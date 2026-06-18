ITreview、「AEOダッシュボード」の機能をアップデート

アイティクラウド株式会社

国内最大級のB2B向け IT製品・SaaSのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」を運営するアイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：黒野 源太）は、生成AI時代の新たな評価指標であるAEO（Answer Engine Optimization：回答エンジン最適化）への対応を支援する「AEOダッシュボード」に新たに2つの機能の追加したことをお知らせします。

今回のアップデートでは、「時系列分析機能」と「競合比較機能」を同時リリースしました。これによりITreviewへ製品・サービスを掲載中の企業は、自社製品が生成AI上からどれだけ引用されているかを競合など他製品と比較しながら把握し、AEO施策やマーケティング施策の改善に活用できるようになります。

新機能の「時系列分析機能」と「競合比較機能」

開発の背景

近年、ChatGPTやGeminiをはじめとする生成AIの普及により、企業の情報収集や製品比較のあり方は大きく変化しています。従来の検索エンジンでの情報探索に至る前に、生成AIから候補となる製品を把握する行動が一般化しつつあり、企業にとっては生成AIの回答内でどのように自社製品の情報が言及されるか、また製品の関連ページがどれほど引用されているかが重要なテーマとなっています。

ITreviewでは、こうした変化を受けて「AEOダッシュボード」を提供し、掲載企業が生成AI上での引用状況を可視化できる環境を整備してきました。一方で以下のようなニーズが寄せられていました。

・引用数の推移を継続的に分析したい

・レビュー獲得や情報発信施策の成果を検証したい

・競合製品と比較し、自社製品の引用状況の良し悪しや立ち位置を把握したい

生成AI時代においては、「生成AIに引用されているか」を知るだけでなく、「競合と比較してどうなのか」「施策によってどのように変化したのか」を継続的に把握し、改善につなげることが重要です。こうしたニーズを受け、このたびAEOダッシュボードの時系列分析機能と競合比較機能を開発し、同時に提供開始しました。

本機能の詳細については、ITreviewへの掲載企業様向けに個別にご案内しております。詳細をご希望の場合は、以下の掲載申請フォームよりお申し込みいただくか、担当カスタマーサクセス・営業担当までお問い合わせください。

ITreview掲載申請フォームはこちら :https://vendor.itreview.jp/#form

AEOダッシュボードの主な追加機能

1.引用数の時系列分析機能

生成AIにおける引用数を時系列の推移で確認できるようになりました。

従来の固定期間表示に加え、任意の期間を指定して分析できるようになり、より柔軟なデータ分析が可能になりました。

また、2025年9月以降のデータを対象に以下の3つの単位で表示の切り替えが可能となりました。

・日次（デイリー）

・週次（ウィークリー）

・月次（マンスリー）

これにより、レビュー獲得施策やマーケティング施策の実施前後における変化を確認しながら、長期的なトレンド分析を行うことができます。

2.競合製品比較機能

競合製品を登録し、自社製品との引用状況を比較できるようになりました。

引用数の推移を同一グラフや表で確認できるほか、ページ種別ごとの引用数比較にも対応しています。

これにより、生成AI上での市場ポジションや認知状況を相対的に把握し、自社製品の強みや改善ポイントの分析に活用できます。

なお、競合製品の登録可能数は契約プランごとに異なります。

3.コンテンツ種別ごとの分析機能

プラン別競合製品登録可能数

引用元となるコンテンツを種別ごとに分析できるようになりました。

対象となるコンテンツには、レビューやFAQ（よくある質問）、価格情報などが含まれます。どの情報が生成AIに引用されやすいのかを把握することで、今後のコンテンツ整備やレビュー活用施策に役立てることができます。

今後の展望

ITreviewはユーザーレビューという信頼性の高い一次情報を基盤に、企業とユーザーをつなぐプラットフォームとして進化を続けてきました。

今後も生成AI時代における情報流通の変化に対応しながら、掲載企業が自社製品の評価や認知状況をより深く理解し、継続的な改善につなげられる環境づくりを推進してまいります。

今後の機能拡張について

AEOダッシュボードは2026年2月にβ版として発表しておりましたが、4月よりITreview契約企業に正式版を提供しています。

今後も掲載企業のAEO対応を支援するため、以下の機能拡張を順次予定しています。

・生成AI回答結果の拡張

・製品言及率確認

・引用率確認や情報の好意度分析 など



ベンダー企業のニーズや成長フェーズに応じて、より多角的なデータ活用を支援する機能強化を進めてまいります。

ITreviewについて

ITreview（アイティレビュー）とは、法人向けIT製品・クラウドサービスのリアルユーザーが集まるレビュープラットフォームです。製品検討者はユーザーによるレビューや製品情報を閲覧でき、ビジネスの現場で受け入れられている顧客満足度の高い製品を確認できます。また、製品ユーザーは自身が活用する製品の評価をレビューとして投稿でき、自身のIT活用に関する知識やナレッジをシェアできます。情報共有、セールス、マーケティング、会計、ITインフラ、セキュリティ、開発などといった約900カテゴリーと約15,000の製品・パートナーの情報、またそれらに関するレビューを約15.9万件掲載しています。

また、生成AI時代における新たな情報流通に対応するため、ITreviewではITベンダーなど掲載企業に向けて、生成AI上での引用状況を可視化する「AEOダッシュボード」や、インテントデータをSalesforce上で活用できる連携機能の提供を開始するなど、機能強化を進めています。

ITreview

https://www.itreview.jp/(https://www.itreview.jp/)

アイティクラウド株式会社について

IT製品のレビュープラットフォーム事業展開を目的とし2018年に設立。「IT選びに、革新と確信を」をミッションにかかげ、企業がテクノロジーを活用する上で必要となる“信頼できる声”や“確かな情報”が集まるB2Bレビュープラットフォーム「ITreview」を運営。

また、IT製品がオンラインで購入できる「ITreviewオンラインストア」やSaaSのアカウント管理により情シスの工数とコスト削減に貢献する「ITboard」を展開。さらに製品のセキュリティ対策状況を確認できる「ITreviewセキュアチェック」サービスを新たに公開し、企業のIT導入・購入・管理にまつわる課題解決に貢献できる企業を目指しています。

アイティクラウド株式会社

https://www.itcrowd.co.jp/