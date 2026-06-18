ATOMica、企業の地域進出のきっかけを生むため、北信越4自治体と企業を結ぶ「リバースピッチ＆交流会 in LiSH」を2026年8月5日(水)に開催

株式会社ATOMica

株式会社ATOMica（本社：宮崎県宮崎市、代表取締役Co-CEO：嶋田 瑞生、南原 一輝、以下「ATOMica」）は、新潟市との共催で「北信越 自治体リバースピッチ＆交流会 in LiSH」を、2026年8月5日（水）に東京・高輪のLiSH（TAKANAWA GATEWAY Link Scholars’ Hub）にて開催します。新潟市・富山県・金沢市・長野市の4自治体が登壇し、各地域への進出や事業展開に関心を持つ企業との出会いを生み出します。

■ 開催の背景：企業と地域が出会う「きっかけ」を

企業が新たな地域へ進出するとき、その企業のやりたいことと、地域の課題やニーズが噛み合うかどうかが、活動の成否を大きく左右します。一方で、地域ごとに異なる文化や商習慣が壁となり、お互いの目的は重なっているのに、その事実に気づけないという場面も少なくありません。

ATOMicaは、企業と地域のあいだに立つ「翻訳者」として、双方の想いを聴き取り、関係を結ぶ役割を担ってきました。こうした企業進出支援の経験を生かし、本イベントでは出会いのきっかけを一日で生み出します。

なお「リバースピッチ」とは、企業が自治体に売り込む通常のプレゼンテーションとは逆に、自治体が企業に向けて、地域の魅力や「こんな企業と一緒に取り組みたい」という願いを発信する手法です。今回は、ATOMicaが今年度、企業進出支援で連携している新潟市・富山県・金沢市・長野市の4自治体が登壇し、それぞれの地域でいま動いているプロジェクトや、企業と描きたい未来を語ります。

■ 当日の見どころ

・北信越4自治体のリバースピッチを一度に

新潟市・富山県・金沢市・長野市が、各7分で地域の魅力と連携ニーズを発信します。短い時間で複数の地域をまとめて知ることができます。

・担当者と直接話せる交流会

ピッチで気になった自治体と、その場で対話できます。次の展開に結びつく関係づくりの場です。

・予期せぬ出会いも

お目当ての地域だけでなく、思いがけない地域や、隣り合った参加者との出会いも生まれます。

・高輪ゲートウェイ駅直結の会場

全国からアクセスしやすい「LiSH（TAKANAWA GATEWAY Link Scholars’ Hub）」が舞台です。北信越への進出を考える企業はもちろん、まだ行き先を決めていない企業も気軽に参加できます。

■ イベント概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/45593/table/193_1_8b5cbf68496c2aef2678e03fdaf4dc90.jpg?v=202606191251 ]

■ タイムテーブル

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/45593/table/193_2_b2eaf33b5825f645fc4d5e18684862cb.jpg?v=202606191251 ]

■ お申し込み

参加をご希望の方は、以下の申込フォームよりお申し込みください。

https://forms.gle/YcP78MtWrPAHBLLw7

■株式会社ATOMicaについて

株式会社ATOMica（読み：アトミカ）は、「頼り頼られる関係性を増やす」をミッションに、全国でソーシャルコワーキング(R)事業を展開する創業7年のスタートアップ企業。あらゆる願いに寄り添い、人と人を結び続けるために、企業や自治体、大学や地域をはじめとする多種多様なパートナーが保有する場に対して、コワーキング施設をゼロからプロデュース・運営。各施設に常駐するコミュニティマネージャーを中心に、場所としてのコワーキングスペースの枠を超え、出会いや交流、共創を持続的に生み出すためのコミュニティづくり、街づくりを行なう。現在、全国で60以上の施設（※）を運営している。「東洋経済すごいベンチャー100」2025年版に選出。

※2026年6月時点

■ 会社概要

社名：株式会社ATOMica（アトミカ）

設立：2019年4月5日

代表者：代表取締役Co-CEO 嶋田 瑞生、南原 一輝

所在地：東京都中央区日本橋富沢町9-4 日本橋富沢町ビル THE E.A.S.T.日本橋富沢町 6階（東京オフィス）

事業概要：コワーキングスペースの立ち上げ・企画・運営支援、産学協同プロジェクトの企画・運営、コミュニティを通じたDX/CX領域の人材育成とマッチングをはじめとするソーシャルコワーキング(R)事業

コーポレートWEBサイト：https://atomica.co.jp

コミュニティマネージャー特設WEBサイト：https://atomica-communitymanager.com