元プロボクサー・村田諒太氏が大和製薬株式会社アンバサダーに就任

大和製薬株式会社

大和製薬株式会社（所在地：富山県富山市、代表取締役：木下英司、「以下：大和製薬」）は、このたび元プロボクサーで2012ロンドンオリンピック金メダリストの村田諒太氏をアンバサダーに起用したことをお知らせいたします。

本就任により、今後は広告ビジュアルなど各種プロモーションを順次展開予定です。グループ会社である株式会社美研ホールディングス、クオレ株式会社、木下製薬株式会社においても連携を視野に入れながら、美と健康に関する商品・サービス領域における情報を発信してまいります。

村田諒太氏は、プロボクサーとして世界の頂点を経験しただけでなく、現役引退後も努力と挑戦を続けています。その姿勢と、多くの人に勇気と活力を与え続ける実績は、大和製薬が目指す価値観に通じる部分があります。当社は「美と活力」を社是に掲げ、挑戦し続ける人々に寄り添ってきました。村田氏の現役・引退の枠組みを超え、自身を磨き続ける価値観が深く重なり、今回の就任が決定しました。

村田諒太氏について

2012年ロンドンオリンピック男子ボクシングミドル級で金メダルを獲得。日本ボクシング界において、48年ぶりとなる結果に大きな注目を集める。

プロ転向後、2017年にWBA世界ミドル級王座を獲得。世界の強豪たちと戦いながら、日本を代表する選手として活躍した。

現役引退後も、誠実で知的な人柄と挑戦を続ける姿勢で多くの人々から支持を集めている。

製品情報

ナナ顆粒 せきどめ「タイワ」は、つらい咳やたんを和らげる顆粒タイプのせき止め薬です。ジヒドロコデインが咳を鎮め、メチルエフェドリンが気道を広げて呼吸をサポート。さらにクロルフェニラミンとキキョウエキスがたんの発生・排出に働きかけます。

製品名：ナナ顆粒 せきどめ「タイワ」

小売希望価格：1,500円（税抜）

内容量：12包（1日3回4日分）

※デザインは予告なく変更となる場合があります。

大和製薬株式会社について

2026年に創業100周年を迎える、富山県富山市の医薬品メーカーです。

医薬品や健康食品を中心に、人々の美と活力に貢献する開発・製造・販売を行い創業以来培ってきた『富山のくすり』の伝統と知見を礎に、お客様一人ひとりの健やかな暮らしに寄り添う製品づくりに取り組んでいます。

会社概要

会社名：大和製薬株式会社

所在地：富山県富山市水橋二杉1番地の2 〒939-3546

事業内容：医薬品・健康食品等の製造販売

URL：http://taiwa-p.co.jp/

グループ会社：株式会社美研ホールディングス・クオレ株式会社・木下製薬株式会社