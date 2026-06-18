Mリーグ2026-27シーズン、ドラフト会議を「ABEMA」にて生放送決定

一般社団法人Mリーグ機構

日頃よりMリーグへの応援、お力添えを頂き、ありがとうございます。

「Mリーグ2026-27シーズン（以下Mリーグ2026-27）」ドラフト会議を、新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」の「麻雀チャンネル」にて生放送することが決定いたしましたので、お知らせいたします。

■「Mリーグ2026-27シーズン」ドラフト会議

日時：2026年6月25日（木）18時00分～

放送：「ABEMA」麻雀チャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/mahjong/slots/DDjvMwRzFp6ZkB

■Mリーグ2026-27 ドラフト会議について

「Mリーグ2026-27」は、以下のレギュレーションにてドラフト会議を実施いたします。

・ドラフトで指名をしたチームが選手との独占交渉権を得ることができる

・指名順は「Mリーグ2025-26」最終順位が最下位のチームから、選手を1名ずつ指名する

・先に指名された選手を指名することは不可。他チームとの競合抽選は行わない

自由交渉契約選手について

自由交渉契約選手は、他チームと契約する場合、ドラフト指名を受けて契約交渉が可能となります。

ドラフト指名選手については、本会議終了後に、「Mリーグ」公式サイト及び「Mリーグ」公式Ｘにて公表いたします。

■一般社団法人Mリーグ機構 概要

【名称】 一般社団法人Mリーグ機構

【役員】

最高顧問 日本トップリーグ連携機構 代表理事会長 日本サッカー協会 相談役 川淵三郎

代表理事 株式会社サイバーエージェント 代表取締役会長 藤田晋

理事 アース製薬株式会社 取締役 副社長執行役員 降矢良幸

理事 株式会社KADOKAWA 取締役 代表執行役CHRO兼CLMO 山下直久

理事 株式会社コナミアーケードゲームス 代表取締役社長 西村宜隆

理事 株式会社ジャパネットブロードキャスティング 代表取締役社長 佐藤崇充

理事 株式会社セガ フェイブ 代表取締役 社長執行役員 兼 株式会社セガ 代表取締役 副社長執行役員Co-COO 杉野行雄

理事 株式会社テレビ朝日 取締役副社長 角南源五

理事 株式会社電通 統括執行役員 中村光孝

理事 株式会社博報堂 取締役常務執行役員 山田覚

理事 株式会社U-NEXT 代表取締役社長 堤天心

監事 株式会社井上ビジネスコンサルタンツ 代表取締役 井上智治

【所在地】東京都港区

【活動開始】2018年7月

公式サイト：https://m-league.jp

■URL

「Mリーグ」公式サイト：https://m-league.jp

「Mリーグ」公式X：https://twitter.com/m_league_

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