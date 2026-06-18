2026夏セール 「GINZA SIX SALE」実施　屋上庭園では盆踊り大会を開催！銘店屋台も出店

GINZA SIXリテールマネジメント株式会社

銀座エリア最大の商業施設「GINZA SIX」は、2026年7月1日（水）～7月12日（日）の期間中、夏のセール「GINZA SIX SALE（ギンザシックス セール）」を開催します。国内外の最旬トレンドを牽引するファッションブランドから、洗練されたライフスタイルブランドまで、今シーズンを彩る注目アイテムを特別価格でご提供します。

また、一般社団法人銀座通連合会が主催する銀座の街の夏恒例イベント「ゆかたで銀ぶら」の一環で、2026年8月1日（土）屋上庭園にて、本年も盆踊り大会と銀座銘店屋台を開催します。

期間限定でGINZA SIXでは初の展開となる〈UOOYAA〉や〈UN GRAIN〉が登場。

■2026年夏セール「GINZA SIX SALE」

【開催期間】

2026年7月1日（水）～7月12日（日）

※一部開催期間が異なる店舗がございます。

※セール対象外の店舗・商品もございます。

参加店舗 一例 ※フロア順

[ 5F ]HYDROGEN、lucien pellat-finet、A.P.C. GOLF、CONVERSE TOKYO、ROYAL FLASH、

RING JACKET MEISTER、AKM、ATTACHMENT、SEVEN BY SEVEN GINZA、

EYESTYLE、BRIEFING GOLF、ZERO HALLIBURTON

[ 4F ]JOTARO SAITO、WACOAL MAISON、TRANSIT PAR-SUCH、ASSEMBLEESTNATION、

漆器 山田平安堂、Chaos、JAPAN DENIM

[ 3F ]PLAN C、Mulberry、KENZO、N˚21、alexanderwang、PIERRE HARDY

[B1F]GINORI 1735、AXXZIA、VITAE

[B2F]ビオセボン、OSMIC FIRST

■GINZA SIX 盆踊り×銀座銘店屋台「ゆかたで銀ぶら」

（過去実施の様子）

GINZA SIX ガーデンにて盆踊りと銀座の銘店屋台を開催

【日 時】 2026年8月1日（土） 盆踊り15:30～20:00、銘店屋台14:30～20:30

【会 場】 GINZA SIX ガーデン（屋上庭園）

【入場料】 無料

主催：一般社団法人銀座通連合会

後援：中央区／協力：全銀座会

銀座の街の夏恒例イベント「ゆかたで銀ぶら」の一環として、今年もGINZA SIX ガーデンにて盆踊り大会と銀座の銘店屋台を開催します。会場では、銀座の銘店によるお料理やお飲み物を屋台にて販売。銘店の味を一度に楽しめる貴重な機会です。日本の夏を銀座の盆踊りで満喫してください。

■期間限定ショップ

▼UOOYAA／ウーヤー［4F］

中国発クリエイティブファッションブランド〈UOOYAA〉は、“遊び心とアートを纏う日常”をコンセプトに、独自のキャラクターや物語性を取り入れたコレクションを展開しています。今季は軽やかな素材感と鮮やかな色彩が魅力のサマーシリーズが好評を博し、銀座ではその世界観を象徴するアイテムを紹介。さらにPOP UP STOREオープンを記念し、日本の伝統工芸である久留米絣との限定コラボレーション商品も同時発売いたします。伝統と現代感性が響き合う新たな魅力をお楽しみください。

【展開期間】

2026年7月1日（水）～8月4日（火）

▼ALWAYS OUT OF STOCK／オールウェイズアウトオブストック［4F］

〈ALWAYS OUT OF STOCK〉は、日本のモノ作りを世界へ拡げる「Luxury & Street（ラグジュアリー アンド ストリート）」を掲げ、素材、デザイン、パターン、縫製にこだわったメイド・イン・ジャパンのストリートウェアブランドです。今回のPOP UP STOREでは、限定アイテムの販売に加え、UMBROとのコラボレーションアイテムを先行発売いたします。また、STUDIO THE BLUE BOYのSHOP IN SHOPも同時に開催いたします。ご期待下さい。

【展開期間】

2026年6月28日（日）～7月14日（火）

▼ISLAND SLIPPER／アイランドスリッパ［4F］

今年で創業80周年を迎えた〈アイランドスリッパ〉。“メイド・イン・ハワイ”のサンダルメーカーとして、長きにわたり世界各国で高い支持を受けています。本POP UP STOREでは、通常より多くのラインナップ、80周年モデルをご用意しております。また、7月25日（土）、26日（日）の2日間限定で、サンダルにスタッズを装飾しカスタマイズできるイベントを開催しますので、ぜひこの機会にご来店ください。

【展開期間】

2026年7月15日（水）～8月4日（火）

▼ROAV GALAXY SELECTION／ローヴ ギャラクシー セレクション［5F］

ロサンゼルス発のフォールディングアイウェアブランド〈ROAV GALAXY〉。折り畳むと厚さわずか8mmという革新的な構造で、スマートフォンほどの薄さを実現。専用ポーチに収納でき、旅行や外出時もスマートに持ち運べます。軽量ながら高い耐久性を備え、UVカットレンズにより日常からアウトドアまで快適に活躍する機能性とデザイン性を兼ね備えたサングラスを、ぜひこの機会にお試し下さい。

【展開期間】

2026年7月28日（火）まで

▼UN GRAIN／アン グラン［B2F］

〈UN GRAIN〉とはフランス語で「一粒の種」を意味します。

「一粒の種」から大切に育てられた食材を使い、作り手の想いとともに丁寧に仕上げられたお菓子は、お客様の中で新たな気持ちの種へと生まれ変わります。「上品さ、可憐さ」の意味を持つ「ミニャルディーズ」は、ひとつまみサイズのお菓子のこと。

人数や相手の好みに合わせて選ぶ楽しさがあり、そして大切な方へ気持ちのこもった上質な手土産に選んでいただけるように、おもてなしの心をミニャルディーズで表現しています。

【展開期間】

2026年7月1日（水）～7月27日（月）