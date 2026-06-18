AIセキュリティのCoWorker、GSXと共催ウェビナー「AI活用を止めないためのセキュリティ戦略」を7月16日開催

CoWorker株式会社

AIセキュリティソリューションを開発・提供するCoWorker株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：山里一輝、以下「当社」もしくは「CoWorker」）は、グローバルセキュリティエキスパート株式会社（以下「GSX」）との共催により、ウェビナー「AI活用を止めないためのセキュリティ戦略～AI時代の攻撃・防御・ガバナンスを考える～」を、2026年7月16日（木）11:00より無料オンライン開催します。参加費は無料、事前登録制で、本日より申し込みを受け付けます。

本ウェビナーでは、AIを悪用する攻撃の最新動向と防御の考え方、そして企業がAI活用を止めずに安全性を確保するための実践ポイントを、技術・実務に強みを持つCoWorkerと、マネジメント・ガバナンスに強みを持つGSXの両視点から解説します。

▼お申し込みはこちら

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_iy-Ux3W8QA-zu9TmM7JwrA

開催の背景

攻撃側も防御側もAIを使う時代に、企業はどう備えるべきか

近年、サイバー攻撃はAIの活用によって急速に高度化しています。AIは防御側だけでなく攻撃側にも利用され、偵察、標的選定、フィッシングメールの作成、脆弱性探索、攻撃シナリオの自動化など、さまざまな攻撃活動の効率化に使われ始めています。攻撃者は従来よりも速く、巧妙な攻撃を実行できるようになりつつあります。

一方で企業側でも、ChatGPTやClaude、Copilotなどの生成AI・AIエージェントの活用が急速に進んでいます。しかしAIの導入は、機密情報の入力による情報漏えい、シャドーAI、プロンプトインジェクション、外部サービスとの連携リスク、AI利用ルールの未整備といった新たな課題も生み出しています。

AI時代のセキュリティでは、攻撃の進化に備える「防御策」と、AIを安全に活用するための「ガバナンス」の両方が欠かせません。本ウェビナーは、この2つの観点を一度に押さえられる構成としています。

本ウェビナーのポイント

プログラム

- AIを悪用した攻撃の最新動向と、企業が取るべき防御の考え方がわかる- Blue Agent・Red Agent・Purple Agent・AIDRなど、AIを活用したセキュリティ運用のアプローチを具体的に紹介- 生成AIを「禁止」ではなく「安全に活用」するためのガバナンス整備の実践ポイントを解説- 過去の対策事例を交えた、技術・実務寄りの内容（CoWorker）と、ルール・体制づくりのマネジメント視点（GSX）を両方カバー

セッション1：

AI vs AI のセキュリティ時代 ～攻撃側の進化と、防御の考え方～

登壇：CoWorker株式会社 代表取締役 山里 一輝／執行役員CSO 伊藤 達哉

AIを活用した攻撃の進化と、それに対抗するための防御の考え方を、技術・実務の観点から解説します。AI時代におけるセキュリティ運用の変化、Blue Agent、Red Agent、Purple Agent、AIDRといったアプローチを通じて、攻撃者のAI活用にどのように備えるべきかを、具体的な事例を交えてご紹介します。

セッション2：

生成AIを安全に使うためのセキュリティガバナンス

～AI活用を止めないために、企業が整備すべきリスク管理と実践ポイント～

登壇：グローバルセキュリティエキスパート株式会社 サイバーセキュリティ事業本部 事業推進部 副部長 安川 琢 氏

機密情報の漏えい、シャドーAI、プロンプトインジェクション、RAGやAIエージェント利用時のリスクなどを取り上げ、利用ルールの策定、データ分類、リスクアセスメント、ログ管理、教育・啓発など、企業が取り組むべきAIセキュリティガバナンスのポイントを解説します。

※タイムスケジュール、講演内容、講演者等は予告なく変更される場合があります。

※類似サービスを提供されているお客様の場合は、ご参加をお断りすることがございます。

こんな方におすすめ

開催概要

- 生成AIの社内活用を進めたいが、情報漏えいやシャドーAIなどのリスクに不安を感じている方- AIを悪用した最新の攻撃動向と、その防御の考え方を知りたい方- AI利用ルールやガバナンス整備の進め方に課題を感じている情報システム・セキュリティ担当の方- 限られた予算・体制の中で、現実的にAIセキュリティ対策を進めたい企業の方

名称 ：【CoWorker・GSX共催ウェビナー】AI活用を止めないためのセキュリティ戦略～AI時代の攻撃・防御・ガバナンスを考える～

日時 ：2026年7月16日（木）11:00開始（10:45受付開始）

形式 ：オンライン（Zoomウェビナー）

参加費 ：無料（事前登録制）

共催 ：CoWorker株式会社／グローバルセキュリティエキスパート株式会社

申込URL ：https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_iy-Ux3W8QA-zu9TmM7JwrA

詳細 ：https://www.gsx.co.jp/event/seminar/webinar_260716.html

代表コメント

CoWorker株式会社 代表取締役 山里 一輝

「AIの普及により、企業のセキュリティは『攻撃側もAIを使う』という新しい局面に入りました。攻撃が高速・巧妙化する一方で、社内での生成AI活用も急速に広がり、防御とガバナンスの両面で対応が求められています。

本ウェビナーでは、私たちが現場で培ってきた技術・実務の知見と、GSXのマネジメント・ガバナンスの知見を持ち寄り、企業がAI活用を止めずに安全性を確保するための考え方を具体的にお伝えします。Security × AIの理念のもと、AIを活用する社会だからこそAIで守るセキュリティを、皆さまと一緒に考えていきます。」

CoWorker株式会社について

CoWorker株式会社は、高い技術力を武器に、システム開発・ITコンサルティング・セキュリティの3領域を展開する少数精鋭のAIテクノロジーカンパニーです。「Security × AI」で次世代セキュリティの研究開発を通じて、社会の安全基盤の強化に貢献しています。

会社名 ：CoWorker株式会社

設立年月 ：2019年2月

住所 ：東京都新宿区西新宿三丁目3番13号西新宿水間ビル6階

代表取締役 ：山里 一輝

事業内容 ：システム開発/IT・AI開発コンサルティング/サイバーセキュリティ事業

URL ：https://www.coworker.co.jp/

製品・サービス／広報に関するお問い合わせ

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