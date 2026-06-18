『Shopify制作カオスマップ【2026年版】』を独自検証～掲載全36社・6カテゴリーの分類実態を公式サイトで確認。Shopify制作会社選びで失敗しないための見極め方～

StockSun株式会社

StockSun株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩野 圭佑）は、Shopify制作に強みを持つ企業36社を6カテゴリーに分類した「Shopify制作カオスマップ【2026年版】」を、検索順位の海賊と共同で作成し公開いたしました。

本カオスマップは、Shopify制作の依頼を検討している企業の担当者が、自社に最適なパートナーを選定する際の指針として無料で提供いたします。

▼カオスマップ公開ページ

https://stock-sun.com/column/shopify-production/

【背景】Shopify制作会社選びの難易度は年々高まっている

経済産業省「令和6年度 電子商取引に関する市場調査 報告書」によると、2024年の国内BtoC-EC市場規模は約26兆1,225億円（前年比5.1%増）に達し、物販系分野だけで15.2兆円（前年比3.7%増）規模に拡大しています。（出典：令和6年度 電子商取引に関する市場調査 報告書(https://www.meti.go.jp/press/2025/08/20250826005/20250826005.html)）

また、D2C・自社EC構築の需要拡大を受け、Shopifyを基盤としたストア構築を手掛ける企業も急増しています。

大手総合エージェンシー系から越境EC専業、アプリ開発特化、月額制パッケージ型まで存在し、支援範囲・費用・得意領域は大きく異なります。選定の判断軸が複雑化した結果、以下のような失敗事例も少なくありません。

- カテゴリ表記を信じて依頼したが、実際の得意領域と違っていた- 「大規模Enterprise対応」と書かれていたが、実態は中小規模向けだった- 越境EC特化と思って依頼したが、国内向け運用が中心だった- 公式サイトを確認せず、第三者の紹介記事だけで判断してしまった- カオスマップ公開時点の情報が古く、現在の事業内容と一致していなかった

こうした失敗の多くは、発注前の情報不足や比較不足によって起こっています。だからこそ、依頼前にカテゴリー別に整理された情報をもとに、自社の目的・予算・課題に合った制作会社を複数比較することが重要です。

▼企業が抱える主な課題

【カオスマップの特徴】

- カオスマップのカテゴリ表記をそのまま信じてよいかわからない- 「Shopify Plus対応」「越境EC特化」など領域が多岐にわたり比較が難しい- 各社の公式サイトを一社ずつ確認する手間がかかる- 上場ステータス・事業継続性など、企業の信頼性を確認しにくい

本カオスマップでは、Shopify構築に強みを持つ企業を以下の6カテゴリーに分類しています。

【カオスマップの活用方法】

- Shopify Plus対応・大規模Enterprise（10社）→ 大規模予算・エンタープライズ案件を任せられる構築力が必要な場合に検討。R6B・ApparelWeb・WEBLIFE・GO RIDE・Deloitte・transcosmos・ITFOR・DENTSU DIGITAL・5-bit・Flagshipなど、Shopify Plus対応や大手企業グループが名を連ねるカテゴリー。大規模なEC基盤構築や複数チャネル統合に対応できる体制が強みです。- 越境EC・グローバル展開特化（4社）→ 海外販売・多言語対応など、グローバル展開を見据えた構築を依頼したい場合に検討。HIYAKU・non-standard world・ART TRADING・Live Commerceなど、越境EC運営代行や多言語カート構築に実績を持つプレイヤーが集まるカテゴリー。多言語・多通貨対応、海外決済連携、現地物流まで、国内向けECとは異なる専門知識が求められる領域であり、各社とも越境ECに特化したノウハウや実績を強みとして打ち出しています。- 中小・スモールスタート対応（月額制・パッケージ型）（7社）→ 初期費用を抑え、スピーディーにEC構築を始めたい場合に検討。マキトルくん by StockSun・SPREAD WORKS・Cave de Script・Roseau Pensant・Proteinum・JAST 日本システム技術株式会社・PLAYBITなど、月額制・パッケージプランでの導入を得意とするプレイヤーが集まるカテゴリー。専任のWebマーケ担当者を置けない中小企業やスタートアップでも導入しやすい価格設計が強みです。- アプリ開発・カスタマイズ技術力特化（6社）→ Shopifyアプリ開発や独自カスタマイズなど、技術力を重視したい場合に検討。HuckleBerry・Feedforce・STACK・Rewire・SPICE FACTORY・UnReactなど、Shopify Expertsとして高い技術力を持つプレイヤーが集まるカテゴリー。独自アプリ開発や既存システムとの連携など、標準機能では対応しきれない要件への対応力が強みです。- 物流・運用統合型（受注／在庫／CSまで）（6社）→ 構築だけでなく受注処理・在庫管理・CS対応まで一気通貫で任せたい場合に検討。COMMERCE MEDIA INC.・openLogi・AMS・S&T PARTNERS CORP.・eLife・itsumo.など、フルフィルメント領域に強みを持つプレイヤーが集まるカテゴリー。構築後の運営リソースを社内に持てない企業でも、受注から発送・CSまで丸ごと任せられる体制が強みです。- 中堅独立系・マーケ統合・成果特化（3社）→ マーケティング戦略とShopify構築を統合し、成果にコミットした支援を求める場合に検討。StockSun・Rabo・CREAMなど、独立系で戦略立案から運用まで一気通貫で対応するプレイヤーが集まるカテゴリー。大手系列に属さず、担当者の専門性と成果コミットで差別化している点が特徴です。

Shopify制作会社選びで失敗しないために、以下の3ステップで活用できます。

STEP1｜目的を明確化する

「越境ECで海外売上を伸ばしたい」「初期費用を抑えてスモールスタートしたい」「既存システムと連携した複雑な構築をしたい」など、Shopify構築で達成したいゴールを先に整理します。目的が曖昧なままでは、どのカテゴリーの会社に相談すべきかが定まりません。

STEP2｜予算と業務範囲で絞り込む

構築のみの依頼であれば30～100万円程度、デザイン・SEO・SNS連携込みで100～300万円程度、Shopify Plus対応や基幹システム連携を含む大規模構築では300～1,500万円程度が目安となります。社内で対応できる範囲と外注したい業務範囲を明確にしたうえで、カテゴリーを参考に候補を絞り込みましょう。

STEP3｜複数社に相談・比較する

カオスマップで目星をつけたら、最低2～3社に声をかけて比較します。特に「自社の事業規模・商材での構築実績を確認すること」「構築のみか運用まで対応するかを事前にすり合わせること」「カオスマップのカテゴリ表記と公式サイトの記載内容が一致しているか確認すること」の3点は必ず確認してください。

【カオスマップ作成の目的】

本カオスマップは、以下のような課題を持つ企業を支援するために作成しました。

【StockSunのShopify制作支援の特徴】

- Shopify制作会社に依頼したいが、どの会社が自社に合っているか判断できない- 市場に多数の制作会社が乱立しており、客観的な比較軸がない- カオスマップのカテゴリ表記をそのまま信じてよいかわからない- 上場ステータス・事業継続性・構築実績など信頼性の確認方法がわからない- 「大規模Enterprise対応」「越境EC特化」など特定の強みを持つ会社を探している

StockSunでは、Shopify制作単体にとどまらず、Webマーケティング全体を包括的に支援できる体制が最大の強みです。

【StockSunのShopify制作支援 成功事例】

- 月額10万円～の定額支援中小企業でも導入しやすい価格設定で、プロレベルのShopify構築支援を提供。構築からSEO・広告運用・SNS運用まで、予算規模にかかわらず相談しやすい個別設計が可能です。- 社内コンペ制度で担当者を選べる相談段階で複数のコンサルタントが提案を行い、その中から自社に最適な担当者を選べる独自の仕組みを導入。「誰が担当するかわからない」という外注時の不安を解消します。- 戦略設計からWebマーケティング全体を一気通貫Shopify構築にとどまらず、SEO・広告運用・SNS運用との連携支援にも対応。構築から集客・問い合わせ・成約までを見据えた統合施策を実現できます。- 認定パートナーによる専門支援一定期間の実績と成果を持つ認定パートナーが直接担当するため、品質面での安心感も備えています。自社YouTubeチャンネル「WebマーケティングTV(https://www.youtube.com/@stocksun-web-1082)」は登録者5.84万人超（2026年6月時点）を誇り、継続的な情報発信力も信頼性の裏付けとなっています。サイトUI/UX改善でROI500%向上！

あるEC事業者様のShopifyストアについて、StockSunの認定コンサルタントがUI/UX改善を担当。購入導線の見直しとページ表示速度の改善を組み合わせた施策により、投資対効果（ROI）500%向上を実現しました。構築にとどまらず、Webマーケティング全体を見据えた統合施策が成果を後押ししました。

『マキトルくん』導入企業で問い合わせ単価を50%削減！

月額制の定額支援『マキトルくん』を導入したShopifyストア運営企業様において、SEO・広告運用・SNS運用を組み合わせた施策を実施し、CV数200%向上・問い合わせ単価50%削減を達成しました。累計250社超の導入実績があり、専任のWebマーケ担当者を置けない中小企業でも成果を出しやすい体制が強みです。

【無料相談受付中】https://stock-sun.com/order/

会社概要

■StockSun株式会社

会社名：StockSun株式会社

代表者：代表取締役 岩野 圭佑

設立：2017年7月28日

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目8番3号 新都心丸善ビル7階

事業内容：Webコンサルティング事業、キャリア支援事業、Web広告運用代行

URL：https://stock-sun.com/

■株式会社検索順位の海賊

会社名：株式会社検索順位の海賊

代表者：代表取締役 山口耀平

設立：2024年8月

所在地：〒250-0011 神奈川県小田原市栄町2丁目12-10 Square O2, 1階

事業内容：SEOコンサルティング/オウンドメディア運用代行/被リンク獲得代行サービス/SEO記事制作代行/広告運用代行

URL：https://search-engine-pirates.co.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

StockSun株式会社

お問い合わせフォーム：https://stock-sun.com/contact/

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