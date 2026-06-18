映画をみた1分後の余韻を纏う　10分で心が動くショートムービーがファッションに　SAMANSAが2日間限定のPOPUPを渋谷で開催！

株式会社SAMANSA

ショート映画配信サービス「SAMANSA」を運営する株式会社SAMANSA(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岩永祐一)は、2026年6月27日（土）・28日（日）の2日間、渋谷の本社オフィス内特設スペースにて、ブランド初となるライフスタイルコレクションのPOPUPイベントを開催いたします。会場となるのは、日々世界中のショート映画を発掘・配信しているSAMANSAの本社オフィス。普段は入ることのできないクリエイティブの現場を、2日間限定で特別な空間へと演出します。ご来場いただいた皆様には限定の来場記念ノベルティをプレゼント（数量限定）いたします。オンラインでは伝えきれない生地の質感やサイズ感、着心地を実際に手に取って体験いただける、2日間限定の特別なイベントです。

【SAMANSA Official Shop POP-UP EVENT 開催概要】

10分で人生が変わる映画をみた1分後の余韻を纏う「The 11th Minute」をコンセプトにしたコレクション

- 日時：2026年6月27日（土）・28日（日） 12:00～20:00- 場所：東京都渋谷区渋谷2-14-13 岡崎ビル 603 （株式会社SAMANSA 本社オフィス内特設スペース）- 販売方法：Tシャツのみ受注販売 その他のアイテムは現地購入の上、お持ち帰りいただけます。- 入場料：無料 ご来場いただいた方限定、来場記念ノベルティあり（数量限定）- 決済方法：クレジットカード（Visa・Mastercard・American Express・UnionPay）、PAYPAY ※現金不可- 販売商品・ラインナップ：公式SHOPよりご確認くださいhttps://shop.samansa.com/

SAMANSAが配信するショート映画は、短い時間の中に深いテーマやエモーショナルな体験が凝縮されています。そんな10分で心が動く映画体験をした1分後の余韻を纏うー「The 11th Minute」をコンセプトとして、その余韻を日常に持ち帰っていただくためにローンチしたコレクションです。

映画の世界観を存分に表現したデザインを楽しめるのはもちろん、Tシャツを注文したお客様には、CUT YOURSELF Teeと称してお手元に届いた作品を自らクリエイトできる仕掛けが施されています。映画制作における「CUT」の概念を日常に落とし込んだ、SAMANSAらしい遊び心もお楽しみください。会場では、今回第一弾として発表されるオリジナルTシャツをはじめとしたグッズを、実際に手に取り、ご試着いただくことが可能です。画面越しでは伝わりにくい質感やサイズ感、ぜひそのクオリティをお確かめください。※Tシャツのみ受注販売となります

「映画を、自由化する」を掲げるSAMANSA売上の一部はロイヤリティとしてクリエイターへ直接還元

SAMANSAが掲げる「映画を、自由化する」というビジョンのもと、コレクションの売上の一部はロイヤリティとしてクリエイターへ直接還元するプロジェクトです。映画の制作と配信に留まらず、クリエイター支援を根底にした新しいビジネスの形を提示します。

◆SAMANSAとは

SAMANSAは、ショート映画に特化した配信サービスです。

月額490円で世界各国から厳選した作品を提供し、現在500本以上（2025年10月時点）のショート映画を配信しています。上映時間は30分以下で完結、通勤時間や日常のスキマ時間など、さまざまな生活シーンに合わせた映画体験を可能にします。

また、世界中のクリエイターと直接ライセンス契約を結ぶことで、他の国内VODでは観ることのできない多様な作品を届けています。映画をもっと自由に、身近に楽しめる新しい文化を創出することを目指しています。

名称：ショート映画配信サービス『SAMANSA（サマンサ）』

ブラウザ版アプリサイト：https://samansa.com/

iOS版（App Store）：https://apps.apple.com/jp/app/samansa/id1600425602

Android版（Google Play）：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samansa

◆会社概要

社名：株式会社SAMANSA

本社所在地：東京都渋谷区渋谷2-14-13 岡崎ビル 603

代表取締役：岩永 祐一

共同代表：遠山 孝行

設立日：2021年4月

事業内容：ショート映画配信サービス『SAMANSA』の運営

コーポレートサイト： https://about.samansa.com/

サービスサイトURL：https://lp.samansa.com

YouTube：https://www.youtube.com/@samansajp/about

TikTok:：https://www.tiktok.com/@samansajp/

Instagram：https://www.instagram.com/samansajpn/

X：https://x.com/samansajpn/

X(広報)：https://x.com/samansajpn_pr

お問合せ先：info@samanthajpn.com