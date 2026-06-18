株式会社Anycloudの完全子会社化に関するお知らせ

かっこ株式会社株式会社Anycloud 代表取締役 村井 謙太(左)、かっこ株式会社 代表取締役 岩井 裕之(右)

AIと独自のアルゴリズムでオンライン取引の安全を支えるかっこ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：岩井 裕之、証券コード：4166、以下Cacco）は、2026年6月17日付で、AIシステム開発を手掛ける株式会社Anycloud（本社：東京都新宿区、代表取締役：村井 謙太、以下Anycloud）の発行済株式の全部を取得し、完全子会社といたしましたので、お知らせいたします。

■背景と目的

Caccoは、主力の不正検知サービス「O-PLUX」を中心に、EC事業者および金融機関に対し、オンライン取引の安心・安全を支えるソリューションを提供してまいりました。サイバー攻撃やクレジットカードの不正利用の手口は、AI技術の悪用を含め年々巧妙化・複雑化しており、これに先んじる次世代のセキュリティ体制の構築が重要な経営課題となっています。

今回完全子会社化したAnycloudは、プログラミング学習サービス「Progate」の共同創業者である村井 謙太氏が設立した、UXデザインを起点とする高いAI開発力と、プロダクトマネジメントから設計・実装・運用までを一気通貫で提供できるエンジニア組織を有する企業です。エンジニアが顧客の現場に深く入り込み、課題の発見から実装までを一体となって進める「Forward Deployed Engineer（以下「FDE」）」型の開発スタイルを強みとし、世界の先端AI企業が投資を加速させる同モデルにおいて、国内で先行する事業基盤を構築しています。

本件は、Caccoが長年蓄積してきた不正検知関連の膨大なデータおよびデータサイエンスの専門性と、Anycloudの先進的なAI実装力・開発組織を融合させ、両社が一体となって次世代のセキュリティインフラを共創することを目的とした戦略的な子会社化です。世界的にAI人材の獲得競争が激化するなか、AI開発組織と経営人材を一体として獲得する貴重な機会であると考えております。

※ FDE（Forward Deployed Engineer）とは、開発会社が自社のエンジニアを顧客のプロジェクトや現場の最前線に深く入り込ませ、経営課題の発見からシステムの設計・開発・運用までを、社内メンバーのように一体となってスピーディーに進める開発スタイルをいいます。

■目指すシナジー（今後の成長戦略）

両社の経営資源を融合し、以下の5つの領域においてシナジーの創出を目指します。

1. 新規プロダクト・サービスの構築：Caccoの不正検知データ・ノウハウと、AnycloudのAIシステム開発力を組み合わせ、巧妙化する不正手口に先んじる次世代AIアルゴリズムの構築と、新たなプロダクト・サービスの開発を推進します。

2. AI開発の推進・内製化および次世代化：当社が提供するサービスにおけるAI開発を一層推進して開発の内製化を確立するとともに、国内最大級の不正検知データベースとデータサイエンスの知見にAnycloudのAI技術を掛け合わせ、識別精度の高度化と顧客体験の向上を同時に実現します。

3. 高度な不正検知技術の共同開発：主力サービス「O-PLUX」にAnycloudのAI技術を活用し、より高度な不正検知技術の共同開発を加速します。

4. 顧客基盤の相互活用による相互送客：大手企業から成長スタートアップまでを網羅する両社の顧客基盤を相互に活用し、Caccoの既存顧客へはAnycloudの開発サービスを、Anycloudの既存顧客へはCaccoのプロダクト・サービスを提案することで、グループ全体の中長期的な売上成長を目指します。

5. 採用力の強化：「Progate共同創業者×AI開発×不正検知サービス」という他社にはないユニークな組織ブランドを活かした採用活動を展開し、優秀な人材の獲得を進めます。

■両社代表コメント

かっこ株式会社 代表取締役社長 岩井 裕之

不正の手口がAIによって高度化する今、求められるのは「追いかける防御」ではなく「先回りする防御」です。Anycloudの卓越したAI実装力とエンジニア組織を迎えたことで、Caccoはその進化を一気に加速させます。両社の強みを融合し、世界最高水準の安心・安全をお客様にお届けすることをお約束します。

株式会社Anycloud 代表取締役 村井 謙太

UXデザインとAI開発の最前線を切り拓いてきた私たちが次に挑むのは、「社会の安心・安全」という最も意義あるテーマです。国内不正検知のパイオニアであるCaccoと一体となることで、AnycloudのAI開発力は、日々の膨大な取引を守る力へと進化します。技術で人々の信頼を支えるべく、全力を尽くしてまいります。

■株式会社Anycloudについて

Anycloudが提供するAIシステム受託開発サービスは、UXデザインを起点とした先進のAI技術とアプリケーション開発力を掛け合わせ、企業のDX推進や新規事業の立ち上げにおけるシステム構築を一気通貫で実現するソリューションです。最先端の技術力を持つエンジニアが顧客の現場に深くコミットするFDE（Forward Deployed Engineer）型を強みとし、高度なプロダクトマネジメントから洗練されたインターフェース設計、迅速な実装・運用までを内製化された組織体制で提供しています。スタートアップから大手企業に至るまで、AIを活用したコアシステムの構築や次世代アプリケーションの開発を通じ、クライアントの競争力強化と新たなビジネス価値の創出に貢献しています。

■かっこ株式会社について

Caccoが提供する不正検知サービス「O-PLUX」は、AIなどのデータサイエンスを活用した独自のアルゴリズムにより、オンライン取引におけるあらゆる不正をリアルタイムに検知し、被害防止とチェック業務の自動化を実現するクラウドサービスです。EC事業者向けには不正ログインから不正注文対策を、金融機関や会員サイト向けには口座開設からログイン、取引に至る一連の工程において、情報漏洩・フィッシング・なりすまし等への対策として不正検知ソリューションを提供しています。また、データサイエンスサービスでは、製造業・アパレル・建設業など様々な業種において、データの活用・分析を通じ、コスト削減・業務効率化・利益向上に貢献しています。

※ 記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または登録商標です。

※ 本件による2026年12月期業績に与える影響については現在精査中でありますが、連結業績予想につきましては改めて開示いたします。

会社概要

株式会社Anycloud

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かっこ株式会社

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