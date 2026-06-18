東京大学教授の「稲見昌彦」氏がプロ向け執筆プラットフォーム「theLetter」でニュースレター配信を開始

株式会社OutNow

株式会社OutNow（本社：東京都中央区、代表取締役：濱本至）が運営する、プロ・専門家向けストック型執筆プラットフォーム「theLetter」にて、東京大学教授で先端科学技術研究センター副所長の稲見昌彦氏が、新たに書き手ユーザーとして配信を開始しました。

稲見昌彦氏のコメント

東京大学先端科学技術研究センターで「自在化身体」「人間拡張工学」を研究する稲見昌彦が、研究現場の一次情報と思索を記事としてストックしていくニュースレターです。VR・AR・ロボティクス・サイバネティクスを「人がより自在に在るための技術」として捉え直し、論文にもメディア出演にも収まらない研究の途中経過、日常の気付き、本気の妄想までを綴ります。

これまで小説や漫画、アニメといった数多くのSFから、研究のヒントをもらってきました。今度は私が、フィクションの世界に少しお返しをしたい。そんな思いから、ときおり短いSFの物語も綴ります。

稲見昌彦の自在化通信：https://drinami.theletter.jp/(https://drinami.theletter.jp/)

人間拡張や自在化技術の最前線を一次情報と研究者自身の思索で紹介し、技術が拓く未来の人間像や社会像を読者と共に探るニュースレター。

＜稲見昌彦氏プロフィール ＞

東京大学 総長特任補佐 先端科学技術研究センター 身体情報学分野 副所長・教授。博士（工学）。専門は人間拡張工学、自在化技術、バーチャルリアリティ、エンタテインメント工学。

光学迷彩や第三・第四の腕など、人と機械が一体となる人間拡張に関する研究で知られる。JST ERATO 稲見自在化身体プロジェクト研究総括、超人スポーツ協会代表理事等を歴任。情報処理学会フェロー、日本バーチャルリアリティ学会副会長・フェロー、日本学術会議連携会員。

主な著書：『自在化身体論』『スーパーヒューマン誕生！』『ネオ・サピエンス誕生』ほか。

X：https://x.com/drinami

研究室：https://www.star.rcast.u-tokyo.ac.jp/

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