【岡山市出会いのひろば】参加者募集中！“理想の出会いを引き寄せる婚活セミナー＆ミニ交流会”　7月11日（土）開催

イベント概要

岡山市[表: https://prtimes.jp/data/corp/162207/table/129_1_def79fab537c723dc3f007526fadf2f9.jpg?v=202606191251 ]

※連携市町…玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、真庭市、和気町、早島町、久米南町、美咲町、

吉備中央町

当日のスケジュール（予定）

セミナーでは、SNS総フォロアー10万人超の人気婚活アドバイザー・小田愛香さんがこれまで数多くの男女を結婚へ導いてきた実績をもとに、マナーや身だしなみ、会話のコツ、LINEのやり取りまで、出会いを次につなげるためのポイントをわかりやすくお伝えします。さらに今回は、セミナー参加者限定の「自己分析ワーク」付きです。

また、セミナー終了後は、楽しく交流できるチーム対抗のコミュニケーションゲーム（景品付）もあります。

13:00～13:15 受付

13:15～15:15 セミナー

休憩

15:30～16:30 ミニ交流会（コミュニケーションゲーム）

参加方法

- 申込方法：住所、氏名などを下記HPから申し込みhttps://www.city.okayama.jp/kankou/0000080268.html- 締切日：令和8年6月30日（火）