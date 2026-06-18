【入社実績のご報告】CxO人材バンクを通じ、2026年6月度に2名のハイクラス人材が上場企業・IPO準備中企業へジョインしました

株式会社IR Robotics

株式会社IR Robotics(https://ir-robotics.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=new_hire)（本社：東京都千代田区、代表取締役：金 成柱）は、自社が運営する成長企業に特化したハイクラス転職支援サービス「CxO人材バンク(https://cxo-jinzaibank.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=new_hire)」から、2026年6月度において新たに2名のハイクラス人材が上場企業・IPO準備中企業へジョインしたことをご報告いたします！

・2026年6月度 入社実績の概要

経営環境の急激な変化や組織拡大といった「企業の変革期・転換期」における経営課題に対し、候補者様の「キャリアビジョンと情熱」が高い次元で融合したマッチングが際立ちました。

市況の変化によってミッションの見直しを余儀なくされたり、さらなる裁量と一気通貫した実行環境を求めるハイクラス人材が、自身の強みを最大限に活かせる環境を求め、主体的な意思決定が行われました。

単なるスキルや条件面の合致に留まらず、企業の成長フェーズや抱える課題、さらには組織カルチャーへの深い共感をベースにした、本質的なマッチングを創出しております。

【実績１.】DX推進・事業開発支援を展開するIPO準備中企業へ 「アカウントセールス/マネージャー候補」として参画

◇候補者属性：40代 / 男性 / 営業

◇前職等：未上場企業営業部長（年収1,300万円）

◇ジョイン先：DX推進や事業開発支援を展開するIPO準備中企業 / 正社員 / 年収1,250万円

■ 転職・マッチングの背景

前職において卓越した営業実績を積まれてきた候補者様は、戦略の策定だけでなく「実行から定着まで一気通貫でコミットできる環境で挑戦したい」という強い課題感とキャリアビジョンを持たれていました。一方、事業拡大のフェーズにおいて、組織の仕組み化や徹底した顧客視点を持つマネジメント層を求めていた企業様のニーズが合致。両者の高い親和性と、お互いの価値観やカルチャーが深く結びついたことで、相思相愛のジョインが実現いたしました。

担当エージェントからひと言

キャリアのご相談をいただいた際、候補者様と企業様の高い親和性を感じ、すぐにご提案いたしました。

候補者様は、これまでの非常に優秀な実績はもちろんのこと、徹底した顧客視点と素晴らしいお人柄を兼ね備えた方であり、企業様のカルチャーとも見事に合致しておりました。

そのため、選考からご入社まで確信を持って伴走することができました。

今後も、表面的な条件にとどまらず、弊社だからこそお届けできる独自性の高い情報提供を強みに、本質的なマッチングを創出してまいります。

コンサルタントに相談してみる :https://cxo-jinzaibank.jp/entry/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=new_hire

【実績２.】総合的な営業支援を行う東証スタンダード上場企業へ「IR・経営企画のディレクター」として参画

◇候補者属性：40代 / 女性 / 経営企画・戦略

◇前職等：未上場企業における経営企画室長（年収1,190万円）

◇ジョイン先：総合的な営業支援を行う東証スタンダード上場企業 / 正社員 / 年収1,144万円

■ 転職・マッチングの背景

前職のIPO準備中に経営環境の急激な変化があり、計画の見直しに伴ってご自身のミッション・役割の存続が難しくなった候補者様は、「これまでの経験を活かし、再び明確なミッションに向けて情熱を注げる環境へ身を置きたい」と新たな挑戦を決意されました。一方、昨今の市況感からIR体制の強化と管理部門の体制強固化が急務であった上場企業様のニーズが完全に合致。さらに、「地元である関西へいずれは戻りたい」という候補者様のライフプランと、関西に本社を構える企業様との深いご縁が重なり、企業様からの熱意あふれるアプローチを通じて、主体的な意思決定によるUターン転職が実現いたしました。

担当エージェントからひと言

非常に気さくなお人柄で、誰とでも円滑にコミュニケーションを取れる方という印象でした。

複数社で様々なフェーズを経験されているため、多くの企業からオファーがある中での転職活動となりました。

ご紹介した企業様はIR領域に課題を抱えており、まさにT様の経験を活かせる環境でした。

また、関西に本社を構える企業様に対し、T様も関西のご出身というご縁もあり、企業様側から「ぜひ仲間に加わってほしい」と熱意あふれるアプローチを受けました。

当初はUターンの時期など想定外の部分もあり驚かれていましたが、対話を重ねる中で徐々に気持ちが動き、最終的には双方にとって非常に良いマッチングとなりました。

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・CxO人材バンクとは

「CxO人材バンク」は、成長企業へのハイクラス人材紹介に特化しており、企業の経営を担う重要ポジションへの転職をサポートしております。当事業を通して、企業の経営課題解決・企業成長の加速の一助となることを目指して参ります。

中長期のキャリア相談から具体的なご転職相談まで、キャリアでお悩みの方はぜひお気軽にご相談ください。

CxO人材バンクについて :https://cxo-jinzaibank.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=new_hireまずはこちらから

株式会社IR Robotics

社名：株式会社IR Robotics

代表：金 成柱

本社：東京都千代田区麹町5-3-23 WeWork日テレ四谷ビル

事業内容：「成長企業がより成長するためのビジネスプラットフォームになる」をビジョンに掲げ、コンサルティング事業（IPO・経営者向け勉強会/IR活動支援）と人材紹介事業（ハイクラス人材向け）を展開。

会社HP： https://ir-robotics.co.jp/