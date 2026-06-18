地域のクリエイティブ現場を届ける「thinc Journal」で新連載｜無人駅や空き家がホテルに。沿線まるごと株式会社代表取締役 嶋田俊平氏が語る「人起点の事業づくり」とは。

株式会社クリエイターズマッチ

「クリエイターが輝ける社会を創造する」をミッションに掲げ、広告業界で「教育・制作・開発」の3つの領域にわたりクリエイティブに関わるサービスを展開している株式会社クリエイターズマッチ（代表取締役：呉京樹、本社：東京港区）は、運営するメディア「thinc Journal（シンクジャーナル）」にて、沿線まるごと株式会社 代表取締役の嶋田俊平（しまだしゅんぺい）氏のインタビュー記事（全2回の連載企画）を公開いたしました。thinc Journalは、地域の課題解決や地元を盛り上げたいクリエイター／クリエイティブの情報を発信することで、全国のフリーランスクリエイターのキャリア形成の助けになるヒントをお届けするメディアです。

東京都立川市の立川駅から西に広がるJR青梅線。その中の青梅駅～奥多摩駅間をひとつのホテルに見立てる画期的なプロジェクトが「沿線まるごとホテル」です。2025年5月には、初の宿泊施設となる「Satologue（さとローグ）」が鳩ノ巣駅近くにオープンしました。本連載では、「沿線まるごとホテル」を着想した嶋田俊平氏に、そのアイデアの背景や地域に深く根ざした事業創出への想いについて伺いました。

皆様がクリエイティブな挑戦をする上でのインスピレーションやモチベーションにつながれば幸いです。

【連載記事はこちら】

１）沿線まるごとホテルが仕掛ける、人起点の事業づくり

無人駅をホテルのフロントに、空き家をレストランや客室に、地域住民をキャストとし、お客様を迎える。こうしたユニークなアイデアは、どこから生まれてきたのでしょうか。沿線まるごと株式会社の設立背景や、地域で事業を軌道に乗せるための秘訣について伺いました。

記事を読む :https://thinc-journal.c-m.co.jp/thinc/5109/

２） 沿線が誰かの「ふるさと」になる未来をつくる

沿線まるごとホテルプロジェクトが始動し、嶋田氏が最初に行ったのは無人駅である鳩ノ巣駅の一角に拠点を設けることでした。そこから、空き家を使ったレストラン、サウナ、宿泊施設と順に開業していったのです。拠点を最初に設けた理由、宿泊施設「Satologue（さとローグ）」についてお話を伺いました。

2026年6月18日公開予定

ぜひ、ご覧ください。

■嶋田俊平（しまだ しゅんぺい）氏について

沿線まるごと株式会社代表取締役

株式会社さとゆめ代表取締役

株式会社EDGE、株式会社かほくらし社、株式会社100DIVE 代表取締役

1978年大阪府箕面市生まれ。大学を卒業後、環境系シンクタンク勤務を経て、2013年にさとゆめを創業。「ふるさとの夢をかたちに」をミッションに、地方創生の戦略策定から商品開発・販路開拓、店舗立ち上げ・集落支援、観光事業の運営まで一気通貫で地域に伴走する事業プロデュース・コンサルティングを行っている。山梨県小菅村では「700人の村がひとつのホテルに」をコンセプトに、古民家を活用した分散型ホテル「NIPPONIA 小菅 源流の村」を開業。2021年にJR東日本と共同で「沿線まるごと株式会社」を設立し、鉄道沿線の駅舎や空き家を活用した地域活性化事業を推進するほか、山形県河北町の地域商社・株式会社「かほくらし社」の立ち上げ、HISと全国に“新しい目的地”をつくる地方創生事業「Destination Create Project(DCP)」など、多数の地域プロジェクトを手がける。

■ thinc Journal について

thinc Journal は地域の課題解決や地元を盛り上げたいクリエイター、クリエイティブを発信するメディアです。「ひと・こと」にこだわって、各地域で活躍されているクリエイターの方々にスポットを当て全国のフリーランスクリエイターのキャリア形成の助けになる情報を発信いたします。全国には優秀なクリエイターがたくさん活躍しています。しかし、大手企業の広告などに比べユーザーが Mass ではないこともあり話題になりにくい時代が続いてきました。近年ではユーザーコミュニケーションの形式が One to One を理想形としたものも多くなり各地域や地元などローカルクリエイティブもようやく注目されるようになってきました。クリエイターズマッチでは創業時より「クリエイティブの地産地消」を目指してクリエイターネットワークを全国展開。地域のクリエイティブを見つめてきた、私たちだからこその視点でスポットを当てていきます。

URL：https://thinc-journal.c-m.co.jp/

■ 運営元：株式会社クリエイターズマッチ

代表者： 代表取締役 呉 京樹（ご けいじゅ）

所在地： 東京都港区東新橋2丁目6-10 大東京ビル8F

設立 ： 2007 年 8 月 1 日

資本金： 100,000,000 円

業務内容：プラットフォーム事業「thinc」／広告制作・サイト運用事業／AdFlow 事業

URL： http://c-m.co.jp/