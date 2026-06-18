【バンビシャス奈良】小野龍猛選手と2026-27シーズン契約のお知らせ

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株式会社バンビシャス奈良

いつもバンビシャス奈良を熱く応援いただき、ありがとうございます。

バンビシャス奈良では、小野龍猛選手との2026-27シーズンの契約が、合意に至りましたのでお知らせいたします。


小野龍猛選手



小野龍猛選手　(C)KYOTO HANNARYZ

生年月日
1988年1月6日
出身地
東京都
出身校
中央大学
ポジション
SF
身長・体重
197cm・97kg
選手歴
2010-13　　トヨタ自動車アルバルク
2013-20　　千葉ジェッツ
2020-21　　信州ブレイブウォリアーズ
2021-24　　富山グラウジーズ
2024-26　　京都ハンナリーズ
2026-　　　 バンビシャス奈良
コメント
皆さんはじめまして。京都ハンナリーズから移籍してきた小野龍猛です。
バンビシャス奈良でプレーすることができて、大変うれしく思います。
これまでの経験を活かして、チームの勝利に貢献できるよう精進していきます。
会場で皆さんに会えるのを楽しみにしています！！