通年でポイントが貯められる＆豪華賞品に応募！サニパック ポイントプログラムがスタート！

日本サニパック株式会社

日本サニパック株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：井上充治、以下 サニパック）は、2026年6月18日（木曜）よりサニパック ポイントプログラムを開始いたします。

サニパック ポイントプログラムについて

サニパック ポイントプログラム

「サニパック ポイントプログラム」はサニパックLINE公式アカウントを友だち登録し、対象商品のバーコードと購入レシートを読み取ることでポイントが貯まります。

2022年から期間限定でのポイントキャンペーンとして行ってきましたが、本年より通年でポイントを貯めることが可能となります。

ポイントを貯め続け、お好きなタイミングで賞品に応募することができます。ぜひご参加ください！

概要

期間

レシート応募期間（レシート有効期間）：

2026年6月18日（木曜）～2027年3月23日（火曜）

賞品応募期間：

2026年6月18日（木曜）～2027年3月31日（水曜）

※メンテナンス期間：2027年4月1日（木曜）～4月7日（水曜）

※翌年度以降も継続を予定しています。

参加方法

1．サニパックLINE公式アカウントを友だち登録

2．対象商品を購入し、レシートと一緒に商品バーコードを撮影してポイントを貯める

3．ポイントが貯まったら好きな賞品に応募しよう！

対象商品

ゴミ袋、ポリ袋、食品保存袋、水切り袋など

全国のドラッグストアやスーパー、ECサイトなどで販売されているサニパック全商品

※プライベートブランドは除く

ポイント

・3ポイント：ニオワイナ（SS01）

・2ポイント：SS01以外の「ニオワイナ消臭ポリ袋」シリーズ

・1ポイント：「ニオワイナ消臭ポリ袋」シリーズ以外のサニパック通常商品

サニパック ポイントプログラム ポイントについて

賞品

かならずもらえる「えらべるPay(R)」や、抽選で当たる、株式会社サンリオのキャラクターでサニパック応援団長でもある「シナモロール」のオリジナルグッズ、サニパック公式キャラクター「かもめのサニー」のグッズ、家電など、様々な種類をご用意しました！

■2ポイントコース

【かならずもらえる】えらべるPay(R) 20ポイント

【抽選：その場で当たる/500名様】えらべるPay(R) 100ポイント

サニパック ポイントプログラム 2ポイントコース

■3ポイントコース

【抽選：その場で当たる/200名様】サニパック応援団長 シナモロール QUOカード（500円分）※応募期間は11月30日（月曜）まで

【抽選：その場で当たる/300名様】かもめのサニー QUOカード（500円分）

【抽選：その場で当たる/300名様】えらべるPay(R) 500ポイント

【抽選：その場で当たる/500名様】かもめのサニー マシュマロシール

サニパック ポイントプログラム 3ポイントコース

■7ポイントコース

【抽選：その場で当たる/200名様】かもめのサニー×シナモロール ポーチ ※応募期間は11月30日（月曜）まで

【抽選：その場で当たる/300名様】かもめのサニー マスコットキーホルダー

【抽選：その場で当たる/100名様】えらべるPay(R) 1,000ポイント

サニパック ポイントプログラム 7ポイントコース

■9ポイントコース

【抽選：その場で当たる/250名様】サニパック応援団長 シナモロール ぬいぐるみ ※応募期間は11月30日（月曜）まで

【抽選：その場で当たる/250名様】かもめのサニー ぬいぐるみ

■15ポイントコース

【抽選：後日抽選/9名様】選べる上質なお肉ギフト

サニパック ポイントプログラム 9、15ポイントコース

■20ポイントコース

【抽選：後日抽選/6名様】選べる高級ラインナップ

【抽選：後日抽選/3名様】ZitA SQUARE

■25ポイントコース

【抽選：後日抽選/3名様】掃除機 Dyson Cyclone V10 Fluffy(SV12 FF LF)

■30ポイントコース

【抽選：後日抽選/3名様】電気調理鍋 SHARP Healsio

サニパック ポイントプログラム 20、25、30ポイントコース

「えらべるPay(R)」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり様々なスマホ決済サービスポイントの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「えらべるPay(R)」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能です。

サニパック ポイントプログラム 特設ページはこちら

https://www.sanipak.jp/pointprogram.html

■会社概要

社名：日本サニパック株式会社

所在地：〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-25-5

代表者：代表取締役社長 井上充治

事業内容：ポリエチレン製ゴミ袋、食品保存袋、水切り袋、食品シートなどの製造、及び販売

設立年：1970年（昭和45年）

株主：伊藤忠商事株式会社 100%

■お問い合わせ先

本件に関する報道機関様からのお問い合わせ窓口

日本サニパック株式会社

経営企画本部 広報担当 細川

TEL：03-3469-4842

お問い合わせ窓口：

https://www.sanipak.co.jp/contact.html