CLUB REBASE、都市対抗野球大会東京都二次予選敗退

REBASE株式会社

2026年6月16日に行われた第97回都市対抗野球大会東京都二次予選において、CLUB REBASEはREVENGE99との一戦に敗れ、今大会での敗退が決定いたしました。

まずは大会期間中、球場や配信を通じて熱いご声援を送ってくださった皆さま、そして日頃よりCLUB REBASEを支えてくださるスポンサー企業の皆さまに、心より御礼申し上げます。

昨年、都市対抗東京都二次予選に初出場したCLUB REBASEは、今大会でも東京都の強豪チームを相手に全力で戦い抜きました。チームとして着実な成長を示すことができた一方で、目標としていた更なる上位進出には届かず、悔しさの残る結果となりました。

今大会で得た経験と課題を糧に、CLUB REBASEは次なる目標である第50回全日本クラブ野球選手権大会での全国制覇へ向けて歩みを進めてまいります。選手・スタッフ一同、今回の結果を真摯に受け止め、より高いレベルを目指して日々の練習とチーム強化に取り組んでまいります。

第50回全日本クラブ選手権大会は、2026年8/8（土）～10（月）に（等々力球場、俣野球場、宇都宮清原球場）で開催され、9/7（月）に行われる準決勝、決勝戦は東京ドームで開催されます。

明治安田戦、逆転のタイムリーを放った石川（裕）選手初登板ながら堂々たるピッチングの田口選手明治安田戦、反撃の起点となった井上選手

CLUB REBASEは、キャリア豊富な元プロ野球選手や社会人企業チーム出身者、さらには下部組織である『神田Rebaseポニー』出身の若手選手まで、幅広い年齢層と経験を持つ選手が集うクラブです。

特に注目すべきは、運営母体である株式会社Rebaseの独自の育成・指導を受け、成長を遂げた選手たちです。現在、主軸としてチームをけん引している彼らの活躍は、“隠れた才能の開花”として多くの注目を集めています。

実力だけでなく、挑戦心と成長のストーリーが詰まったチームとして、社会人野球界に新しい風を吹き込む存在を目指しています。

チーム名：CLUB REBASE

設立：2024年

監督：田口蒔人

所在地：東京都千代田区内神田1-9-13柿沼ビルB1F

所属連盟：日本野球連盟（JABA関東地区東京都）

CLUB REBASE

《問い合わせ先》

詳細な情報や取材のご希望がありましたら、以下の連絡先までご連絡ください。



担当者：部長 浅野恵太

電話番号：03-6456-4961

メールアドレス：asano@rebase-jp.com

【CLUB REBASE公式Instagram】https://www.instagram.com/clubrebase

その他、Rebaseに関するSNS情報はこちら

【Rebase公式HP】https://rebase-jp.com/

【Rebase公式LINE】https://page.line.me/789sabub

【Rebase公式Instagram】https://www.instagram.com/rebase_jp

【Rebase公式TikTok】https://www.tiktok.com/@rebase_jp

【日本野球連盟公式Webサイト】https://www.jaba.or.jp/