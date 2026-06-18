サーフィン×スケートボード×BMXが集結！国内最大級のクロスカルチャービーチフェス「MURASAKI SHONAN OPEN 2026」注目コンテンツ発表！

株式会社ムラサキスポーツ＜ティザー動画 https://youtu.be/FasAvsVry_Y＞

湘南オープン実行委員会は、2026年夏、日本屈指のビーチリゾートである日本のサーフィン発祥の地・鵠沼海岸（藤沢市）を舞台に、様々なアクションスポーツが楽しめるクロスカルチャービーチフェス「MURASAKI SHONAN OPEN 2026」を2026年7月18日（土）～20日（月・祝）※ に開催いたします。

※ ビーチエリアは18日(土)～20日（月・祝）の3日間、パークエリア19日(日)～20日（月・祝）の2日間開催となります。

サーフィン、スケートボード、BMX、ブレイキンといったオリンピック競技の世界基準のパフォーマンスを間近で体感できる、他に類を見ない貴重なプログラムを一挙公開。また、スケートボードやBMX、ランニングバイクが体験できるエリア、湘南の食文化を堪能できるフードエリア、協賛社によるブースも多数登場！さらに、「MURASAKI SHONAN OPEN 2026」のためだけに、ロマンスカーの一部列車が鵠沼海岸駅に臨時停車することが今年も決定いたしました。都心からダイレクトに、熱気あふれる湘南のビーチにご来場いただけます。

出場選手は、今後順次発表予定です。この夏、“史上最高にアツい湘南”が始まります。最新情報は公式サイトおよびSNSをぜひチェックしてください。

ここでしか見られない！競技コンテンツTOPIC

●スケートボード（パーク）東京五輪金メダリスト・四十住さくらプロデュースのコンテスト

●世界を舞台に活躍する中村輪夢がプロデュースする、“本気のBMXバトル”

●粂浩平×宮内謙至×尾頭信弘が創る、選ばれしトップが集うサーフィン頂上決戦

【コンテンツ概要】

※状況により日程変更の可能性がございます。招待選手の詳細は、後日公式サイトおよびSNSにて順次発表いたします。

スケートボード／PARK AREA

■ONE SHOT KING supported by 第一生命

東京五輪スケートボード女子パーク金メダリスト・四十住さくら（第一生命所属）がプロデュースする、完全オリジナルルールのスケートボードパークコンテスト！昨年初開催ながら会場は大熱狂！国内外トップライダーが集結し、集中力・勇気・熱量あふれる戦いを繰り広げました。2026年はプロデューサー四十住さくらも選手として出場。五輪金メダリストが自らの舞台で見せる滑りに注目です。大会は完全招待制で国内外トップライダーが特別ルールのもと、技術・表現力・勝負勘を競う真剣勝負が繰り広げられます。勝負は一瞬。一本に込める緊張感が、通常の大会とは別次元の熱を生み出します。四十住さくらとトップライダーたちが繰り広げる、ここでしか見られない特別なパークコンテストを、ぜひ会場でご体感ください。

開催日：

【男女予選】7月19日(日)

【男女決勝】7月20日(月・祝)

競技種目：パーク

出場人数：男女各10名

プロスケーター 四十住さくら(第一生命所属)

■Rock Away

湘南を代表するスケートクルー「Chatty Chatty」がプロデュースを手がける、完全招待制スケートボードストリートコンテスト！オリンピックに出場した選手、世界大会で実績を残す選手、そして映像やストリートシーンで独自の存在感を放つスケーターたち。ジャンルや世代、活動のフィールドを超えたスケーターが一堂に会し、それぞれのスタイルをぶつけ合う、まさに「Rock Away」だからこそ見られる特別なセッションが繰り広げられます。さらに競技中には、アーティストとのコラボレーションステージも実施予定。これまでの「大会」とは一線を画す、ストリートカルチャーと音楽が融合した特別な時間を、ぜひ会場でご体感ください。

開催日：【女子】7月19日(日)【男子】7月20日(月・祝)

競技種目：ストリート

出場人数：男女各18名

BMX／PARK AREA

■Make on the Spot powered by ARK LEAGUE

世界を舞台に活躍するBMXライダー・中村輪夢がプロデュースする、BMXストリートコンテスト！選ばれし精鋭ライダーたちが集結し、一瞬の判断力、研ぎ澄まされたスキル、そして勝負強さが問われる“本気のBMXバトル”を繰り広げます。昨年の熱狂を超える、さらに進化した 「Make on the Spot powered by ARK LEAGUE」。BMXストリートならではの迫力と緊張感を、ぜひ会場でご体感ください！

開催日：【男子決勝】7月19日（日）

競技種目：BMXストリート

出場人数：男子8名

サーフィン／BRACH AREA

■TOP of TOP SURFING Supported by Corona Cero

湘南出身のプロサーファーでYouTubeチャンネル『KumeBro’s』でも人気の粂浩平がプロデュースする完全招待制のサーフバトル、昨年の盛況を受けて2026年も開催！Supported by Corona Ceroとして進化し、鵠沼海岸を舞台に日本全国から選ばれし18名が集結。ジャンルを超えた真のNo.1を決める特別な一戦が繰り広げられます。

開催日：7月19日（日）～ 20（月・祝）

競技種目：ショートボード

出場人数：男子18名

プロサーファー 粂 浩平

■LONGBOARD STYLE JAM

プロデュースを務めるのは、湘南を代表する元日本チャンピオン・宮内謙至、そして千葉を代表するスタイリッシュサーファー・尾頭信弘。日本のロングボードシーンを牽引してきた二人が手がける、スタイル重視の “シングルフィン限定コンテスト” が、今年も鵠沼海岸を舞台に実現します。国内トップと個性派の選ばれしライダーが集結する招待制コンテスト。技術だけでなく、波との調和やスタイルで観客を魅了する特別な一戦を、ぜひ会場でご体感ください。

開催日：7月18日（土）

競技種目：ロングボード

出場人数：PROセッション：12名、SPECIALセッション：8名

プロサーファー 尾頭 信弘

プロサーファー 宮内 謙至

MUSIC LIVE & ACTION SPORTS SHOWCASE

■BREAKING / SHOWCASE：7月20日(月・祝)

数々の国内大会はもちろん、世界大会でも輝かしい実績を誇る、日本を代表するブレイキンクルー 「FOUND NATION」 が登場！世界基準のスキル、音楽と一体となった表現力、そして観客を巻き込む圧倒的なパフォーマンスで、会場を熱く盛り上げます。湘南の地で繰り広げられる、ブレイキンならではの迫力とエネルギーあふれるショーケースを、ぜひ会場でご体感ください。

FOUND NATION

■FLATLAND SHOW CASE：7月20日（月・祝）

通算12度にわたり世界の頂点に立ってきた、日本が誇るBMX FLATLAND界のレジェンド・内野洋平が今年も登場！世界中のライダーから支持される圧倒的なテクニックとスタイルで、MURASAKI SHONAN OPENのステージを熱く盛り上げます。“静と動”が交錯するBMX FLATLANDならではの唯一無二のパフォーマンスを、ぜひその目でご覧ください。

BMXプロライダー 内野 洋平

■MUSIC LIVE：7月20(月・祝/海の日) ※現在最終調整中

アクションスポーツと音楽がひとつになる、MURASAKI SHONAN OPEN 2026ならではの MUSIC LIVE が今年も開催予定！スケートボード、BMX、ブレイキンの熱気に包まれるPARK AREAで、真夏の湘南をさらに盛り上げるスペシャルステージをお届けします。

アクションスポーツ キッズ体験会／BEACH AREA &PARK AREA

毎年大好評の、初めてアクションスポーツにチャレンジするキッズを対象とした無料体験プログラムを今年も開催！サーフィン、スケートボード、BMX、ランニングバイクなど、さまざまなアクションスポーツを気軽に体験できるチャンスです。必要な用具は無料でレンタル可能。手ぶらで参加できるため、初心者のお子様でも安心してご参加いただけます。

サーフィン・スケートボードは 「MURASAKI SPORTS FIRST CHALLENGE」 として実施。また、BMX・ランバイクは、神奈川県が行う 「KANAGAWA URBAN SPORTS FUN PROGRAM」 の一環として、藤沢市立鵠沼海浜公園 ハグライドパーク(スケートパーク)にて実施いたします。アクションスポーツの楽しさを、ぜひ会場で体感してください！

■MUASAKI SPORTS FIRST CHALLENGE

SURFING : プロサーファーが直接指導する特別な体験会

実施日：2026年7月18日(土) BEACH AREA

申込受付：ムラサキスポーツHPにて7月1日(水) 17:00より

事前受付開始予定

1クラスあたり定員50名、事前受付制となります。

対象：5歳～小学6年生まで、サーフィン未体験のお子様

※中学生のお子様はご参加いただけません。

実施時間：10:00～11:00 (受付 9:30)

SKATEBOARDING：スケートボードを初めて体験するキッズ向けのプログラム

実施日：2026年7月19日（日）～ 20日（月・祝）PARK AREA

申込受付：当日会場にて受付(先着順)

対象：3～12歳までのキッズ

実施時間：11:00～12:00（予定）/ 16:00~17:00（予定）

受付開始時間：各回10:00受付開始

※各回定員に達し次第、受付終了

■KANAGAWA URBAN SPORTS FUN PROGRAM

BMX：初めてのキッズでも楽しめるBMX体験会

実施日：2026年7月19日（日）～ 20日（月・祝）PARK AREA

申込受付：当日会場にて受付(先着順)

対象：6歳～18歳の初めてBMXに乗る方 ※一人で自転車に乗れる方

実施時間：14:30～15:30（予定）

受付開始時間：10:00受付開始 ※定員に達し次第、受付終了

ランニングバイク：小さなお子様でもバランス感覚や身体を動かす楽しさを体験できるランニングバイク体験会

実施日：2026年7月19日（日）～ 20日（月・祝）PARK AREA

申込受付：当日会場にて受付(先着順)

対象：3歳～5歳の方

実施時間：13:00～14:00（予定）

受付開始時間：12:30から受付開始

都心からダイレクトに、熱気あふれる湘南のビーチへ！

ロマンスカーの臨時停車が決定！

「MURASAKI SHONAN OPEN 2026」の開催に合わせ、通常は通過するロマンスカーの一部列車が、鵠沼海岸駅に特別臨時停車することが決定しました。7月19日(日)、7月20日(月・祝/海の日)の2日間、新宿発片瀬江ノ島行のロマンスカーが１日4本鵠沼海岸駅に臨時停車します。まさに「MURASAKI SHONAN OPEN 2026」のためだけに走る特別なアクセス。この2日間限りのプレミアムな移動体験とともに、「MURASAKI SHONAN OPEN 2026」を存分にお楽しみください。

【ロマンスカーの臨時停車について】

◆運転日 ：2026年7月19日(日)、20日(月・祝/海の日)

◆対象列車：えのしま３３号（０５３３列車）、えのしま３５号（０５３５列車）

えのしま３７号（０５３７列車）、えのしま３９号（０５３９列車）

◆運転時刻

※ えのしま３９号は片瀬江ノ島駅の到着時刻が１５：２６着⇒１５：２７着に変更となります。

◆予約・発売開始日時：乗車日の１ヶ月前、１０時から開始。

お求めは、便利でお得なチケットレスサービスを是非ご利用ください。

※各チケットレスサービスのご案内

https://www.odakyu.jp/ticket/digitaltickets/

◆ロマンスカーに関するお問い合わせ

＜詳細はこちら＞

小田急お客さまセンター(ガイダンス1番)

電話：044-299-8200(受付時間：9:00～17:00)

オフィシャルグッズ

OFFICIAL T-SHIRT -オフィシャル Tシャツ-

ビーチシーンでは欠かせないブランド「Billabong」から、毎年大好評のMURASAKI SHONAN OPENオフィシャルTシャツが今年も数量限定で登場！

ブランド名：Billabong

商品名：SHONAN OPEN SURFFLEX

カラー：BLK・WHT・CRM（全3色）

サイズ：Unisex S・M・L・XL（全4サイズ）

価格：\7,590（税込）

発売日：発売中

販売店舗：ムラサキスポーツ全店（※一部店舗を除く）

OFFICIAL TUMBLER- オフィシャル タンブラー -

世界中で愛されるボトルブランド「Hydro Flask」と、MURASAKI SHONAN OPENが初のコラボレーション！本イベントのために特別デザインされた限定タンブラーが数量限定で登場。

《20oz Wide Mouth》

ブランド名：Hydro Flask

商品名：20oz WM SHONAN OP

カラー：MermaidGreen / CaoriBlue / HarborBlue /

Surf / Oat（全5色）

サイズ：20oz

価格：\6,188（税込）

発売日：2026年6月19日（金）

販売店舗：ムラサキスポーツ 湘南鵠沼店/ムラサキパーク 鵠沼海浜公園店/ムラサキスポーツ 湘南藤沢オーパ店

《200ml Micro Hydro》

ブランド名：Hydro Flask

商品名：200ml MICRO SHONAN OP

カラー：PopstarPink / MermaidGreen / CapriBlue /

White / Oat（全5色）

サイズ：200ml

価格：\4,796（税込）

発売日：2026年6月19日（金）

販売店舗：ムラサキスポーツ 湘南鵠沼店/ムラサキパーク 鵠沼海浜公園店/ムラサキスポーツ 湘南藤沢オーパ店

OFFICIAL BEACHTOWEL- オフィシャル ビーチタオル -

MURASAKI SHONAN OPENのメインビジュアルの柄をデザインした、特別なオフィシャルビーチタオル。大判サイズで、夏のビーチシーンに大活躍間違いなし！

商品名：MURASAKI SHONAN OPEN オフィシャル ビーチタオル

サイズ：80cm × 150cm

素材：コットン100%

価格：\3,476（税込）

発売日：2026年6月19日（金）

販売店舗：ムラサキスポーツ 湘南鵠沼店/ムラサキパーク 鵠沼海浜公園店/ムラサキスポーツ 湘南藤沢オーパ店

OFFICIAL RUBBER KEYCHAIN- オフィシャル ラバーキーホルダー -

SHONAN OPENのロゴ入りのラバーキーホルダーが登場！柔らかくて軽い素材で、バッグや鍵にもつけやすい、記念にぴったりのアイテムです。

商品名：MURASAKI SHONAN OPEN オフィシャル ラバーキーホルダー

価格：\990（税込）

発売日：2026年6月下旬発売

販売店舗：ムラサキスポーツ 湘南鵠沼店

MURASAKI SHONAN OPEN OFFICIAL STORE ＠ムラサキスポーツ湘南鵠沼店

ムラサキスポーツ湘南鵠沼店に期間限定で湘南オープンのオフィシャルストアがオープン！

ここでしか手に入れることのできないHydro Flaskの限定カラーなど豊富な品揃え！湘南鵠沼店でオフィシャルグッズを手に入れて、会場に遊びに行こう！！

【店舗概要】

ムラサキスポーツとして初となる国内最大のサーフィン旗艦店として、約200坪の大型サーフィン専門店として2019年にオープン。サーフボード総本数1000本以上の 日本唯一のサーフィン大型専門店となります。

■住所 ：神奈川県藤沢市鵠沼海岸 6-14-15

■駐車場 ：あり(19台)

■最寄駅 ：小田急江ノ島線 「鵠沼海岸駅」 徒歩7分

■電話 ：0466-52-5961 FAX：0466-52-5962

■営業時間：10時30分～19時00分

MURASAKI SHONAN OPEN 2026 開催概要

名 称： MURASAKI SHONAN OPEN 2026（むらさき しょうなん おーぷん2026）

開催日程： 2026年7月18日（土）～7月20日（月・祝/海の日）

ビーチエリア18日(土)～20日（月・祝）、パークエリア19日(日)～20日（月・祝）

開催場所： 神奈川県藤沢市鵠沼海岸及び藤沢市立鵠沼海浜公園 HUG-RIDE PARK

※最寄り駅 小田急江ノ島線「鵠沼海岸駅」徒歩10分

主 催： 湘南オープン実行委員会

特別協賛： 株式会社ムラサキスポーツ

協 賛 ： BRISAMARINA / レッドブル・ジャパン株式会社 / ゴリラクリニック /

一般財団法人BOATRACE振興会 / アドビ株式会社 / BILLABONG / Corona Cero /

第一生命保険株式会社 / 株式会社ライブドア / 日本精工株式会社(NSK) / REBOO /

株式会社 明治／ザバス / ニューエラジャパン合同会社 / OAKLEY / BATジャパン /

クロックス・ジャパン合同会社 / カシオ計算機株式会社 / Vans Japan /

株式会社トランパックジャパン-プリント職人- / コンディションスティック /

DC Shoes / 赤城乳業株式会社 / HURLEY / Hydro Flask /

アウトドアショップ Orange /ニッキー株式会社 / プーマジャパン株式会社 /

QUIKSILVER / ROXY / RVCA / STANCE / VOLCOM

特別協力： 株式会社湘南なぎさパーク

協 力： 公益財団法人日本サーフィン連盟 湘南藤沢支部 / NSA湘南大会実行委員会

一般社団法人日本アクションスポーツ連盟 / 藤沢市スケートボード協会

一般社団法人ARK LEAGUE / 株式会社GAORA / 学校法人 三幸学園

後 援： 神奈川県 / 藤沢市

公式 HP： http://www.shonanopen.com/

公式SNS： Facebook：https://www.facebook.com/shonanopen

Instagram：https://www.instagram.com/shonanopen

YouTube：https://www.youtube.com/@murasakitv