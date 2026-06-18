地域の安全を支える「第16期北杜市地域減災リーダー育成講習」を開催

北杜市

山梨県北杜市（市長：大柴邦彦）は、大規模自然災害の発生時に家庭や地域の被害を最小限に抑えるため、地域の防災・減災活動の中心となる人材を育成する「第16期北杜市地域減災リーダー育成講習」を2026年6月28日（日）に須玉ふれあい館で開催いたします。

本事業は、一人ひとりが自分の命を守る「自助」と、お互いに助け合う「共助」の力を高め、「減災力の強いまちづくり」を目指す取り組みです。これまでに153名の市民が公式認定されており、今回の講習・試験を経て新たに地域の防災力を牽引するリーダーを育成します。

開催概要

日時： 2026年（令和8年）6月28日（日） 9:15 ～ 16:40 （受付 9:00～）

会場： 須玉ふれあい館（山梨県北杜市須玉町若神子521-1）

指導： NPO法人減災ネットやまなし

持ち物： 筆記用具、お弁当、受講カード（既にお持ちの方）、普通救命救急講習修了証（お持ちの方）

※一日研修となるため、昼食は各自でご用意ください。

カリキュラムおよび認定までの流れ

当日は以下の4つの講義を受講後、即日で「認定試験」を実施します。

平成の災害の教訓・減災の基礎 （9:15～10:30）

家庭の減災 （10:40～11:45）

地域の減災 （12:30～14:00）

避難所の開設［ミニワークショップ］ （14:10～15:30）

認定試験 （15:40～16:40）

【公式認定の条件について】 認定試験の合格に加え、上記の講義および「普通救命基礎講習」の全5教科を受講された方に「北杜市地域減災リーダー認定証」を発行し、公式名簿に登録します。（※救命講習が未受講でも試験は受けられますが、公式認定には受講が必須となります。既に修了証をお持ちの方は当日ご提示ください）

【問い合わせ】

北杜市役所 総務部 消防防災課

TEL： 0551-42-1111（内線）

FAX： 0551-42-1122

E-mail： bousai@city.hokuto.lg.jp

詳しくはこちら

https://www.city.hokuto.yamanashi.jp/docs/14716.html

北杜市の魅力を紹介｜お昼ごはん まめのはな

山梨県北杜市の豊かな大自然のもと、地産地消をモットーに最高に美味しいお豆腐ランチを提供しているのが「お昼ごはん まめのはな」です。

こちらは社会福祉法人八ヶ岳名水会が運営する、食堂と豆腐工房が隣り合う温かい雰囲気の就労支援施設。ここで使われる食材の多くは、なんと同法人の「春の陽農場」でスタッフの皆さんが自分たちの手で大切に育て、収穫・加工したものばかり！まさに究極の産地直送・こだわりが詰まった手作りの味に出会えます。お昼の定食は、毎日ワクワクしながら選べる3種類がラインナップ。

営業は11:30からで、13:30までのランチタイムが終わった後もカフェとしての利用が可能です。のどかな風景のなかで、素材本来の優しい美味しさに満たされる、ほっこり贅沢なランチタイムを過ごしに出かけてみませんか？

【詳細情報】

電話：0551-32-8234

住所：北杜市長坂町長坂下条1520-1

営業時間：11:30 ～ 15:00

休業日：土曜日、日曜日、月曜日、祝日

詳しくはこちら

https://www.hokuto-kanko.jp/spot/mamenohana/