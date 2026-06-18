男性美容市場の拡大を象徴。UOMO「一冊まるごと美容特集号」にてOCHERが単独でのサンプル付録タイアップを実施。

株式会社オーカー

株式会社オーカー（本社：東京都目黒区、代表取締役：服部広毅）が展開する高機能メンズスキンケアブランド「OCHER（オーカー）」は、2026年8・9月合併号（6月25日発売）のUOMO において実施される、同誌の「一冊まるごと美容特集号」にて、単独でのサンプル付録タイアップを実施いたします。今回サンプルとして付録がつくのは、「UOMO美容フェスアワード2025AW・2026SS」にて高い評価を獲得したブランドを代表する2製品、「OCHER THE SERUM」と「OCHER THE DUAL CLEANSE WASH SAVANNAH FIG」です。

近年、男性誌でも美容コンテンツは拡大を続けていますが、一冊全体を美容テーマで構成する試みは依然として多くありません。今回、UOMOが美容を主役とした特集号を展開することは男性美容が一部の関心層のものではなく、大人の男性にとって日常的なライフスタイルとして定着し始めていることを象徴する出来事でもあります。その特別号において、OCHERは単独でのサンプル付録タイアップを実施いたします。

メンズ美容はサブジャンルから主力コンテンツへ

“男性美容”は、大人の男性のライフスタイルへ定着

近年、男性美容は若年層のトレンドから、世代を超えたライフスタイルへと広がりを見せています。TPCマーケティングリサーチの発表によると、実際に自身でスキンケア商品を購入・使用する男性は、日本国内の人口構成を加味した結果、若年層よりも40代から60代の方が多いことが明らかになっています。さらに、年代別の平均スキンケア購入金額を踏まえた市場規模でも、40、50代男性が市場を支える中心層となっています。

（出典：TPCマーケティングリサーチ2025年6月11日『2025年 メンズコスメの市場分析調査』より。）

男性美容は若年層中心のトレンドと捉えられがちですが、実際には仕事や家庭を持つ大人世代の日常習慣として浸透し始めているのです。美容カテゴリーは、女性誌においては長年にわたり中核コンテンツとして支持されてきました。一方で男性誌においては、ファッションやライフスタイルの一要素として扱われることが一般的でした。今回UOMOが美容をテーマに一冊を構成することは、男性美容がサブジャンルから主力コンテンツへと成長していることを象徴する出来事であり、市場の成熟を示すひとつの転換点と言えます。

1年あまりでUOMO美容フェスで3冠を獲得。代表する製品が二つとも体験可能に。

大人の男性のスキンケアは当たり前に。

オーカーは発売からオールインワンセラムと洗顔料というブランドを代表する2つの製品が継続して高い評価を獲得しています。今回のUOMOによる「一冊まるごと美容特集号」では、この受賞製品2アイテムのサンプルが付録としてついています。

■サンプル付録

OCHER THE SERUM1.OCHER THE SERUM パウチサンプル １ｍL

・１本でスペシャルケア級の成分を搭載したオールインワンセラム。贅沢なエイジングケア成分に加え、独自開発された保湿原料、忙しい日常の中でも取り入れやすく、肌のコンディションを整えます。

2.OCHER THE DUAL CLEANSE WASH SAVANNAFIG パウチサンプル ２ｇ

・泡洗顔と泥洗顔の２Way使いとともに、クレンジングの機能も兼ね備えた多機能洗顔。皮脂や毛穴汚れに加え、日焼け止めやBBクリームにも対応し、すっきりとした洗い上がりを実現します。

■オーカーについて

OCHER THE DUAL CLEANSE WASH SAVANNAFIGOCHER

OCHERは、「大地の恵みと人の叡智で、肌からコンディションのスイッチを入れる。」をブランドコンセプトに掲げる高機能メンズスキンケアブランドです。自然由来成分と皮膚科学発想を融合し、忙しい現代男性に向けて、今と未来のパフォーマンスを高めることを追求しています。ブランド名の由来となった「オーカー」は、古代の戦士たちが顔料として用いた天然鉱物。戦いに向かう前に自らを整えるという思想を現代的に解釈し、日々挑戦を続ける男性のコンディションを支えるブランドとして展開しています。

ブランドサイト：https://brand-ocher.com (https://brand-ocher.com)

開発者コメント

開発/ブランドディレクター 服部 広毅 HATTORI HIROKI

「数年前まで、男性美容は一部の人のためのものというイメージがありました。しかし現在は、清潔感や見た目だけでなく、自分自身のコンディションを整える習慣として美容を取り入れる男性が確実に増えていると感じています。今回、UOMOで「一冊まるごと美容特集号」が発売されることは、男性美容市場にとってひとつの転換点だと考えています。その注目される号において、OCHERが読者の皆さまへ直接製品体験をお届けできることを大変光栄に思います。これからもOCHERは、肌だけでなく人生のコンディションを整えるブランドとして挑戦を続けてまいります。」