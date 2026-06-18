（一社）夢洲新産業・都市創造機構主催「第4回日本国際芸術祭 連携企画」募集開始
「日本国際芸術祭」は「アート・デザイン・サイエンス・テクノロジー・経済の共創 ～ 日本の美と心を世界に伝え、未来を創る」をミッションに、千年の都・文化首都京都を拠点に日本全国、世界が繋がっていくことを目指し、2023年より開催しています。2023年の第１回目より文化首都京都を中心に、第２回、さらに第３回におきましては大阪・関西万博会場をメイン会場に、関西圏～西日本までフィールドを拡げ開催して参りました。
「第4回日本国際芸術祭」は、2025年度開催の「第３回日本国際芸術祭」および大阪・関西万博の成果とレガシーを統合し、文化庁がある京都を中核に大阪～関西～全国・世界と連動する国際文化創造プラットフォームへと発展させて参ります。
2026年9月1日～11月30日の3ヵ月間、京都の主要総本山・著名神社を中心に、本年も全国の美術館をはじめとする文化施設、大学、企業等と連携いただき、開催して参ります。
＜連携企画の特典＞
連携いただきますと、「日本国際芸術祭」及び弊夢洲新産業・都市創造機構のイベントや会員メルマガに於いて、ご登録いただいた展示やイベントを広報させていただきます。
新しい企画は不要で、既にご準備なさっている企画（常設展示でも可能）の開催日程が
「第4回日本国際芸術祭」期間（2026年9月1日～11月30日）中に1日でも含まれていれば連携が可能です。
特定の会場へご足労いただく事や、費用は不要ですので、お気軽にお問い合せ・お申し込みください。
詳細を見る :
https://yumeshimakikou.org/jiaf2026_renkei/
＜連携企画例＞
【美術館・博物館・記念館】常設展示・特別展示・イベント・トークショー・ワークショップなど
【企業】キャンペーン・ショップ（常設/特設）・ショールーム・ライブ・フェスティバルなど
【学術機関】セミナー・オープンキャンパス・学園祭など
【自治体・公共団体】各種展示会・キャンペーン・イベント・お祭り・セミナーなど
【グループ・個人の方】個展・イベントなど
※あくまで一例です。
＜WEB掲載イメージ＞
「(https://yumeshimakikou.org/jiaf2025-eventnew/#renkeikikaku)第３回日本国際芸術祭」 連携企画（昨年実績）(https://yumeshimakikou.org/jiaf2025-eventnew/#renkeikikaku)
＜紙媒体掲載イメージ＞
「(https://yumeshimakikou.org/jiaf2025-report/)第３回日本国際芸術祭」 開催報告(https://yumeshimakikou.org/jiaf2025-report/)
【関連リンク】
「第４回日本国際芸術祭」連携企画 ご案内のページ
https://yumeshimakikou.org/jiaf2026_renkei/
「第３回日本国際芸術祭」専用ページ（2025年度実績）
https://yumeshimakikou.org/jiaf2025-top/
「第３回日本国際芸術祭」開催報告
https://yumeshimakikou.org/jiaf2025-report/
「日本国際芸術祭」有識者委員名簿
https://yumeshimakikou.org/jiaf-intellectual/
一般社団法人夢洲新産業・都市創造機構ホームページ
https://yumeshimakikou.org/
【お問い合わせ先】
一般社団法人 夢洲新産業・都市創造機構
530-0001 大阪市北区梅田３丁目４番５号 毎日新聞ビル８階
公式サイト：https://yumeshimakikou.org
電話番号： 06-6136-8803
メール：info-yume@yumeshimakikou.com