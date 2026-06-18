【バンビシャス奈良】小野龍猛選手と2026-27シーズン契約のお知らせ

株式会社バンビシャス奈良

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バンビシャス奈良では、小野龍猛選手との2026-27シーズンの契約が、合意に至りましたのでお知らせいたします。

小野龍猛選手

小野龍猛選手 (C)KYOTO HANNARYZ

生年月日

1988年1月6日

出身地

東京都

出身校

中央大学

ポジション

SF

身長・体重

197cm・97kg

選手歴

2010-13 トヨタ自動車アルバルク

2013-20 千葉ジェッツ

2020-21 信州ブレイブウォリアーズ

2021-24 富山グラウジーズ

2024-26 京都ハンナリーズ

2026- バンビシャス奈良

コメント

皆さんはじめまして。京都ハンナリーズから移籍してきた小野龍猛です。

バンビシャス奈良でプレーすることができて、大変うれしく思います。

これまでの経験を活かして、チームの勝利に貢献できるよう精進していきます。

会場で皆さんに会えるのを楽しみにしています！！