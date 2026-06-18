女子陸上長距離部デンソーフリートセローズ所属の池内彩乃選手と中澤咲絵子選手とアスリート契約を締結

アメアスポーツジャパン株式会社

アメアスポーツジャパン株式会社（本社：東京都新宿区/代表取締役社長：ショーン・ヒリアー）傘下のフランス・アルプスで生まれ、革新性とプレミアムさを兼ね備えたモダンマウンテンスポーツ・ライフスタイルブランドの『Salomon（サロモン）』は、株式会社デンソー（本社：愛知県刈谷市/代表取締役社長：林新之助）の女子陸上長距離部デンソーフリートセローズ所属の池内彩乃（いけうちあやの）選手と中澤咲絵子（なかざわさえこ）選手2名とアスリート契約を締結致しました。

◆池内彩乃選手 プロフィール

京都府出身の1994年生まれ。立命館宇治高校、立命館大学では駅伝日本一を経験。株式会社デンソーに入社後はマラソンを中心に活躍。2025年北海道マラソンで2位に入賞してMGC（Marathon Grand Championship＜マラソングランドチャンピオンシップ＞）出場権を獲得。

戦績：

2024年 ストックホルムマラソン 8位

2025年 北海道マラソン 8位 記録2:31:57 MGC出場権獲得

https://www.instagram.com/ayano_ikeuchi/

◯池内彩乃選手 コメント

“「もっと速く、強くなりたい。そして見たことのない景色を見てみたい」そんな想いを持っている私にとってサロモンとの出会いは特別なものでした。自然という大きな舞台で新たな挑戦を楽しむ世界観、そして走りを尊重しながら前へ導いてくれるプロダクトに大きな魅力を感じています。サロモンと一緒に歩んでいくこれからをとても嬉しく、楽しみ思っています。私は今、MGC（Marathon Grand Championship/マラソングランドチャンピオンシップ）という大きな山に挑み続けています。目指す頂きは高く、決して平坦ではない険しい道のりです。それでも、一歩一歩を積み重ねた先に息をのむような景色が広がっていると私は信じています。心強いパートナーとしてサロモンと共に、自分自身の可能性を信じて高みを目指して走り続けます。”

◆中澤咲絵子選手 プロフィール

埼玉県出身の2003年生まれ。

埼玉栄高校卒業後、2024年に株式会社デンソーへ入社。現在は5000mを主戦場とし、勝負強さのある走りで存在感を示す若きホープ。今後、10000m、駅伝、ロード競技においての更なる飛躍が期待される選手

戦績：

2025年 プリンセス駅伝1区 区間4位

2025年 全日本実業団対抗 5000m 20位 記録15:49.72

2025年 山陽女子ロード 10km 13位 記録33:07

2026年 選抜女子駅伝北九州大会5区 区間1位

https://www.instagram.com/chaegon__/

◯中澤咲絵子選手 コメント

“初めてサロモンのシューズを履いた時、「もっと走りたい」という思いが自然と溢れてきました。競技を続けている中、苦しい時期などたくさんありますが、たくさんの方々と出会い応援をして頂けること、そして何よりも走ることが好きで「もっと走りたい」という強い想いがあるからこそ、走り続けることが出来ていると感じています。サロモンのシューズはそんな気持ちを思い出させてくれる存在です。まだまだ競技者として自分は未熟ですが、だからこそこれからの挑戦や成長を楽しみに思って頂けるような存在になりたいと思っています。サロモンと一緒に限界のその先へ挑み続けて人の心を熱くするような、誰かの背中を押せるような、そんな走りを魅せていきたいです。もっと世界で戦える選手を目指して全力で走り続けます。今後とも応援どうぞよろしくお願い致します。”

◆選手着用モデル

S/LAB PHANTASM 3 / エスラボ ファンタズム 3

価格 ：\35,200（税込）

展開 ： 22.5cm～31cm

重量 ： 199g（片足27cm）

カラー： 1色

両選手のアイテムコメントを掲載した特設サイトはこちら

https://salomon.jp/pages/feature_slab_phantasm_3

=========================================================

＊会員サービス「S/PLUS（エスプラス）」 ご入会はこちらから https://salomon.jp/pages/s-plus(https://salomon.jp/pages/s-plus)

「S/PLUS（エスプラス）」はアウトドアライフを豊かにするサロモンのメンバーシッププログラムです。商品購入やレビュー、イベント参加で貯めたマイル数に応じてステージが変動します。貯まったマイルはクーポンに交換、特別イベントへご招待、さらには新商品の先行販売へのアクセスなどメンバー限定の特典を多数ご用意しています。

About Salomon

サロモンは1947年創業以来フランス アルプス山脈の麓アヌシーにて、革新的なフットウェア、アパレル、ウィンタースポーツ用品を創造するモダン・マウンテンスポーツ・ライフスタイルブランドです。アヌシー・デザイン・センターでは、デザイナー、エンジニア、アスリートが三位一体となり、スポーツとカルチャーの未来を形成しています。私たちサロモンは、マウンテンスポーツを通じて人々をあるべき最高の姿へと導くために存在しています。

サロモンオフィシャルサイト、オンラインストア

https://salomon.jp(https://salomon.jp)

サロモンジャパンオフィシャルインスタグラム

https://www.instagram.com/salomon_japan/(https://www.instagram.com/salomon_japan/)

サロモンアウトドアジャパンオフィシャルフェイスブック

https://www.facebook.com/SalomonOutdoorJapan/(https://www.facebook.com/SalomonOutdoorJapan/)

【読者のお問い合わせ先】 サロモン コールセンター TEL：050-1720-4849