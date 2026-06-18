『星屑テレパス』の描きおろし新作グッズが登場！新刊発売にあわせて販売決定！

株式会社コンテンツセブン

株式会社コンテンツセブン（本社：東京都中央区）は、大熊らすこ先生による人気漫画『星屑テレパス』の新規描き下ろしイラストを使用した新作グッズを、新刊発売に合わせた2026年6月26日（金）より販売いたします。

宇宙服をアレンジしたコズミックスタイルな4人の描き下ろし！

作品テーマに深くかかわる宇宙や宇宙服をイメージした、スタイリッシュで美しい衣装を身にまとった4人の完全描き下ろしイラストを使用！

販売ラインナップ

販売店舗

等身アクリルスタンド 各1,980円（税込）ミニキャラアクスタ 各990円（税込）ランダムアクリルキーホルダー 880円（税込）ランダムアクリルバッジ 880円（税込）ランダムダイカットステッカー 550円（税込）クリアファイル 各660円（税込）グリッターオイルキーホルダー 各2,090円（税込）シャカシャカキーホルダー 各1,980円（税込）グリッターポーチ 3,410円（税込） ※イメージ画像 ※ゲーマーズでは6月27日（土）より発売

あにふぇば！：https://www.animefavorite.com/

ゲーマーズ

AKIHABARAゲーマーズ本店

ゲーマーズオンラインショップ：https://www.gamers.co.jp/

豪華購入特典キャンペーン

対象商品をご購入いただいたお客様へ、描き下ろしイラストを使用したノベルティを先着でプレゼントいたします。

【あにふぇば！】

2,200円（税込）以上ご購入の方に、「限定クリアポストカード」をプレゼント。

【ゲーマーズ（AKIHABARAゲーマーズ本店・ゲーマーズオンラインショップ）】

2,200円（税込）お買い上げ毎に、「クリアチケット（全4種）」をランダムで1枚プレゼント。

販売詳細

【販売店舗】

あにふぇば！：https://www.animefavorite.com/

ゲーマーズ

AKIHABARAゲーマーズ本店

ゲーマーズオンラインショップ：https://www.gamers.co.jp/

【POPUP期間】

2026年6月26日（金）～7月12日（日）

※AKIHABARAゲーマーズ本店

「あにふぇば！」とは

「あにふぇば！」は、「ハイキュー！！」、「刀使ノ巫女」、「ソードアート・オンライン」といった日本を代表するアニメ作品のアニメグッズを豊富に取り揃えるECサイトです。ここでしか手に入らない限定アイテムを多数取り扱っております。

「あにふぇば！」公式サイト：https://www.animefavorite.com/

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(C)大熊らすこ・芳文社／星屑テレパス製作委員会