【バンビシャス奈良】小野龍猛選手と2026-27シーズン契約のお知らせ
株式会社バンビシャス奈良
いつもバンビシャス奈良を熱く応援いただき、ありがとうございます。
小野龍猛選手 (C)KYOTO HANNARYZ
生年月日
いつもバンビシャス奈良を熱く応援いただき、ありがとうございます。
バンビシャス奈良では、小野龍猛選手との2026-27シーズンの契約が、合意に至りましたのでお知らせいたします。
小野龍猛選手
小野龍猛選手 (C)KYOTO HANNARYZ
生年月日
1988年1月6日
出身地
東京都
出身校
中央大学
ポジション
SF
身長・体重
197cm・97kg
選手歴
2010-13 トヨタ自動車アルバルク
2013-20 千葉ジェッツ
2020-21 信州ブレイブウォリアーズ
2021-24 富山グラウジーズ
2024-26 京都ハンナリーズ
2026- バンビシャス奈良
コメント
皆さんはじめまして。京都ハンナリーズから移籍してきた小野龍猛です。
バンビシャス奈良でプレーすることができて、大変うれしく思います。
これまでの経験を活かして、チームの勝利に貢献できるよう精進していきます。
会場で皆さんに会えるのを楽しみにしています！！