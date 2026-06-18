Edv Future、栃木県矢板市の公立学校にて「Edv Path」の導入が決定

Edv Future株式会社Edv Future、2026年6月より栃木県矢板市内9校・児童生徒1,000名以上を対象に非認知能力育成を支援

教育課題の解決に向けて非認知能力をデータにて可視化する教育支援サービスを提供するEdv Future株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：山崎泰正、以下「当社」）は、栃木県矢板市において、児童生徒の生きる力を育む成長支援サービス「Edv Path（エデュパス）」の導入が決定したことをお知らせいたします。

なお、本事業は自治体プロポーザル（公募型プロポーザル方式）を通過して採択されました。

2026年6月から2027年3月までの期間、矢板市内の公立学校計9校、合計1,000名以上の児童生徒を対象に提供し、地域を挙げた「生きぬく力」の育成と教育DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進を本格化させてまいります。

市内複数校で共通のアセスメントを活用することで、学校ごとの実践にとどまらず、自治体全体として児童生徒の状態や成長を継続的に把握し、教育施策や学校支援の改善につなげていく方針です。

■ 本導入の背景と目的

矢板市で2026年度に策定された「矢板市教育大綱（2026-2030）」では、やり抜く力や協調性といった「非認知能力」を伸ばし、激動の時代を「生きぬく力」を育てることがミッションとして示されています。このミッションを遂行するため、学校現場では、認知能力と非認知能力を統合的に伸ばす教育モデルの構築が求められています。

こうした背景の中、独自のアセスメントで児童生徒の能力を可視化し、そのデータに基づきシームレスに児童生徒指導・学級運営へ活用できる「Edv Path」の特性が、同市の掲げる教育ミッションと合致したことで、この度の採択に至りました。



本事業を通じ、教育DXによる「郷土愛を持って当事者意識を育む人づくり」という大綱の目標達成に寄与するとともに、先生方が児童生徒一人ひとりと深く向き合える環境を整備し、矢板市が標榜する「教育で選ばれるまち」の実現に向けて強力な支援を展開してまいります。

■ 矢板市における「Edv Path」活用の概要

■ 矢板市教育委員会 伊藤教育長からのコメント

- 対象期間： 2026年6月 ～ 2027年3月- 対象：栃木県矢板市内 公立学校9校（合計1,000名以上の児童生徒）- 実施内容：- - 非認知能力のアセスメント： 児童生徒一人ひとりの非認知能力を測定、強みや変容を可視化- - データ活用：アセスメントデータを活用した、児童生徒指導・学級運営プランへの活用- - 教員向けサポート：データを活用した児童生徒指導・学級運営を支援するダッシュボードの提供および研修

本市では「教育で選ばれるまち」を目指し、激動の時代をたくましく生き抜く力の育成を教育 ビジョンの一つに掲げています。粘り強さや自己調整力、主体性を育むことで、一人ひとりが 持つ可能性を丁寧に見守り、自ら考え、困難を乗り越えて未来を切り拓く力を伸ばします。矢 板への郷土愛を育むことを軸に、社会の中で他者と協調し、世界という舞台で堂々と活躍でき る人材を育てたい、そんな願いを込め、先生方と共に、子供たちが安心して挑戦し続けられる 環境づくりに全力で取り組んでまいります。

■ Edv Future株式会社 代表取締役 山崎泰正のコメント

このたび、矢板市の公立学校における「Edv Path」の導入に携わらせていただけることを、大変光栄に思います。

矢板市が掲げる「“非認知能力”を伸ばし、“生きぬく力”を育てる」という教育方針は、当社が創業以来大切にしてきた想いと深く重なるものです。

非認知能力は、学力と切り離された二項対立のものではなく、子どもたちが自分を理解し、他者と関わり、困難を乗り越えながら学び続けるための土台だと考えています。

Edv Pathを通じて、子どもたち一人ひとりの強みや成長の兆しを可視化し、先生方の生徒理解や学級経営を支えることで、非認知能力の育成を通じて、子どもたちの「生きぬく力」を育む教育環境づくりに貢献してまいります。

そして、矢板市が目指す「教育で選ばれるまち」の実現に向けて、学校・地域・家庭・行政の皆さまとともに、子どもたちの未来に伴走してまいります。

「Edv Path（エデュパス）」について

「Edv Path」は、児童生徒の非認知能力（主体性、やり抜く力、コミュニケーション能力など）をアセスメントによって可視化し、そのデータに基づいた最適な育成カリキュラムを提供する教育支援サービスです。学校現場での負担軽減を考慮したシステム設計と、実社会で生きるスキルの定着を支援するプログラムとして、累計600校以上・19万人以上の児童生徒に利用いただいております。

URL：https://lp.edvpath.jp/

会社概要

2019年12月に設立された当社は、「未来ある子供たちの情報格差をなくして、自ら意思決定できる人を増やす」というミッションを掲げております。子供たち一人ひとりの新たな可能性を切り拓くべく、EdTech事業を通じた教育ソリューションを展開しております。

会社名： Edv Future株式会社

所在地： 東京都新宿区新宿 2-11-7 第33宮庭ビル5F

代表者： 代表取締役 山崎 泰正

設立： 2019年12月

事業内容： 教育プラットフォーム「Edv Path」の開発・運営 等

コーポレートサイト：https://edufuture.co.jp/



【本件に関するお問い合わせ先】

Edv Future株式会社 広報担当

TEL：050-1790-7814

E-mail：contact@edufuture.co.jp