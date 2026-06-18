【無料セミナー】「AIに代替される組織」から「AIで拡張する組織」になれるか？

株式会社アイ・ラーニング

デジタル人材の育成をリードする株式会社アイ・ラーニング（本社：東京都中央区、代表取締役社長：杉山 真理子）は、無料オンラインセミナー『「AIに代替される組織」から「AIで拡張する組織」になれるか ～2030年から逆算する事業戦略「楽観」と「悲観」のシナリオ～』を、2026年7月9日（木）に開催いたします。

生成AIの急速な普及は、私たちが当たり前としてきた「労働」や「意思決定」のあり方を根底から覆す歴史的転換点となっています。AIを単なる業務効率化の手段として導入する組織と、生成AIの力を前提に事業そのものを再設計し「AIで拡張する組織」へと進化する組織とでは、今後の成長に決定的な差が生まれます。

本セミナーでは、元日本IBMマスター・インベンターであり、テクノロジーとビジネスの最前線を熟知する落合和正氏が登壇いたします。リーダーが直面する「楽観」と「悲観」のシナリオを浮き彫りにしながら、次世代の勝者となるための思考法を解説いたします。

【セミナーで得られる視点】

・「AI導入」の先にある社会変革の正体： 経済統計や動向から読み解く、真のインパクト

・人間の創造性とAIの境界線： 技術に飲み込まれない「問いを立てる力」の磨き方

・2030年への逆算思考： 未来の市場から、今この瞬間の意思決定を導き出すフレームワークとは

・組織拡張の具体策： 人材の役割はどう変わり、どう守り、どう育てるべきか

これらを元に、AI時代において自社は何を強みとし、どの領域を変革すべきかを掘り下げます。未来をただ予測するのではなく、自ら構想し、変化に適応していくための視点と実践のヒントをご提供いたします。

■ セミナー概要

□開催日時 ： 2026年7月9日（木） 15:00‐16:20

□開催方法 ： オンライン配信

□参加費 ： 無料

□対象者：事業部門責任者、事業企画担当者、チームリーダー／管理職／経営層、DX推進担当者

- AIで「コスト削減」から「売上成長」へシフトしたい方

- 「仕事が奪われるかも」という不安を、新たな可能性に変えたい方

- ビジネスモデル変革の「最初の一歩」を踏み出したい方

- AI×人間の力で、競争力のある組織を創り上げたい方

https://www.i-learning.jp/seminar/detail/263/

■講演者プロフィール

落合 和正 氏（Kazumasa Ochiai）元日本IBM戦略コンサルタント/マスター・インベンター

元日本IBM戦略コンサルタント/マスター・インベンター

長年にわたり日本IBMで戦略コンサルタントとして企業の事業創出に取り組む。「難しい話をわかりやすくセクシーに」をモットーとした数多くの企業講演を実施。戦略コンサルタントとして、数多くのグローバル企業に対し、未来起点での事業変革やAI組織設計を支援。「未来を予測するのではなく、未来を創る（発明する）」というアプローチは、多くの経営層から絶大な信頼を得ている。

＜略歴＞

1983年～ IBM研究所にてプロダクトプランナー

1994年～ Internetベンチャー企業創業・経営

2000年～ IBM戦略コンサルティング

■ アイ・ラーニングについて https://www.i-learning.jp/(https://www.i-learning.jp/)

ブリッジインターナショナルグループ株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役会長兼CEO：吉田融正）の子会社である株式会社アイ・ラーニングは、DX時代の人材の育成をはじめとして、DX推進、ITスキル、ビジネススキル、プロジェクトマネジメントおよび新入社員研修など、企業向け研修とコンサルティングサービスを提供する総合人材育成サービス企業です。

〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎4-3 国際箱崎ビル

■ブリッジインターナショナルグループについて https://ir.bridge-g.com/(https://ir.bridge-g.com/)

ブリッジインターナショナルグループは「新たな価値を提案し、成功を創り続け、未来への架け橋になる」をミッションとして掲げ、B2B企業の売上成長に向けた改革を支援するEnd to Endのサービスを提供しています。アイ・ラーニングを中心とする「研修事業」に加えて、「インサイドセールスアウトソーシング事業」、「プロセス・テクノロジー事業」を展開しています。

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