川口市と「災害時の食事の提供に関する協定」を締結

合同会社proveLiFE合同会社proveLiFEが運営するピザのキッチンカー

合同会社prove LiFE（代表社員 山本新一）は、2026年5月20日、川口市と「災害時の食事の提供に関する協定」を締結しました。

本協定は、地震や風水害などの大規模災害が発生した際に、避難生活が長期化した場合でも、温かく安心できる食事を迅速に提供できる体制を整えることを目的としています。

川口市は東京都に隣接する都市であり、人口密度が高く住宅地が広がる一方で、荒川をはじめとする河川の影響を受けやすい地域特性があります。災害発生時には広範囲にわたる避難や長期的な支援が求められることから、継続的に食事を提供できる体制の確保が重要となります。

今回の協定により、弊社が運営するキッチンカーのプラットフォーム「KITCHENCAR’S JAPAN（キッチンカーズジャパン）」に登録するキッチンカー事業者が、避難所や被災地域へ出動し、炊き出しを行う体制を構築します。

これにより、食の温もりを通じて被災者の心のケアにもつながる支援を目指します。

また、平時から川口市と連携し、キッチンカー事業者との情報共有や訓練等を通じて、実際の災害発生時に迅速に行動できるネットワークを強化してまいります。

今後も合同会社prove LiFEは、地域社会に根ざした活動を通じて、「食」を通じた安心と笑顔の輪を広げてまいります。

キッチンカーズジャパン：https://kitchencars-japan.com/

腹ぺこレスキューバッジ：https://kitchencars-japan.com/disaster-cooperation

合同会社prove LiFE：https://www.prove-life.jp/

全国の災害支援協定締結自治体

2025年10月より千葉県船橋市との協定締結を開始し、千葉県市原市、愛知県名古屋市、福島県田村市、2026年5月には福岡県福岡市とも協定を締結しています。

今後は、東京都千代田区や静岡県静岡市など、さらなる自治体との連携も予定しています。

防災協定について

弊社が自治体とおこなう「災害時の食事提供に関する協定」の流れ防災協定とは？

この協定は、国内最大級となる約4,000台が登録されているキッチンカー専用ポータルサイト「KITCHENCAR’S JAPAN（キッチンカーズジャパン）」を通じて事業者と自治体を結び、災害発生時には、被災状況や避難所の規模に応じて適切な台数・提供内容のキッチンカーを迅速に調整・派遣できる体制を構築しています。

キッチンカーは電源や調理設備を車両に備えており、ライフラインが不安定な地域においても温かい食事を提供できる特徴があります

キッチンカーとイベンターを直接繋ぐマッチングサイト「キッチンカーズジャパン」きっかけは、2019年千葉県の台風被害

2019年の千葉県の台風被害で長期停電が発生した際、合同会社prove LiFEは自社および協力キッチンカーとともに被災地へ出向き、炊き出し支援を実施しました。温かい食事を求める声が多く寄せられる一方、事業者単位の自主的な支援では継続的な対応が難しい状況も見られました。この経験は、以前から検討していた仕組み化の構想を改めて裏付けるものとなり、平時に営業しているキッチンカーを非常時に活用する体制づくりを本格化させるきっかけとなりました

主催、合同会社prove LiFEについて

2019年の千葉県の台風被害で長期停電が発生した際の炊き出し風景

合同会社prove LiFEは、「食×エンターテイメント」を軸に、飲食・移動販売・イベント・デザイン・ITの5事業部を展開する多角経営企業です。

キッチンカー専用ポータルサイト「KITCHENCAR’S JAPAN（KCJ）」を運営し、現在の登録台数は4,000台を超えるなど、国内最大級のプラットフォームへと成長しています。

また、自社でキッチンカー3台・固定店舗2店舗を運営し、飲食店および移動販売事業、イベント企画・運営、ケータリングサービス、ブランドサポート、地域創生事業など、幅広い領域で事業を展開しています。

さらに、音響・映像設備を搭載したステージトラックの運営も行っており、全国各地のフェスティバルや地域イベント、企業プロモーションへのレンタルにも対応。

リアルとデジタルを融合させた独自の事業展開により、“食を通じた新たな体験価値”を創出し続けています。現在は年商2億円規模へと成長し、キッチンカー業界を牽引する存在として事業拡大を続けています。

運営するピザ屋の店舗にて。合同会社prove LiFEのメンバー

【会社概要】

社名：合同会社prove LiFE（プルーブライフ）

本社所在地：千葉市中央区登戸1-10-12 登戸ビルB1F

設立年月日：2014年6月20日

従業員数：23名

HP：https://www.prove-life.jp/