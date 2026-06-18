【新サービス】書類選考を、動画に置き換える「Youlish（ユーリッシュ）」を本日リリースいたします！

リタ・マークス株式会社

リタ・マークス株式会社（本社: 大阪府大阪市、代表取締役: 大原泰裕、以下「リタ・マークス」）は、AIとショート動画を活用した求人プラットフォーム「Youlish」(https://app.youlish.co.jp/)を、2026年6月18日に正式リリースしました。

Youlishは、求人票、応募者PR動画、非同期面接（動画面接）をつなぎ、企業と求職者が会う前から相互理解を深められる採用体験を支援します。

サービスをより詳しく知りたい採用ご担当者様はこちらのフォーム(https://youlish.co.jp/form/h_form)からお問い合わせください

新サービスを開発した背景

採用現場では、履歴書や職務経歴書だけでは、候補者の人柄、話し方、熱意、職場との相性まで把握しにくいという課題があります。

一方で、面接日程の調整や一次面接の実施には時間がかかり、候補者対応の遅れが辞退につながることもあります。

Youlishは、こうした採用活動の負担を軽くしながら、企業と求職者が「人として出会う」ための情報を増やすことを目指して開発されました。

Youlishで実現できること

Youlishでは、求人票だけでなく、職場の雰囲気や仕事内容をショート動画で伝えられます。

求職者は応募者PR動画やAI面接を通じて、自分の言葉で経験や想いを届けられます。採用担当者は、面接前に候補者の話し方、表情、熱意、カルチャーフィットを確認できます。

これにより、面接を「初めて知る場」ではなく、相互理解を深める場として活用しやすくなります。

なお、AIは合否を自動で決めるものではありません。回答内容の整理や確認観点の補助を通じて、採用担当者がより納得感を持って判断するための材料として活用します。

代表コメント

採用は、条件だけで決まるものではありません。

話し方、表情、仕事への向き合い方、職場との相性など、書類では伝わりにくい情報があります。Youlishは、企業と求職者が会う前から互いを知り、人として出会える採用体験をつくるためのプラットフォームです。

『書類選考を、動画に置き換える。』という考え方を通じて、採用の新しい選択肢を広げてまいります。

サービス概要

会社概要

本件に関するお問い合わせ先

- 名称: Youlish（ユーリッシュ）- 内容: AIとショート動画を活用した求人プラットフォーム- URL: https://youlish.co.jp/- 提供開始日: 2026年6月18日- 対象: 採用に課題を抱える企業、求職者- 会社名: リタ・マークス株式会社- 所在地: 大阪市北区梅田1-11-4 大阪駅前第4ビル8F- 代表者: 代表取締役 大原泰裕- 設立: 昭和36年1月27日- 資本金: 5,000万円- 事業内容: アミューズメント、飲食店- URL: https://www.ritamarks.jp/- 担当: 浦山- TEL: 06-6348-0858- Email: k.urayama@ritamarks.jp- サービスに関するお問い合わせはこちらから(https://youlish.co.jp/form/h_form)