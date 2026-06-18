世界を熱狂させるMLBの熱気をストリートに！イーカムグループから「ロサンゼルス・ドジャース」公式ロゴを冠したナップサックが新登場！

株式会社イーカムグループ

株式会社イーカムグループ（東京本社：渋谷区神宮前／福岡本社：福岡市、代表取締役：迎 祐次）は、メジャーリーグベースボール（MLB）の人気球団「ロサンゼルス・ドジャース」「ニューヨーク・ヤンキース」「シカゴ・ホワイトソックス」の公式ライセンスロゴをあしらった、新作ナップサックを6月中旬より発売いたします。

昨今の世界的なMLB熱の高まりに伴い、スタジアム観戦時だけでなく、日常のファッションピースとして「ロサンゼルス・ドジャース（LA）」をはじめとする球団ロゴアイテムの需要は最高潮を迎えています。

今回イーカムグループが新たに提案するのは、これまでのスポーティーな印象から一線を画し、カジュアルかつ洗練されたストリートシーンに自然に溶け込むナップサックです。

【Price】

■\3,190（tax included）

【Sales information】

■Retail Stores

・National retail stores

【イーカムグループ】

イーカムグループはⅮisney/UNIVERSAL/MLBなど、世界を代表するブランドと約80程、直接ライセンス契約し、アパレル・服飾雑貨の企画から製造・卸までワンストップで提供しているメーカーです。 すべて自社で行なっているため、高品質な商品を素早くお客様の元へお届けすることを可能にしています。イーカムグループは、創業以来ファッションを通じた幸せづくりをミッションとしてきました。思いもしない価格で私たちの商品を手に入れられるよろこび。お気に入りのファッションとして、毎日身に付けられるよろこび。私たちのファッションが生み出すよろこびは、これからも無限に広がります。 私たちの生み出すサービスが、お客様の生活を豊かにする誇りと幸福感を胸に。一人でも多くのお客様に、感動の商品とサービスを発信し続けます。

イーカムグループ HP：http://ecome.co.jp/

イーカムグループ公式 Instagram：https://www.instagram.com/ecomegroup_japan/