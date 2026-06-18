癒し系箱庭ゲーム『ロウロウの郷』本日配信開始！ログインで「ポムポムプリン」コラボ報酬をゲット＆初めての花火祭りを楽しもう！

星宿科技有限公司

事前登録100万人突破！

今すぐ村づくりを始めて、7月1日にやってくるポムポムプリンを迎える準備をしよう！

NovaStar Gamesが贈るスマートフォン向け箱庭ゲーム『ロウロウの郷 ～ 箱庭で楽しむ不思議な暮らし ～』（iOS / Android）が、本日2026年6月18日（木）より正式にサービスを開始いたしました。本作は事前登録者数100万人を突破しており、サービス開始に合わせて豪華報酬を配布いたします。さらに、2026年7月1日（水）より株式会社サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」とのコラボレーションイベントを開催することをお知らせいたします。

■ ポムポムプリンを迎える準備を始めよう！コラボアイテムを今すぐゲット！

もうすぐやってくるポムポムプリンコラボに向けて、今から準備を始めよう ！ゲームを始めてチュートリアルを進めると、「プリンの石像」や「灯・プリンな灯り」、ロウロウのコラボ衣装「プリンだロウ」などの事前登録報酬が獲得できます。※ 土地を整えて衣装に着替え、ポムポムプリンを迎えるための特別な庭を作りましょう！

※事前登録報酬は、ゲームにログイン後、ゲーム内の「手紙」からお受け取りいただけます。

ゲームに関するお問い合わせは、ゲーム公式カスタマーサポートまでご連絡ください。

■ 7月1日、ポムポムプリンがロウロウ山にやってくる！限定コンテンツを公開

さらに、2026年7月1日（水）よりサンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」との大型コラボイベントを開催いたします 。今回のコラボはアイテムだけではありません！7月1日からは、ポムポムプリンと一緒に冒険を楽しむ「限定コラボストーリー」や、ポムポムプリンの世界観を詰め込んだ「専用ミニゲーム」が続々登場します。さらに期間中は、ポムポムプリンがロウロウ山のあちこちで、のんびりとお昼寝をしたり遊んだりする姿を見ることができます。ポムポムプリンがあなたの村で過ごす特別なひとときを、ぜひ楽しみにお待ちください。

■ちょっとドジで愛おしい？個性豊かなロウロウたちとの日常

プレイヤーに寄り添うのは、ただの妖精ではなく、個性豊かでちょっとドジな大根の妖精「ロウロウ」たち。

食べるのが大好きでドジな「キチロウ」、隅っこで不運を嘆きつつ独り言をつぶやく「カリロウ」、お姫様気質で葉っぱにほこり一つ許さない「ハナロウ」、羊にかじられないよう葉っぱを丸めている「メエロウ」など、にぎやかな仲間たちが暮らしています。

思わずツッコミたくなる場面もありつつ、どこかほっとするこの箱庭で、愛嬌たっぷりのロウロウたちとの暮らしを楽しんでみませんか。

■自分だけの癒し空間をつくろう！自由に楽しめる箱庭ライフ

ロウロウたちと一緒に畑を耕して作物を育てたり、料理や釣りを楽しんだりと、のんびりとした田園生活を満喫できます。

さらに、装飾アイテムや衣装を集めれば、家の模様替えや着せ替えも自由自在。

忙しい日常を忘れて、自分だけの癒しの空間をつくり上げましょう。

■ 夏限定！ロウロウたちと楽しむ花火祭り開催！

正式サービス開始を記念した最初のイベントとして、6月18日から6月30日まで、花火をテーマにした期間限定イベントを開催！

村はにぎやかな夏の装いに変わり、お祭りに参加しながら限定の建築物や衣装を集めることができます。

ポムポムプリンのイベントが始まる前に、ロウロウたちと一緒に夏の思い出を作り、手に入れたお祭りアイテムで庭を彩りましょう。

最新情報やイベントの詳細は、公式サイトおよび公式X（旧Twitter）にて随時発信してまいります。

【ゲーム概要】

タイトル：ロウロウの郷～箱庭で楽しむ不思議な暮らし～

ジャンル：癒し系箱庭ゲーム

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

配信時期：2026年6月18日

提供：NovaStar Games

■関連リンク

公式X（旧式Twitter）：@luoluoluojp https://x.com/luoluoluojp(https://x.com/luoluoluojp)

公式サイト：https://www.novastargame.net/gamecenter/Luoluo.Official.JP/

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