犬のマイナンバー規格「DogID」を核としたDogLife事業へ全社ピボット

株式会社ORIT.

これまでSalesforceパートナーとして企業のシステム構築やデータ統合の支援を行ってきた株式会社ORIT.（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川 直樹、以下「ORIT」）は、愛犬家向けプラットフォーム「DogLife」へと全経営資源を集中させる戦略的ピボット（事業転換）を実施することをお知らせいたします。「DogID」という共通規格を通じ、愛犬と人の一生に寄り添う社会インフラの構築を目指していきます。

■ DogIDが実現する、愛犬と人の「真の共生社会」

現在の社会における旅行、お出かけ先、公共施設をはじめとした多くのサービスは、「人間」を基準に設計されています。犬を同伴する際、愛犬のサイズや性格といった「個の属性」は無視され、画一的な制限や煩雑な手続きを強いられるのが現状です。この「人間仕様」の社会構造こそが、愛犬家が感じる使いづらさの根源となっています。

ORITは、DogIDを通じてこの構造を根底から変革し、以下の未来を目指します。

1. 「人間向け」から「人と犬が共に生きる仕様」へのアップデート

DogIDは、個体ごとの詳細な属性（犬種・体格・性格・既往歴等）をデジタル化し、あらゆる社会インフラと接続させます。これにより、画一的な「犬一律の制限」から脱却し、DogIDに蓄積された個体ごとの信頼性や属性データに基づき、あらゆるサービス体験や商品において、その一頭に最適化されたストレスフリーな体験が自動的にパーソナライズされる世界を創ります。

2. 犬の一生に「データ」で責任を持つインフラの構築

現在は、出生、販売、医療、生活、そして最期に至るまでのデータが断絶しており、犬の一生を一貫して見守ることは困難です。DogIDは、これらを一本の線で繋ぐ「犬のマイナンバー」を目指します。 データが統合されることで、飼い主は愛犬の全ステージにおける様々なサービスにおいて最適な選択と便利な体験を受けられるようになり、社会全体が犬の一生に対して責任を持って関わる基盤を提供します。

また、犬の出生からDogIDがするということは、犬の出生ルートや繁殖背景がデジタル上で完全に可視化されます。これにより、不適切な環境での繁殖や流通（悪徳ブリーダー）をシステム起点で網羅的に特定・排除し、生命の尊厳を守るクリーンな産業構造への転換を促すことも可能になります。

3.行政・公的制度との連携構想

将来的には、DogIDを国のマイクロチップ制度や行政システムと連携させることで、倫理的な出生の証明や狂犬病予防接種のデジタル化、災害時の命のセーフティネット構築など、より強固な共生社会の実現を目指します。また、災害時の迅速な避難・救護インフラの構築や、迷子時の生存・返還率の劇的な向上を実現することが可能であり、有事の際にも一頭の命も取り残さない、国家レベルの強固なセーフティネットを社会に敷設したいと考えております。

つまりDogIDという共通規格が社会に浸透するということは、単純なユーザーへの利便性や新たなサービスの提供だけではなく、ペット業界の全体の課題を根幹から変えていくことができるアプローチだと我々は考えております。

■ 今後の展開

当社は、DogIDを活用した具体的なサービス展開の第一弾として、愛犬家が大きな『不』を感じている「旅・お出かけ」領域のアップデートに着手いたします。2026年夏、愛犬の属性に最適化されたお出かけ体験を提供する次世代のプロダクトをローンチ予定です。今後、「食・医療」へと順次領域を拡大し、犬の一生を支えるプラットフォームへと成長させてまいります。

■ 代表取締役 石川 直樹のコメント

「3年前、私自身犬を家族として迎え入れました。幸せに過ごす一方で、社会の仕組みが『犬と人が共に過ごすこと』を前提に作られていないがゆえの、多くの『不』に直面しました。情報の分断や画一的な制限だけではありません。業界全体に目を向けると、行政のアナログな手続きや動物福祉の問題など、テクノロジーの力で改善できる課題が未だ多く残されていることに気づかされました。

私たちが目指すのは、犬が一頭の個性として認められ、その一生がデータによって守られる社会です。Salesforceパートナーとしてデータの統合がもたらす革新を誰よりも知る私たちだからこそ、この『犬の命のインフラ』を創り上げる責任があると考えています。既存事業で培ったすべての技術力と情熱を注ぎ込み、理想の共生社会を具現化してまいります。」

・新コーポレートサイト（企業情報）：https://corp.doglife.one/(https://corp.doglife.one/?utm_source=pr_times&utm_medium=press&utm_campaign=202606_pivot)

・愛犬家向けプラットフォーム「DogLife」：https://www.doglife.one/(https://www.doglife.one/?utm_source=pr_times&utm_medium=press&utm_campaign=202606_pivot)

■ 会社概要

会社名：株式会社ORIT.

代表者：代表取締役 石川 直樹

事業内容：愛犬家向けプラットフォーム「DogLife」の運営、DogIDインフラの開発

株式会社ORIT.のプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/184646