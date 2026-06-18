【プリシアリゾートヨロン】国際基準のESG認証Sakura Quality An ESG Practice「4御衣黄ザクラ」を鹿児島県内で初取得

スターリゾート株式会社

プリシアリゾートヨロン（所在地：鹿児島県大島郡与論町、総支配人：宇田川 悟）は、観光品質認証制度「Sakura Quality An ESG Practice」において、「4御衣黄（ぎょいこう）ザクラ」の認証を2026年5月11日付で取得いたしました。

本認証は、鹿児島県内の宿泊施設として初の「4御衣黄ザクラ」取得となり当ホテルが長年にわたり継続してきた、地域社会との共生や環境負荷低減への取り組み、安全・安心かつ快適な滞在環境づくりなどのサステナビリティ活動が、国際的な評価基準において高く評価された結果と言えます。

「Sakura Quality An ESG Practice」は、観光事業における持続可能性や地域貢献、環境配慮、従業員との健全な関係構築などを総合的に評価する認証制度で、世界的な潮流となっているSDGs(持続可能な開発目標)に対応した取り組みが求められ、当ホテルでは、以下のような取り組みを実践してまいりました。

◼️ビーチクリーン

地元ボランティア団体「海謝美（ウンジャミ）」による海岸清掃活動に参加し、与論島の海岸環境の保全に貢献。

◼️珊瑚保全

与論町教育委員会、与論町漁業協同組合、島内3つの小学校が連携連携する珊瑚増殖活動に船舶協力を実施するほか、ダイビングチームによる年2回のリーフチェック調査に参画。与論島観光協会およびヨロンダイビング連絡協議会との連携により、海域資源の持続的な保全を推進しています。

◼️与論島と連携したエコツアー

ヨロン島エコツアーガイド連絡協議会と連携し、奄美群島認定エコツアーガイドによる海域ナイトシュノーケルツアー、陸域の星空観賞・夜光虫観察ツアーなど、与論島の自然の魅力を深く体験できるプログラムを提供しています。

◼️水資源の持続可能な利用

プール用水については地下水を使用し、近隣農家との契約を通じて地域資源の有効活用と環境への配慮を実践しています。

今回の認証取得は、こうした環境保全、地域連携、自然体験の提供に関する日々の取り組みが、宿泊施設における環境および社会への取り組みとして評価されたものです。

プリシアリゾートヨロンでは、今回の認証を受け、今後も宿泊品質の維持・向上に努め、与論島を訪れるお客様に安心で快適な滞在を提供してまいります。

与論島も国際的な観光地評価を受賞

プリシアリゾートヨロンの認証取得と同時期の2026年4月に、与論島が「グリーン・デスティネーションズシルバーアワード」を受賞しました。

同アワードは、持続可能な観光地づくりに取り組む地域を国際的な基準に基づいて評価するものです。与論町の受賞は国内8地域目、九州では初となります。

なお、本アワードは与論島が受賞したものであり、プリシアリゾートヨロンは与論島に位置する宿泊施設として、本リリース内で関連情報として紹介しています。

与論島は、美しい海や自然景観に加え、地域の文化や穏やかな島時間を感じられる観光地です。今回、宿泊施設と地域それぞれの取り組みが評価されたことで、与論島の滞在先としての安心感や、観光地としての信頼性を伝える契機となります。

認証取得の背景

プリシアリゾートヨロンは、鹿児島県・与論島の豊かな自然と独自の文化を背景に、訪れるお客様に離島ならではの穏やかな滞在を提供してまいりました。

近年は、国内のお客様に加え、海外からのお客様にもご利用いただく機会が広がっています。そうしたなかで、宿泊施設としての品質や安心・安全な滞在環境を、第三者の客観的な基準で示すことの重要性が高まっています。

今回の「Sakura Quality An ESG Practice」認証は、プリシアリゾートヨロンがこれまで取り組んできた施設運営やサービス品質が、外部の評価を通じて確認されたものです。

鹿児島県内の宿泊施設として初めて「4御衣黄ザクラ」に到達したことを一つの節目とし、今後も与論島を訪れるお客様にとって、安心して選んでいただける滞在先を目指してまいります。

今後の展望

プリシアリゾートヨロンは、今回の認証取得を新たな契機として、施設管理・サービス品質・安心安全な滞在環境の維持向上に継続して取り組んでまいります。

あわせて与論町や地域の関係者との連携を深めながら、ヨロンブルーの海と穏やかな島時間が流れる与論島ならではのリゾート滞在を、国内外のゲストへ確かな品質とともにお届けいたします。



＜プリシアリゾートヨロン 総支配人コメント＞

このたび、プリシアリゾートヨロンが「Sakura Quality An ESG Practice」において「4御衣黄ザクラ」の認証を取得いたしましたことを、大変嬉しく、また光栄に感じております。

与論島は、ヨロンブルーと称される美しい海、豊かな珊瑚礁、島に受け継がれてきた文化に恵まれた場所です。私たちは、この地に根ざすリゾートホテルとして、地域の皆さまと連携しながら、自然環境への配慮や島の魅力を伝える滞在体験づくりに取り組んでまいりました。

今回の認証は、こうした環境保全や地域連携の取り組みを評価いただいたものと受け止めております。今後も与論島を訪れるお客様に安心で快適な滞在を提供しながら、地域の皆さまとともに、持続可能な観光地づくりに貢献してまいります。



プリシアリゾートヨロン

総支配人：宇田川 悟

認証・受賞制度について

◼️「Sakura Quality An ESG Practice」について

「Sakura Quality An ESG Practice」は、米国GSTC（The Global Sustainable Tourism Council、持続可能な国際基準を策定・管理している団体）にその基準が承認された、宿泊施設向け日本発のESG 認証であり、宿泊施設における地域社会との関係構築、文化保全、環境対応など、日々のSDGs への取り組みのレベルを維持・向上させることを目的としています。認証プロセスでは、SDGsの17のゴールに基づく172の評価項目で構成されており、経験豊富な調査員による現地調査と、独立・中立の第三者審査を経て、日本的なSDGs に徹底して取り組んでいると評価された施設に対して認証が提供されます。

◼️グリーン・デスティネーションズアワードについて

グリーン・デスティネーションズ(GD)は、GSTC（グローバル・サステナブル・ツーリズム協議会）が開発した持続可能な国際指標の国際認証機関の1つで、オランダに本部を置く非営利団体です。

GDアワードは、持続可能な観光の国際表彰制度であり、グリーン・デスティネーションズ基準に基づいて評価されます。（達成度合いによってブロンズ・アワード、シルバー・アワード、ゴールド・アワード、プラチナ・アワードと段階的な格付けとなります）

プリシアリゾートヨロンについて

鹿児島県・奄美群島の最南端に位置する「与論島」にあるビーチリゾートホテル。世界有数の透明度の高い海と広大な珊瑚礁に囲まれた与論島はギリシャのミコノス島と姉妹都市の関係にあり、 プリシアリゾートヨロンもギリシャのような白と青などのカラーを基調にしています。2023年よりリニューアルを実施。1日1組限定のスイートヴィラを含めた客室のほか、エントランスやレストランなどが生まれ変わりました。

与論空港から車で5分の好アクセスのホテルからは直結のビーチやマリンアクティビティなどが充実しており、ビーチでは水平線に沈むサンセットも間近にご覧いただけます。プリシアリゾートヨロンで離島ならではのゆったりとした時の流れを感じながら、贅沢なひとときをお過ごしください。

スターリゾート株式会社について

スターリゾートは、「地球上の美しい土地に、旅の目的地となるホテルを作る」をビジョンに掲げ、開発・設計・運営を垂直統合で手がけるホテルデベロッパーです。2020年のホテル事業開始以来、離島を中心に展開して参りました。私たちが志すのは、単なる宿泊機能の提供に留まりません。その土地の誇りを再定義し、世界が渇望する目的地を創生することです。地域の潜在能力を極限まで引き出し、経済的・精神的な豊かさを循環させることで、地方創生の新たなパラダイムを確立し、次なる歴史を刻み続けてまいります。



＜施設概要＞

ホテル名：プリシアリゾートヨロン

運営：スターリゾート株式会社

所在地：〒891-9302 鹿児島県大島郡与論町立長358-1

客室数：93室

駐車場：あり（無料）

アクセス：那覇空港から飛行機で40分・与論空港より車で5分

公式サイト：https://www.pricia.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/pricia_yoron/