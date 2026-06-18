Ｊストリーム、「AWS Summit Japan 2026」に出展

株式会社Ｊストリーム

株式会社Ｊストリーム（東証グロース：4308 代表取締役社長：石松 俊雄、以下 Ｊストリーム）は、2026年6月25日（木）・26日（金）に幕張メッセで開催される日本最大級のカンファレンス「AWS Summit Japan 2026」に出展いたします。

当社展示ブースでは、Amazon Web Services（AWS）を活用した、拡張性と信頼性に優れた動画配信基盤とAI活用ソリューションを展示します。メディア・放送領域の大規模配信から、企業のマーケティング・営業・社内コミュニケーションまで、セキュアかつ拡張性の高い動画活用と業務効率化を支援するソリューションをご覧いただけます。

Ｊストリームの展示内容

・アプリケーションプラットフォーム「Webinar Stream」

自由にカスタマイズ可能な動画配信特化型アプリケーションプラットフォーム。

オンラインイベントや動画ポータルサイト、外部向けウェビナーなど、多様なニーズに応じた会員制動画メディアの構築・運営をスピーディーに実現します。

https://www.stream.co.jp/service/webinarstream/

・メディアOTT向けOVP「Stream CORE」

約30年にわたる動画配信ベンダーとしての経験とノウハウを生かし開発したOVPサービス。

OTTサービスに必要な機能を網羅し、お客様専用のOVPをフルクラウドで提供します。DRMソリューション「Widevine」や「FairPlay」などに対応。シングルテナント式で提供するため他クライアントの影響を受けず、かつお客様固有のご要件にも柔軟に対応可能です。

・説明業務の動画AX「EQ Presentation Cloud」

パワーポイント資料をアップロードするだけで、AIが自動でナレーション付き動画を生成し、すぐに共有。

生成後も管理画面から数クリックで内容を更新できるため、常に最新の情報を保ったまま運用が可能です。当日はブースにて、実際にAI動画生成を体験いただけるデモをご用意しております。

https://www.stream.co.jp/service/presentation-cloud/

AWS Summit Japan 2026について

AWS関連の最新製品・サービスの展示や多彩なビジネスセッションを通じて、クラウド基盤の最適化や最新のAI活用など、ビジネスを加速させるテクノロジーを直接体感することができます。

株式会社Ｊストリーム（東証グロース：4308)について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/134168/table/102_1_d7b0578acfb3cabc6277692dbe8b7efd.jpg?v=202606190151 ]

Ｊストリームは1997年の設立以来、動画配信を主軸に事業展開を続けております。

自社で保有・運営する独自のコンテンツ配信ネットワーク（CDN）を活用した動画配信に加え、これまで積み上げてきたノウハウを活かした動画の企画・制作・運用やWebサイト制作、システム開発、動画広告による収益化支援まで総合的なサービスとソリューションを提供することで、年間1,200社・10,000案件以上の企業活動における動画活用を支援しています。

社名（商号）： 株式会社Ｊストリーム （英語表記：J-Stream Inc.）

設立 ： 1997年5月

代表者 ： 代表取締役社長 石松 俊雄（いしまつ としお）

URL ： https://www.stream.co.jp/