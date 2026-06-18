【参加無料】将棋AIの最先端を語る！聞いて観て触れる体験型イベント「将棋AIサミット2026」開催【SKE48鎌田菜月さんも登場】

株式会社マイナビ出版

株式会社マイナビ出版（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：角竹輝紀）は、2026年8月1日（土）、東京・歌舞伎座タワーにて、棋士、AI技術開発者、ユーザーが一堂に会し、将棋AIの最前線と未来を語り合うリアルイベント「将棋AIサミット2026 powered by DAIV 10th Anniversary」（参加無料、要登録）を開催します。

「将棋AIサミット2026」には多彩なゲストが登壇！

中村太地八段、谷合廣紀五段、小高佐季子女流初段、

たややん（「水匠」開発者）、やねうらお（「やねうら王」開発者）

そら（将棋YouTuber）、Sugar（将棋YouTuber）

スペシャルゲスト：鎌田菜月（SKE48）

本サミット開催の背景

中村太地八段（写真：矢口亨）谷合廣紀五段（写真：矢口亨）小高佐季子女流初段スペシャルゲスト：鎌田菜月（SKE48）

ここ10年ほどで、将棋AIは大きく進化しました。ディープラーニングや大規模言語モデル（LLM）の発展により、単に将棋の強さを競うのではなく、局面の評価、利用者の思考過程の言語化や学習支援など、将棋AIが担う役割は大きく広がっています。また、コンピュータのスペックや機能の進歩も、AIの進化を語る上で欠かせません。こうした状況を受けて、将棋における「観る」「学ぶ」「楽しむ」といったすべての体験が刷新されつつあります。

また、将棋AIは、現代のAI技術の先駆者的な存在として、さまざまな分野に影響を与えています。本イベントは、こういった流れの中で、将棋AIがもたらす変化と可能性を、棋士、AI開発者、そして将棋を楽しんでいる人たちで多角的に探る場です。

セッション：棋士と開発者が将棋AIを語る！

イベント冒頭の鼎談では、有名な将棋AIの開発者おふたりとプロ棋士でありながら自身も将棋AI開発を手がける谷合廣紀五段が集結し、これからの将棋AIについて本音で語ります。またスペシャルゲストのSKE48の鎌田菜月さんも登場。中村太地八段を講師に迎え、鎌田さんとともに将棋AIの使い方を学ぶことができます。また人気YouTuberそらさんやSugarさんによる将棋AIの楽しみ方など、多様な魅力をお伝えするコンテンツが山盛り。

プログラム

12:15～13:00 開場・受付

13:00～13:05 主催者開会挨拶

13:05～13:40

【基調鼎談】強さの裏側、進化の理由――トップ開発者と棋士の本音鼎談

将棋AIを牽引する「水匠」開発者・たややん氏、「やねうら王」開発者・やねうらお氏、そしてプロ棋士であり自身も将棋AI開発を手がける谷合廣紀五段が集結。開発の発想・評価の視点・学習や探索の工夫、そしてAIが将棋の研究や楽しみ方をどう変えてきたかを立体的に語ります。

登壇者：将棋棋士五段・谷合廣紀、将棋AI開発者・やねうらお、将棋AI開発者・たややん

13:50～14:30

【スペシャル対局】中村太地八段にSugarが挑戦！？ ３回AIのアドバイスを受ければ角落ちでいい勝負できる説

人気YouTuberのSugar氏が、角落ちで中村太地八段と対決。プロの本気を出されると厳しい手合いですが、1局で3回だけAIの候補手を聞けるとしたら……？ 結果はいかに！

登壇者：将棋棋士八段・中村太地、女流棋士初段・小高佐季子、将棋YouTuber・Sugar

14:40～15:10

【テクニカルデモンストレーション】ことばで表す評価値の意味 将棋LLMは電気大盤解説会の夢を見るか

先手が200点いいと言われてもわからん、そうお嘆きの皆様に。たややん氏が手がけるもうひとつの研究が、将棋AIの読み筋をさらにAIが自然言語で解説するというプログラム。ここではライブで実際に解説が生成される様子のデモンストレーションをお目にかけます。記憶するだけでなく「腑に落ちる」という感覚を得ることで、将棋の研究はさらに加速する！？

登壇者：将棋AI開発者・たややん、女流棋士初段・小高佐季子

15:10～16:10 ブース回遊時間

16:10～16:40

【トークショー】はじめての将棋AI

そもそも将棋AIってどう使うの？ 中継ではなじみがあるけれど、自分がそれを使うイメージはわかない、という人のために、将棋AIのイロハをナビゲートします！

中村太地八段を講師役として、SKE48の将棋好きアイドル、鎌田菜月さんと一緒に学んでいきましょう。将棋AIの基本的な使い方や、定跡構築の方法、棋力向上につながるTipsなどをご紹介。あなたもきっとAIと友達になれるはず！

登壇者：将棋棋士八段・中村太地、SKE48・鎌田菜月

16:50～17:20

【特別企画】YouTube人気企画「最強AIにもこんな初形なら勝てるやろ」出張ライブ

人気将棋YouTuber・そらさんの人気コンテンツをイベント会場で生観戦！最強の将棋AIに対し、「歩が全部裏切っていたら？」など知力を振り絞った（セコい？）条件を設定して挑むそらさん。将棋AIよ刮目せよ、この発想力が人間の力だ！

登壇者：将棋YouTuber・そら、将棋YouTuber・Sugar

イベント概要

イベント名：将棋AIサミット2026 powered by DAIV 10th Anniversary

日時：2026年8月1日土曜日 12：15～18：00

場所：歌舞伎座タワー

スポンサー：株式会社マウスコンピューター、株式会社オカムラ

料金：無料

申し込み：https://book.mynavi.jp/shogi/AIsummit202608/

マイナビ出版について

株式会社マイナビ出版は、経営理念「知と学び、体験、ビジネスを通じて、あなたの明日をともに描く」を掲げ、従来の書籍や情報発信にとどまらず、学びを実践できる体験や、読者同士のコミュニケーションの場の提供など、みなさま一人ひとりの仕事とプライベートをともに支えるパブリッシャーです。

【会社概要】

2015年10月に、株式会社マイナビの出版事業本部を分社化し、株式会社マイナビ出版として出発しました。大手取次との契約以来45年続けてきた出版事業で培ったノウハウを核に、IT、将棋、世界遺産、ライフスタイルなどのジャンルで、みなさまの仕事と生活の充実と課題解決に寄り添える会社を目指します。

本社：東京都千代田区一ツ橋2丁目6番3号

代表取締役 社長執行役員：角竹輝紀

公式HP：https://pub.mynavi.jp/