスローモビリティ等の現場を訪問します。

地域の再生可能エネルギーを地域に供給する「地域新電力」は、地域脱炭素や地域活性化の担い手として期待され全国で拡大しています（自治体が出資や協定を結ぶ社だけで100社以上）。本大会は、地域新電力のネットワークを深化し協業を促す場となるものです。

■１日目：講演会

日時：2026年9月17日（木）13:00～17:30 （12:30開場）

会場：陸前高田市コミュニティホール（岩手県陸前高田市高田町字栃ヶ沢210番地3）

主催 ：（一社）ローカルグッド創成支援機構 共催：陸前高田しみんエネルギー（株）

後援 ：陸前高田市（予定）

参加費：会員・報道関係者：無料 会員外：3,000円（税込）

テーマ：地域新電力の価値は出ているか

内容 ：・開会挨拶

・基調講演

・テーマ別分科会

・座談会 等

■2日目：陸前高田しみんエネルギーのフィールド訪問

日時 ：2026年9月18日（金）9:00～14:00

場所 ：陸前高田市内 各所

参加費：会員・報道関係者：無料 会員外：3,000円（税込）

内容 ：１.環境省脱炭素先行地域の取組（場所：ワタミオーガニックランド）

２.市有林J-クレジット見学（場所：陸前高田市神崎の市有林）

３.震災復興の状況見学（場所：高田松原津波復興祈念公園）



■1日目（9月17日）講演会（予定）

13:00 開会挨拶 ローカルグッド創成支援機構 代表理事 大滝 精一

陸前高田しみんエネルギー株式会社 代表取締役 大林孝典

13:10-14:45 講演

１.RAUL株式会社代表取締役 新電力ネット主宰 江田 健二氏

「これからの電力事業はどうなるか～ワット-ビット連携など分野の融合～」（仮題）

２.京都大学大学院教授 ローカルグッド理事 諸富 徹氏

「エネルギー事業のゆくえ～カーボンプライシングを中心に～」（仮題）

３.環境省 地域脱炭素事業推進課長 沼田 正樹氏

「環境省の地域脱炭素推進策と地域エネルギー会社への期待」（仮題）

４.陸前高田しみんエネルギー株式会社

14:45-15:00 休憩

15:00-16:15 テーマ別分科会

16:15-16:45 フリータイム

16:45-17:05 ローカルグッド設立秘話座談会

17:05-17:30 ローカルグッド宣言、記念撮影、閉会



■2日目（９月18日）陸前高田しみんエネルギーフィールド訪問（予定）

09:00-12:30 フィールド訪問

１.脱炭素先行地域の取り組み

案内者：陸前高田しみんエネルギー

場 所：ワタミオーガニックランド

内 容：営農型太陽光発電、メタン発酵（バイオガス発電）、木質バイオマス（薪割）

２.市有林J-クレジット見学

案内者：陸前高田市農林水産部 農林課

場 所：陸前高田市神崎の市有林

内 容：J-クレジット制度の活用、森づくりを通じた企業との連携など

３.震災復興の状況見学

案内者：高田松原津波復興祈念公園パークガイド

場 所：高田松原津波復興祈念公園

内 容：防潮堤（海を臨む場）～奇跡の一本松を見学

12:30-13:30 お昼休憩（食彩工房海浜館）＆交流タイム（質疑応答、意見交換など）

14:00 コミュニティホール着、解散

■募集対象

お席に限りがあるため、次のいずれかに該当する方のみの参加を募集します。

・ローカルグッド創成支援機構の会員 ・陸前高田市内在住または在勤の方

・全国の地域人材の方（地域企業、地域金融機関、自治体等に所属する方） ・報道関係者



■参加申込

こちらよりお申込みください。https://localgood.or.jp/event/news-energy2026/

※お席に限りがあるため、ご参加いただける方にはご案内します。

※ローカルグッド全国大会については、上記のとおり募集対象がございます。該当しない方は参加できませんのでご注意ください。





■法人概要

名称 ： 一般社団法人ローカルグッド創成支援機構

概要 ： 地域活性化や地球環境の保全などに資する「地域にいい（Ｌｏｃａｌ Ｇｏｏｄ）」取組を支援することを目的としている。日本最大の地域新電力団体。

代表者 ：代表理事 大滝精一

所在地 ：東京都港区芝5-26-30 専売ビル6階 URL： https://localgood.or.jp/