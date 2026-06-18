ドイツ時計ブランド「NOMOS GLASHUTTE /ノモス グラスヒュッテ 手巻き時計フェア 」シェルマン銀座三越店にて開催

■「NOMOS GLASHUTTE /ノモス グラスヒュッテ 手巻き時計フェア」

株式会社大沢商会

ドイツ時計産業の中心地、ザクセン州・グラスヒュッテで高品質な機械式時計を作り続けるノモス グラスヒュッテ。今回のフェアではゼンマイを巻いて駆動する伝統的な機械式時計の原点になる手巻き時計の魅力を発信します。創業以来30年以上にわたる絶え間ないベストセラーであり、ドイツ時計のアイコンであり続けているタンジェントやラドウィッグ、オリオンなど多数の品揃えをしています。

特別な一本を是非ともシェルマン銀座三越の店頭でお確かめください。

気になるモデルの在庫状況やご不明点あれば、店頭スタッフへお気軽にご相談ください。

NOMOSは7月1日（水）に価格改定を予定しております。

改定日の前日まで現価格でご購入いただけますので、ぜひこの機会にご来店、ご検討くださいませ。

■期間：2026年6月17日（水）～6月30日（火）

■対象店舗：シェルマン銀座三越店

〒104-8212 東京都中央区銀座4-6-16銀座三越 本館6階

TEL：03-6228-6911

営業時間 : 10:00～20:00

https://shellman-dearwatchlover.com/20260609-2

シェルマン銀座三越店について

日本だけでなくアジアを代表する高級商業地「銀座」、その中心地である銀座4丁目交差点の一角に位置する1673年創業の老舗百貨店「銀座三越」その6階の紳士服・雑貨ゾーンにあります。

シェルマンという、50年間アンティークを見続けた審美眼で、(1) 「永く愛用できる時計」 (2)「品質と価格のバランスの良い時計」 そして、愛着が持て、個性がシッカリとある時計。細かなディテールなど、作り手の意図（情熱）が垣間見える時計をセレクトし提案していく時計専門店です。

時計に対する知識を持ち、ブランドに拘らず良いものを見る目「審美眼」を持った銀座を訪れるお客様にご満足いただける店舗を目指しています。

〈出展商品の一例〉

タンジェント

品番：NM139

税込価格：\371,800

ケース：ステンレススチール 35mm

ストラップ：ホーウィン社製シェルコードバン 黒

ガラス：サファイヤクリスタルガラス

ムーブメント：DUW 4001(手巻き/パワーリザーブ約53時間)

ラドウィッグ

品番：NM205

税込価格：\365,200

ケース：ステンレススチール 35mm

ストラップ：ホーウィン社製シェルコードバン 黒

ガラス：サファイヤクリスタルガラス

ムーブメント：DUW 4001(手巻き/パワーリザーブ約53時間)

ミニマティック 39デイト ブルー

品番：NM1252

税込価格：\541,200

ケース：ステンレススチール 39.5mm

ストラップ：ホーウィン社製シェルコードバン 黒

ガラス：サファイヤクリスタルガラス

ムーブメント：DUW 4601(手巻き/パワーリザーブ約52時間)

【ノモス グラスヒュッテ 概要】

1990年、ドイツ時計産業の中心地ザクセン州グラスヒュッテに創業。創業以来、一貫して研究開発およびムーブメントの製造・組立をグラスヒュッテで行う一方、デザインに関してはベルリンのデザインスタジオにて行なっている。ドイツ工作連盟やバウハウスの理念を色濃く反映したデザインは、世界的に認められ、これまで170以上のデザイン賞を受賞している。その原点にはドイツ工作連盟とその理念を継承して設立されたバウハウスの精神がある。

＊現在「グラスヒュッテ製の時計」と謳うためには、「ムーブメント価値の50％以上をグラスヒュッテ地内で生み出さなければならない」という厳格なルールが存在する。ノモスでは95％以上の部品生産と組み立てをグラスヒュッテの自社工房で行っているため、ブランド名はNOMOS GLASHUTTEとなっており、ドイツ製品としての品質を保証している。